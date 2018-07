Aborto: red de profesionales de la salud, dispuestos a acompañar a las mujeres

Médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras, 150 de Córdoba y mil en el país, lanzaron la campaña “Contás con nosotrxs” y contestan así a la consigna “No cuenten conmigo”, presentada semanas atrás por otro sector profesional. Dos referentes locales explicaron cómo buscan visibilizar “la garantía de la vida y del derecho al aborto desde su práctica cotidiana en el sistema de salud”, algo que ya vienen haciendo. Por Carolina Klepp – cklepp@comercioyjusticia.info

A días de la votación de la ley sobre el aborto en el Senado, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, integrada por 150 médicos, psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras de Córdoba y mil en el país, acaba de lanzar la campaña #ContasConNosotrxs, que expresa públicamente “la garantía de la vida y del derecho al aborto desde su práctica cotidiana en el sistema de salud más allá de los valores morales e individuales”.

“No creemos que la maternidad tenga que ser una condena obligatoria, sino que sea una elección estimulada por el deseo. Porque somos quienes creemos que el sistema de salud debe ser parte de la solución y no del problema”, afirma la iniciativa que se integró a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito. La propuesta contesta a la campaña lanzada anteriormente por otro sector de la salud en contra de la ley, que se mostró bajo la consigna “No cuenten conmigo”.

Dos de las referentes locales de la red “Por el derecho a decidir”, la médica Julieta Dahbar, del Centro de Atención Primaria de la Salud de Unquillo, y la psicóloga Mariela Lario, del Centro de Salud N° 57 dependiente de la Municipalidad de Córdoba, expresaron la postura de la red y el objetivo de expandir el debate dentro del sistema de salud y lograr que haya cada vez más efectores que realicen interrupciones voluntarias del embarazo. “Está entre los objetivos desclandestinizar estas prácticas de acompañamiento que ya veníamos haciendo de las personas que tienen derecho a interrumpir embarazo en la causal que se pone en riesgo la vida de la mujer o por violación, y también hay muchos equipos que vienen haciendo consejerías pre y post aborto, que es la línea que trabajó Uruguay antes de que allí fuera legal, que es de disminución de riesgo y daño por aborto inseguro”, describió Lario.

La “salida del closet”

Por su parte, la médica se refirió a la “salida del closet” de quienes apoyan la ley. “Queremos visibilizarnos como profesionales que somos respetuosos del derecho de las mujeres, no sólo el de abortar; queremos mostrar que a nivel nacional hay profesionales que están dispuestos a acompañar mujeres y que ya lo hacemos hace muchos años y de manera organizada porque de otra forma no habríamos podido salir a la luz y haber hecho un camino de trabajo tan grande. Lo que nos ayudó a salir del closet como médicas fue organizarnos, cuando ves que un par lo está haciendo lo ves como posible”, afirmó Dahbar. Y agregó: “En los dispensarios en los que estamos se pueden hacer prácticas seguras hasta las 12 semanas de gestación con medicación”.

Señaló que ofrecen información para que la persona decida, “no estamos induciendo para ninguna decisión”. Recordó, además, que en Argentina el aborto es legal en casos de violación y cuando el embarazo pone en riesgo la salud integral de la mujer, haciendo referencia a una noción amplia que incluye tanto el aspecto físico como el psíquico.

“El problema es el embarazo inoportuno, no deseado; a veces es inoportuno pero sí deseado. Entonces, tomar la decisión requiere a veces un trabajo previo y muchas veces no, vienen las mujeres ya decididas. Es muy importante el acompañamiento después de que la mujer interrumpe, y no siempre por el llamado ´síndrome post aborto´ porque muchas mujeres lo que sienten es alivio”, describió Lario. Para la psicóloga, muchas veces es la clandestinidad lo que genera la visión traumática y la culpa.

La red tiene objetivos políticos y prácticos, agregó. Formaron un grupo de WhatsApp en el que interactúan cuando les llega una situación y se referencia a los profesionales de la zona que podrán atender a la mujer gestante. “La red está respondiendo a la pregunta de si es viable que se legalice y de hecho ya hay un sistema de salud que está acompañando”, concluyó.

Hipocresía, miedo y efecto amparo

Las barreras de los objetores y de la desinformación

Tanto la médica Dahbar como la psicóloga Lario se expresaron sobre la objeción de conciencia, a la que apuntaron como en uno de los obstáculos con los que se enfrentan las gestantes cuando se acercan a un servicio de salud. “La objeción de conciencia no puede ser institucional; creemos que hay mucha hipocresía en ello porque han salido instituciones a decir que ‘no cuenten con ellas’ y se sabe que en muchas de esas instituciones se realizan abortos en forma clandestina. Hay profesionales que no lo hacen en el sector público y sí lo hacen en el sector privado, con una cuestión lucrativa de por medio”, develó Lario, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.

