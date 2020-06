Abogados piden urgente certificación virtual del título para poder comenzar a trabajar

El reclamo proviene de casi 200 noveles letrados. La Facultad de Derecho de la UNC sostuvo que se encuentra instrumentando un certificado excepcional con validez para que los graduados puedan -transitoriamente- presentarlo ante el Colegio de Abogados de Córdoba. Con ese documento digital podrán iniciar el trámite para obtener la matrícula, sin la cual no pueden ejercer. Por medio de Fecacor se articula la implementación también en los colegios profesionales del interior

La cuarentena deja al descubierto un abanico de situaciones que afectan a los profesionales. Éste es el caso de un grupo de casi 200 abogados que -a pesar de haber tenido la colación virtual en abril pasado- reclaman algún tipo de certificación que les permita iniciar el trámite de matriculación hasta tanto reciban el título físico, situación que por el momento no puede concretarse en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), ya que la sede de la Facultad de Derecho de la UNC no se encuentra habilitada para tal fin. Estos noveles letrados, mientras no estén matriculados, por ende no pueden trabajar. El resto del contenido sólo es accesible para usuarios suscriptos al diario. Si estás suscripto, iniciá sesión con tu

usuario/e-mail y tu contraseña.

O podés enviar una solicitud de suscripción desde aquí. Usuario / E-mail Contraseña Recordarme