Ositos alemanes no quieren competencia

Por Sergio Castelli * y María Constanza Leiva **

Haribo, es quizás la marca más famosa de caramelos con forma de ositos de goma de colores, la que no solo ha llegado a las noticias por el producto objeto de su marca, sino también por el empeño con que protege sus derechos y reacciona ante cualquier similitud con ellos.

En el año 2012, Haribo inició acciones contra la empresa de origen suizo, productora de chocolates marca Lindt, quienes sacaron al mercado unos chocolates con forma de ositos, los que según Haribo, generaba confusión para los consumidores y reclamaba el uso exclusivo de la figura protegido bajo su marca “Osito de Oro”. En primera instancia, la justicia le dio la razón a la empresa alemana en su reclamación, pero ante la apelación, el Tribunal Federal de Justicia, el más alto en la jurisdicción civil y penal de ese país, desestimó la demanda iniciada por considerar que “la venta de figuritas de chocolate con forma de oso, una cinta roja y con papel dorado de Lindt, no supone un perjuicio para el “Osito de Oro” de Haribo, ni una imitación desleal”.

Ahora, Haribo apunta sus cañones contra una pequeña firma vasca, por considerar que sus productos, los caramelos con forma de ositos de goma rellenos de alcohol, atentan contra su marca generando una situación de ventajosa confusión.

Lo cierto es que los integrantes de la pequeña empresa vasca, cuando iniciaron el emprendimiento de “Ositos&Co” no se esperaban la repercusión mediática ni el problema legal que ahora enfrentan por sus “ositos borrachos”.

Pero ahora, la multinacional alemana inició su reclamo basado en la semejanza de los productos que comercializan exigiéndoles que cesen en la venta online de estos caramelos, revoquen la marca “Ositos&Co” y transfirieran la propiedad de su dominio a Haribo. “Nos pusimos en contacto con un abogado, que nos dijo que nunca había visto nada igual. Nos dio dos soluciones: dejarlo todo o asumir las consecuencias”, dijo uno de los miembros del emprendimiento vasco, quienes optaron por el camino duro de enfrentarse al gigante alemán.

Desde Haribo, señalan que sólo apuntan a “proteger y defender” sus derechos de propiedad intelectual y el prestigio obtenido, sosteniendo que no tiene “ninguna intención de apropiarse del negocio de las golosinas con alcohol”. En su propia página web, la multinacional alemana recuerda a todo el publico que en 1967 inscribió sus ositos de oro como marca comercial.

El accionar de la multinacional, de no tener buen resultado, habrá resultado además, el famoso “tiro por la culata”, ya que el bombardeo mediatico ha servido de preciosa publicidad para los ositos borrachos, y aquellos que no los conocían, hoy aunque sea por curiosidad llegan a la web vasca, la que ha visto un importante incremento de visitas en el último tiempo. Claramente, los picos de visitantes se incrementan cuando salen en algún nuevo medio, lo que también motivará el consumo para aquellos que se vean tentados por su novedosa golosina.

Esto dará que hablar ya que la multinacional fabrica un estimativo de cien millones de ositos por día, mientras que la pequeña empresa vasca, en su corto año de vida ha vendido aproximadamente seis mil unidades de sus ositos borrachos, y aunque no está nada mal para ser el comienzo, ahora deberán invertir parte de su buena facturación en abogados.

* Agente de la Propiedad Industrial. ** Abogada.