Para Dahbar, a los fines de que no existan este tipo de barreras, un objetor que no quiere hacer aborto no debería ser ginecoobstetra. Sobre lo que observa entre sus pares a la hora de abordar el tema y la práctica, describió: “Los médicos que se oponen no es porque estén en plena oposición de la ley. La mayoría de los que no lo hacen es por desconocimiento, por falta de información del marco legal que rige la práctica, sobre el procedimiento técnico. Hemos hecho capacitaciones y se van animando. También incide el efecto que tuvo el amparo por el protocolo que se hizo en Córdoba. Parecería que, a partir del recurso de amparo al protocolo, la sensación es que en Córdoba es ilegal y generó dudas que llevó a no avanzar en eso”.

Cabe recordar que pasaron seis años desde que la justicia provincial suspendió -al hacer lugar a un recurso de amparo de la asociación civil Portal de Belén contra el Ministerio de Salud cordobés- la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible” que debían aplicar los hospitales provinciales A pesar de que la Fiscalía General emitió en 2014 un dictamen a favor de su constitucionalidad, el Tribunal Superior de Justicia aún sigue sin resolver.

El Consejo de Médicos pide legislar de manera precisa sobre la objeción de conciencia institucional

El Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba (CMPC) informó ayer, en coincidencia con el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco) que integra, la decisión de no realizar una declaración oficial en torno al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Al igual que Confemeco, sostuvo que acompaña el respeto por la postura ideológica individual que puedan tener los colegiados y respeta la objeción de conciencia individual y debidamente expresada. Asimismo, advirtió sobre zonas grises en “temas fundamentales” que deberían tenerse en cuenta, “desde la práctica profesional, tanto en el tratamiento actual de dicho proyecto, en la posterior reglamentación o como iniciativas legislativas complementarias”.

Consideran necesario “legislar en manera precisa sobre el controvertido tema de la objeción de conciencia institucional, para evitar distintas interpretaciones, buscando un punto de equilibrio entre las objeciones de ideario y la garantía del cumplimiento de la ley”, expresó el CMPC. Asimismo, prever una clara definición de los pasos precisos que supone la derivación de la paciente y los alcances de la responsabilidad del profesional o de la institución médica, “teniendo en cuenta la realidad de manera integral, especialmente en zonas rurales y/o alejadas de las grandes ciudades y la real posibilidad de cumplir con los plazos estimados”. En un comunicado, señaló también que la ley incluye como responsabilidad de los médicos la información adecuada a la mujer que solicita la interrupción del embarazo. Al respecto, indicó que “es fundamental prever de manera precisa programas de capacitación, así como establecer la integración de consejerías que puedan incluir el acompañamiento tanto médico, como social y psicológico con definición de costos de manera específica como del o los ámbitos de responsabilidad, que no están especificados. El Estado debe garantizar ese proceso formativo “. Finalmente, hizo hincapié en la realidad de un sistema de salud integrado por el sector público, las obras sociales y la medicina privada, con jurisdicciones compartidas entre la Nación, las provincias e incluso las municipalidades, “por lo que deberá tenerse en cuenta esta realidad para definir los distintos roles funcionales y de recursos y evitar interpretaciones disímiles posteriores”. Por último, pide mayor explicitación del reconocimiento del derecho del médico al respeto de su juicio clínico (diagnóstico y terapéutico) y su libertad prescriptiva.

Médicos “pro vida” habían lanzado antes “No cuenten conmigo”

Bajo la consigna “No cuenten conmigo”, profesionales de la salud que están en contra de la

despenalización del aborto habían lanzado en junio una campaña que incluye movilizaciones en el país.

El movimiento “Médicos por la Vida” -que impulsa la consigna-, ya marchó en Misiones y Mendoza, donde efectuó un simbólico “chaquetazo” en repudio al proyecto de ley; también se manifestó ante hospitales en Santa Fe y Salta, entre otras provincias.

En cada manifestación, los galenos reiteraron su molestia con la postura pública del ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien se pronunció a favor del aborto legal e incluso han llegado a solicitar su renuncia.

En otro orden, cabe recordar, que a título institucional, el Hospital Privado de Córdoba -junto a otros sanatorios del país- se manifestó contra el aborto legal por el impedimento de objeción de conciencia institucional.