¿Será Parasite realmente un parásito?

Por Sergio Castelli* y María Constanza Leiva**

Hace quince días que en Argentina todo parece haber sido alcanzado por un virus. No sólo la salud, sino también la economía, los trabajos, el entretenimiento… Todo se encuentra colmado de Covid-19, un virus que está golpeando a la humanidad entera y, en ese contexto, las coincidencias resultan asombrosas. Incluso para el mundo del cine.

En tiempos de cuarentena, muchos hemos tenido tiempo extra para dedicárselo a cine y, repasando los últimos éxitos, nos encontramos con “Parasite”, la película surcoreana que arrasó en las premiaciones de los Oscar, convirtiéndose no sólo en la primera película de Corea del Sur en obtener un premio sino también en la primera película de habla no inglesa que obtiene el galardón a Mejor Película.

El filme, tragicómico, relata la historia de dos familias, una muy acaudalada y otra muy pobre, cuyos caminos se entrecruzan y la situación se complica y llega a situaciones imprevisibles y sorprendentes para el espectador. La historia y el modo en que se relatan los hechos resultaron tan novedosos para el ojo espectador que se congració también con los jurados.

Si bien cuando hablamos de parásitos tenemos que distinguirlos de los virus, ya que no se trata de lo mismo, tienen en común que en algún punto necesitan y/o utilizan a otro ser. El virus utiliza toda la maquinaria celular del huésped para desarrollarse, mientras que los parásitos son organismos independientes pero que a la vez necesitan de otro ser para alguna función específica; otro ser del que se aprovecha, algo que nos ayuda a entender –a los que la vimos– por qué eligieron ese título para la película.

Ahora bien, ¿”Parasite” será realmente un parásito?

Las sorpresas que esta película trajo al mundo del espectáculo no finalizaron con los premios, sino con las acusaciones de plagio que vinieron después. Y es que justamente la historia de Parasite es cuestionada por tratarse –según los acusadores– de una copia de Minsara Kanna, una comedia romántica de 1999.

El productor de cine indio P.L. Thenappan utilizó la red social Twitter para exponer todo su enojo. Señaló que al ver la película surcoreana había sentido el robo de la esencia de la película Minsara Kanna. Aprovechó el mismo mensaje para informar que estaba siendo asesorado por abogados internacionales y contemplando incluso la posibilidad de presentar un caso contra los creadores de Parasite.

Minsara Kanna es una película que trata la historia de un hombre que se enamora de una mujer que goza de un entorno adinerado, y que para acercarse a ella ingresa a trabajar como conductor de la familia. De a poco, el resto de la familia del hombre también termina involucrándose.

K.S. Ravikumar, director de Minsara Kanna, manifestó su alegría por el Oscar de Parasite: “Estoy feliz de que la historia haya recibido un Oscar, incluso si (Minsara Kanna) sirvió de inspiración. Sin embargo, poner una demanda es cosa del productor”, afirmó.

Por su parte, los productores de Parasite expresaron no haber tomado conocimiento aún de ninguna reclamación. Aunque en plena expansión mundial de un virus es lógico que los conflictos se hayan detenido. Tendremos que esperar la tregua del virus para volver al parásito.

* Agente de la Propiedad Industrial. ** Abogada