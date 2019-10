Querubín del cielo

Por Sergio Castelli* y María Constanza Leiva**

Hoy volvemos a las marcas con historia… habitualmente cuando nos preguntamos por el origen de una marca, encontramos raíces familiares, históricas, conmemorativas o simplemente significativas para sus dueños.

Pero hoy, nos enfocaremos en el nacimiento de la marca Querubín, la que siendo oriunda de la Provincia de Buenos Aires, ya es reconocida por identificar productos de limpieza para el hogar y la ropa, y hoy compite con las más grandes multinacionales del rubro.

Particularmente, según fuentes del diario La Nación, Walter López, en el año 1992, con apenas dieciséis años, abandonó sus estudios secundarios para ponerse a trabajar en el pequeño taller que tenía su familia en el barrio de Saavedra, donde fabricaban y envasaban muy artesanalmente una cierta variedad de productos de limpieza.

Según los relatos que el propio señor López hizo al diario La Nación, la marca nació casi por casualidad: “Por un amigo conocí a un vendedor de Carrefour que me entusiasmó porque estaban buscando proveedores y para comenzar a venderle a la cadena cloro para la pileta.

Yo lo convencí a mi viejo para que pusiéramos un pequeño galpón en Vicente López donde comenzamos a hacer cloro y justo cuando ya teníamos todo listo al comprador de Carrefour lo echan.

No nos quedó otra que salir con un rastrojero por las quintas de zona norte a ofrecer el cloro que embotellamos en nuestro galpón. Después sumamos la producción de lavandina, que era cloro más agua, y el gran salto llegó cuando pudimos entrar en Coto.

En ese momento tuvimos que definir una marca. Me acuerdo que me pasaron el dato de un estudio chiquito de registro de marcas que me ofreció una lista de nombres disponibles. Era la lista de nombres más fea del mundo y el único que me parecía que zafaba era Querubín. Por eso quedó. Te podría contar que tenía un hermanito al que le decíamos así o que hicimos un estudio de mercado y esas cosas, pero la verdad es que fue de casualidad”.

Y aquello que había comenzado como un pequeño negocio casi improvisado de venta de lavandina fue creciendo, lo que obligó a la familia López a avanzar en el proceso de ordenamiento de su empresa. “Cuando tuvimos que formalizar la sociedad elegimos Queruclor, como una combinación de Querubín y el cloro, que es nuestro principal insumo”.

Con el gran crecimiento generado por los productos Querubín para la empresa, llegó la expansión del negocio, comenzando a sumar interés en nuevos rubros, lo que llevó a la familia a la compra de nuevas marcas. La primera marca que adquirieron fue Cucatrap, la que los llevó a cubrir también el rubro de los insecticidas.

Luego, adquirieron Polyana, lo que les permitió abarcar la higiene personal… a la que aunque parezca increíble también llegaron por casualidad: “A Polyana llegué por pura casualidad. En realidad, yo quería comprar la marca ODEX, que pertenecía a Colgate y que había decidido discontinuar. Cuando les pregunté a los de Colgate si me vendían la empresa me dijeron que solo la vendían en un paquete en el también estaban otras marcas como Harpers, Aktiol, Pompis y Polyana. La verdad es que de entrada no me interesaba mucho, pero la terminé comprando para quedarme con Odex”.

Pese al comienzo casual, el esfuerzo empresario por el posicionamiento de sus marcas se ve reconocido, la familia Lopez hoy se encuentra al frente de una compañía que factura doscientos millones mensuales y le hace frente de batalla a las grandes multinacionales del rubro, siendo una de las más elegidas por los consumidores en el día a día… Lo que sí podemos sostener es que sin dudas, la marca les cayó del cielo.