Momentos decisivos

Por Rodolfo Furfaro (*)

Estando a dos semanas y media de la asunción del nuevo presidente Alberto Fernández, las miradas siguen puestas en la posible conformación del futuro gabinete. Según los medios, ya se encuentra prácticamente definido, pero aún faltan completar algunos lugares claves. Otra vez se intenta convencer a Roberto Lavagna de que integre el equipo económico, lo cual parece bastante complicado. Ninguno de los nombres hasta ahora fueron sorpresas positivas para el mercado.

Además parecería que se está apurando la definición de un paquete integral de medidas para poder anunciar apenas se asuma la presidencia. Por un lado, se busca mejorar los ingresos de trabajadores y sectores vulnerables, generando a su vez un aumento en el consumo que permita reactivar el sector productivo. Por otro lado, se buscará contener la suba de precios para evitar una aceleración en la inflación, producto de las medidas antes mencionadas y de la inercia subyacente.

El eje central de estas medidas parecería depender en mayor medida del sector empresarial, ya que dispone el pago de un aumento salarial universal -monto fijo no remunerativo- para la totalidad de los trabajadores. Para eso se le ofrecería a las empresas diversos beneficios impositivos y fiscales que compensen la erogación salarial.

Asimismo, para evitar que esto se traslade a inflación, se buscaría un acuerdo con el sector empresario para el congelamiento de los precios de productos alimentarios de la canasta básica.

Con vistas al futuro cercano, es importante tratar de analizar el impacto fiscal que las medidas efectivas puedan llegar a tener. Con base en esto se podrá analizar el margen disponible que determinará el grado de agresividad con el que se realizará la negociación con los acreedores y el FMI.

Hasta tanto no se aclare el panorama, nos encontramos en un momento para esperar a tener mayores definiciones antes de tomar decisiones con las carteras. Por ejemplo, a la hora de invertir en bonos nacionales, hay que considerar que una quita de capital de 20% y extensión de al menos siete años en los vencimientos, como se está mencionando en los medios, es probable que no sea aceptada por los inversores internacionales. Recordar que una reestructuración de los bonos con ley internacional requieren la aceptación de las asambleas de bonistas con mayoría de votos. Posiblemente por este motivo, esta semana el spread entre legislación extranjera y local se haya acercado a los máximos post paso. Sin embargo, en caso de darse este escenario, la solución al conflicto demandaría varios años hasta lograr una resolución como sucedió con el juicio de los holdouts.

En cuanto al tipo de cambio, hace varios días parece haber encontrado un delicado equilibrio, producto de liquidaciones del agro ante el miedo de futuras retenciones y posiciones excesivamente dolarizadas que debieron salir a cubrir pagos en moneda local. No obstante, hay varias situaciones que podrían cambiar esto.

Es fundamental monitorear la evolución del real que se viene devaluando en los últimos días y podría presionar las demás monedas de la región. Además, en cuestiones de carácter interno, hasta fin de año aún quedan varios vencimientos de pago de deuda, lo cual de no proveer al mercado una alternativa para los pesos, es probable que se terminen trasladando al dólar MEP y ejerza presión al alza.

Los inversores deberían considerar reducir el riesgo en soberanos y en la exposición a moneda local, estando dolarizados y con una exposición limitada a bonos soberanos. En caso de tener soberanos ley local, es recomendable cambiarlos por ley extranjera de larga duración ya que son los que ofrecen un mejor refugio en este escenario. De haber complicaciones en la economía, las acciones locales medidas en dólares pueden seguir cayendo, por lo que se recomienda que las mismas sean operadas con objetivos de trading por inversores agresivos y con experiencia.

Por último, para los pesos disponibles, el mercado de capitales ofrece alternativas atractivas a los plazos fijos, como la caución colocadora u obligaciones negociables que ofrecen varios puntos por encima de la Badlar.

*Jefe de Operaciones y Research de S&C Inversiones