Revés electoral para la ultraderecha nacionalista en Hungría

Los comicios locales en la capital húngara, como en varias ciudades del interior del país, mostraron por primera vez en el último decenio un adverso resultado para la coalición Fidesz-KDN.

Por Pablo Cejas Romanelli*

Exclusivo para Comercio y Justicia desde Hungría

En Budapest, una coalición opositora liderada por Gergely Karácsony se impuso ante el candidato oficialista y evidenció un retroceso de la ultraderecha nacionalista en Hungría, una de las más recalcitrantes de Europa.

El pasado domingo 13 de octubre, un día soleado y cálido de otoño, numerosas ciudades húngaras -dentro de las cuales se encuentra Budapest, capital del país- se dieron cita en comicios a con el objeto de elegir Alcaldes y Concejales. El partido del Primer Ministro Viktor Orbán, que dominaba tanto Budapest como así también la mayoría de las ciudades del interior de Hungría apostó fuertemente a renovar la gran mayoría de los cargos que retiene desde hace casi una década. En ese día, ahora definido como un hito en la Historia del país de casi diez millones de habitantes, la ciudadanía se aprestaba testimoniar uno de los sucesos más importantes de los últimos quince años.

La coalición Fidesz-KDNP, que hace menos de cinco meses ganó las elecciones al parlamento europeo por Hungría, y que el pasado año 2018 consiguió una aplastante victoria frente a una atomizada oposición, presentó como candidatos a hombres y mujeres fuertes del partido para ganar los comicios de 2019. Sin embargo, varios de ellos acusados públicamente por casos de corrupción que involucran drogas, prostitutas y malversación de fondos públicos, no lograron revertir una opinión pública adversa y crítica, muy a pesar de los esfuerzos en una campaña de propaganda que recurrió a clásicos argumentos de las huestes de Orbán: el peligro de la migración, el multiculturalismo y las amenazas a la unidad cristiana en Europa. Todas estas consignas, sin embargo, en marco de elecciones municipales que poca relación pueden tener con políticas de carácter eminentemente nacional.

De otro costado, en Hungría se vive una situación de bienestar: casi pleno empleo de la mano de numerosas multinacionales que recurren a personal altamente calificado que además domina tres o más idiomas, una inflación anual por debajo del 3,5%, y un crecimiento sostenido del orden del 4% en los últimos años. Esto resultó en una sensación de adormecimiento de la ciudadanía, un descreimiento generalizado de los jóvenes en posibilidades de cambio y una escasa participación de éstos en los comicios celebrados en los últimos años, lo que cristalizó un creciente poder cuasi absoluto del Primer Ministro Orbán, cada vez más interventor de los medios de comunicación, la justicia y la vida privada de los ciudadanos húngaros.

En este contexto nacional, Viktor Orbán recurrió a estrategias nacionalistas, discursos vinculados a la gran Hungría previa al Tratado de Trianón de 1920 (cuando perdió grandes porciones del territorio que hoy forman parte de Austria, Croacia, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania), la búsqueda de apoyo de exponentes regionales ultranacionalistas como el italiano Matteo Salvini o el líder del partido Ley y Justicia de la vecina Polonia Jaroslaw Kaczynski -que triunfó el mismo día en las elecciones parlamentarias polacas- ,y el desprecio hacia la oposición a quien considera como amenaza de la identidad cristiana y blanca húngara. La región se encuentra en un constante movimiento de marchas y contramarchas, donde la lectura de los pedidos de las masas son receptadas por los partidos populistas que buscan llegar al poder o mantenerlo a cualquier precio, aunque sin embargo, no libre de contradicciones internas.

