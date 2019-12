Posgrados a distancia: beneficios y dificultades

Por Universia*

¿Qué aportan como beneficio los posgrados a distancia? ¿Por qué elegirlos?

Posibilidad de capacitación específica. No todos los posgrados que tenemos a nuestro alcance o en nuestra ciudad para poder realizarlos en modalidad presencial nos aportan los conocimientos o la posibilidad de especialización que estamos buscando. Es por eso que la opción a distancia puede ser la que mejor se adapte a nuestras necesidades, siendo que sin estar en la ciudad en donde se dicta en modalidad presencial, podemos seguir adelante con nuestros estudios y tomar el rumbo que nos interesa.

Adaptación del tiempo. Existen muchas formas de cursar un posgrado a distancia, y cada una va a depender de la universidad en la que se dicte. Algunas proponen un sistema en el que el estudiante tiene que viajar a rendir exámenes a alguna ciudad en especial o a centros de capacitación distribuidos en el país, pero sólo en fechas específicas, siendo en su mayoría la modalidad a distancia. De cualquier manera, este sistema permite la adaptación del tiempo porque no se responde a horarios de cursado, con lo que se pueden articular las actividades diarias -como el trabajo, otros estudios o cualquier otra- con el desarrollo profesional académico.

Posibilidad de realizar posgrados con certificación en otros países. Estudiar un posgrado a distancia nos permite que las instituciones educativas que lo brinda pueda no ser de nuestro país. Si bien suelen ser privadas y quizás costosas, la certificación que nos otorgan tiene validez en el país de donde es esta institución, por lo que nos avalaría en el caso de estar habilitado (por documentación y otros requisitos) para trabajar en él.

¿Cuáles son las dificultades que presenta esta modalidad? Si bien existían algunas dificultades relativas a la costumbre a la clase convencional y la no adaptación a esta nueva forma, gracias al avance de las herramientas online y al aumento de la frecuencia en el uso de ellas, la brecha interpuesta por la tecnología es cada vez menor. Podemos acusar a las clases a distancia de achicar el contacto humano y de la necesidad obvia del uso de Internet, pero en cuanto a lo primero también podemos decir que se intenta que el estudiante tenga acceso a las consultas de la misma manera que lo podría hacer en una clase presencial; y para revocar lo segundo, el uso de Internet está optimizado de tal manera que ya no es una interrupción.

En el momento en que se analiza cómo continuar los estudios después de finalizar la carrera de grado, los posgrados a distancia son una posibilidad con grandes beneficios, que cada vez es elegida por mayor cantidad de estudiantes. No olvidar tenerlos en cuenta y observar cuáles son los puntos en los que sería positivo y si existe alguna dificultad para poder realizarlos.

*Portal de información de universidades argentinas e iberoamericanas