Un divorcio de escándalo

Ha sido el rompimiento más comentado y controvertido del mundo de Hollywood

Por Luis R. Carranza Torres

No siempre es oro todo lo que reluce y la violencia no es patrimonio de ningún grupo o sector. Ni el dinero ni la fama o la formación académica inmunizan al respecto. Se trata de un triste fenómeno transversal a la condición humana. Siempre han existido violentos, en todos los tiempos y lugares. Pero cada vez se tiene más conciencia de lo pernicioso de tales conductas. Se calla menos y se actúa un poco más.

Dos íconos de Hollywood, Amber Heard y Johnny Depp, pasaron de ser una pareja ideal a convertirse en un triste ejemplo de todo lo que violencia deja en las personas.

Se conocieron en 2009, mientras ambos filmaban en San Juan de Puerto Rico la película The Rum Diaries, pero no fue sino hasta 2015 que se casaron en una boda de ensueño en la isla privada que Depp poseía en Bahamas.

A tal efecto, él había culminado una larga relación con la actriz y cantante francesa Vanessa Paradis, con quien nunca se casó pero tenía dos hijos. Ella, por su parte, quien ya se había manifestado bisexual en un evento público de la comunidad gay en 2010, terminó una relación de cuatro años con la fotógrafa Tasya van Ree.

Historias de celos, engaños y egos, por ambas partes, pulularon en los tabloides hasta que el 23 de mayo de 2017 Heard puso una demanda de divorcio contra Depp, apenas con 15 meses de casados. Poco después declaró ante la prensa que Johnny tenía un serio problema de adicción y la había agredido verbal y físicamente durante todo el tiempo que estuvieron casados. También habló de un incidente de violencia doméstica ocurrido el 21 de mayo, que la decidió a divorciarse, luego que Depp la golpeó con un teléfono celular y le tirara del cabello.

Amber pidió, y le fue concedida, una orden de restricción temporal por violencia doméstica. Pero el portavoz de la policía de Los Ángeles declaró que si bien en esa fecha varios agentes respondieron a una llamada al 911 en el domicilio de la pareja, no hallaron evidencia alguna de un crimen.

Enterada del escándalo, Vanessa Paradis escribió una carta de su puño y letra, que envió a los medios noticiosos, defendiendo a su ex pareja, a quien definió como un hombre muy sensible e incapaz de ejercer violenta alguna. “Creo con todo mi corazón que esas alegaciones son indignantes”, afirmó, y que “en nada reflejan al hombre con quien viví 14 maravillosos años”.

Otra de las ex de Depp, Lori Anne Allison, con quien estuvo casado de 1983 a 1986, lo describió como una persona excelente, con quien seguía manteniendo una relación cálida y cordial. En contraste, Winona Ryder declaró, sin nombrarlo, que su primer novio había sido una persona violenta. El susodicho no era otro que Depp.

La firma legal que patrocinaba a Depp, Wasser, Cooperman and Mandles, fundada por Dennis M. Wasser en 1968, especializada en derecho de familia, encontró que en 2009,Amber fue arrestada por violencia doméstica, ya que golpeó a su pareja de entonces, Tasya van Ree, en el aeropuerto de Seattle.

No pasó mucho antes de que los abogados de Johnny efectuaran una presentación en la corte de un listado de testigos que descalificarían los dichos de Heard, en el que se incluían los dos policías que acudieron al incidente del 21 de mayo, así como cinco conserjes y dos guardias de seguridad del edificio en el que vivía la pareja, que la habrían visto después de esa fecha, a la publicista de Amber, al ama de llaves y a la Heard, a la que pidieron se calificara “testigo hostil”.

Recordemos que en el sistema de EEUU, las partes pueden declarar como testigos y que tal calificación de hostilidad, prevista procesalmente, habilita al interrogador a discutir y rebatir las respuestas que el testigo brinde.

También se presentó diversa documentación, incluyendo el ofrecimiento de una fotografía misteriosa, que no se acompañó expresando que “por razones de privacidad sólo será exhibida en el juicio o por petición del equipo de Amber Heard”.

Sea por voluntad conciliatoria u otra razón, luego de casi tres meses de pelearse por los medios, ambos esposos llegaron a una disolución del vínculo de mutuo acuerdo, firmando el documento de su divorcio. Heard retiró la orden de alejamiento y los cargos respecto de Depp quien, a su vez, le pagó siete millones de dólares y asumió todos los gastos del juicio.

El epílogo mediático fue una comunicación tan “careta” como antes la fachada de amor eterno detrás de la cual escondían sus problemas. En un comunicado conjunto se expresó: “Nuestra relación fue intensamente apasionada y a veces volátil, pero siempre unida por el amor. Ninguna de las partes realizó acusaciones falsas con propósitos monetarios. Tampoco existió ningún intento de hacer daño físico o psicológico. Además, Amber desea lo mejor para Johnny en el futuro y donará parte de la indemnización a la caridad”.