En este escenario, la atomizada oposición entendió que se encontraba en una bisagra de la historia reciente, donde agrupar heterogéneos sectores políticos en una sola fuerza que compitiera en las elecciones administrativas locales era la única alternativa con posibilidad de victoria. Fue así que sectores tan diversos, como izquierda y liberales, formaron una coalición opositora conocida con una compleja fórmula (M-DK-MSZP-Dialogue-LMP) y que unió cinco partidos: a Momentum, Demokratikus Koalíció o Coalición Democrática, el Magyar Szocialista Párt o Partido Socialista Húngaro, el Párbeszéd Magyarországért o Diálogo por Hungría, y Lehet Más a Politika o La Política Puede Ser Diferente. Todos ellos detrás de un candidato que venció dos rondas de elecciones internas, el politólogo y docente Gergely Karácsony. Las consignas anti inmigración y xenófobas de Víktor Orbán, como así también de candidatos como István Tarlós o Zsolt Borkai, intendente de la ciudad de Gyor (la sexta más grande de Hungría), no funcionaron esta vez.

Budapest, capital de Hungría, se encuentra dividida en veintitrés distritos con Alcaldes Distritales y un Alcalde de la Ciudad o Alcalde Mayor. El temor de Orbán durante 2018 fue que el Alcalde Mayor, István Tarlós de 71 años de edad, no aceptara la candidatura a la reelección. Luego de negociaciones con éste, finalmente aceptó y fue el candidato de Fidesz-KDNP en 2019. Sin embargo, en la ciudad algo cambió en la segunda mitad del año: sectores económicamente acomodados habitualmente identificados con Fidesz-KDNP, concentrados en los Distritos I. y II. de las colinas de Buda, votaron decididamente a la agrupación liderada por Karácsony. De los veintitrés distritos de Budapest, la oposición triunfó en catorce de ellos, dejando solo siete para Fidesz-KDNP y dos para partidos independientes que cuentan sin embargo, con apoyo del partido de Orbán. Ello resultó en 18 de los 33 representantes del Concejo local para la coalición opositora, representando 55% de los escaños del Concejo y por tanto una mayoría prácticamente automática en el seno.

En distritos relegados pero fieles históricamente a Fidesz-KDNP, como el VIII. (el Brooklyn de Budapest, como algunos lo llaman) con prevalencia de clase media y media-baja, un sociólogo, activista y comunicador como András Pikó, ganador de un Premio a la Libertad de Prensa, logró vencer las elecciones y cambiar también el color de la alcaldía distrital. Por otra parte, a diferencia de Orbán y Tarlós, la oposición abrió su perspectiva y llegó a un electorado que otrora no participaba con la misma asiduidad: los extranjeros con residencia permanente en Budapest, a quienes les acercaron las propuestas y los discursos en inglés y no solamente en húngaro, de manera de hacerse entender y conocer como una alternativa que los incluía y no los despreciaba.

Karácsony, que en húngaro significa literalmente Navidad, despertó en jóvenes y en adultos entre los 35 y 50 años la iniciativa de participar en estas elecciones gracias a un profundo trabajo territorial, reuniones distritales, y visitas casa por casa para explicar sus propuestas confrontadas con las gestiones del partido de Orbán. La consigna muy escuchada en los días previos a la elección en Budapest, fue “ayudemos a tener una Navidad en Octubre, y otra en Diciembre”, en alusión al significado del apellido de Karácsony y el mes de las elecciones.

Lo cierto es que por estos días en que se están terminando los recuentos definitivos de los votos que le dieron el triunfo a la oposición, Budapest espera un invierno con un aire diferente, de cambio. De hecho estas elecciones fueron las que mayor participación tuvieron luego de aquellas de 1990 cuando Hungría recuperó la democracia luego de la dictadura socialista, similar a la de varios países del centro y este europeo. Los vientos de cambio, como la mítica canción de Scorpions, quizás auguren a Hungría un nuevo capítulo post ultraderecha conservadora y nacionalista, que le permita insertarse en el plano europeo en mejores condiciones que en los últimos años.

*Abogado (UNC) y Maestrando en Relaciones Internacionales (UNC). Reside en Budapest e investiga en materia de inmigraciones y seguridad en la Unión Europea. Agradecimiento: Erzsébet Járvás y Katalin Erdelyi.