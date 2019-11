Yo .. ¿robot?

Por Sergio Castelli* y María Constanza Leiva**

A veces la realidad supera la ficción, y una de esas veces ocurrió cuando se conoció que la compañía Geomiq lanzó un llamado público que sorprendió a más de un fanático de la ciencia ficción.

En su página web, la compañía con sede en Londres difundió la noticia de que había recibido una llamativa solicitud vinculada con el mundo de la robótica.

Luego de una pequeña introducción que posiciona a los robots como la “vanguardia” y el “futuro de nuestro avance tecnológico”, se puede leer que el objetivo de su búsqueda no es nada más ni nada menos que la futura cara humana para un robot: “Aquí en Geomiq ayudamos a las personas a desarrollar y crear productos y prototipos en prácticamente cualquier sector, incluida la robótica. Hace unas semanas, una empresa de robótica se nos acercó para preguntarnos si podíamos ayudarla con los toques finales de un robot humano de de última generación en el que ha estado trabajando.

La compañía está buscando una cara amable y amigable para ser la cara literal del robot una vez que entre en producción. Esto implicará que la cara de la persona seleccionada se reproduzca en potencialmente miles de versiones de los robots en todo el mundo”.

Por supuesto, el inventor del robot entiende la importancia de las consecuencias de que alguien ceda los derechos de su imagen para que sea instalada en robots alrededor del mundo, por lo que ofrece una jugosa recompensa. “El diseñador sabe que esto es un gran problema y ha acordado una tarifa de 100.000 libras para otorgar licencias de los derechos a la cara correcta, afirmó.

Si bien Geomiq no brindó demasiada información sobre el robótico proyecto, en virtud de lógicos contratos de confidencialidad, afirmó que el robot aparentemente habría sido pensado para funcionar como un “amigo virtual” para personas mayores, y estaría programado para entrar en producción el próximo año.

Y en un intento de otorgar mayor tranquilidad a los eventuales postulantes, manifestó también: “En una conversación con el diseñador, también nos pidió que transmitiéramos a las personas esperanzadas que, aunque no podemos revelar demasiados detalles en esta etapa inicial, los candidatos que superen la siguiente fase recibirán todos los detalles del proyecto. El diseñador también ha enfatizado que los candidatos no seleccionados no serán contactados”.

Y luego, para cerrar, la empresa manifestó que pese a que reconoce que la solicitud es única y es una decisión sumamente importante en la vida de una persona, invitan a los osados licenciantes a dejar los datos y enviar una foto por correo electrónico.

En el marco de los derechos de imagen, nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, dentro de las modificaciones introducidas en el año 2015, incorporó una muy llamativa: incorporar la voz como parte de los derechos emergentes de la imagen de una persona.

¿La voz también será requerida posteriormente o estos ayudantes virtuales se comunicarán con otros medios?