Metodologías ágiles y teletrabajo

Por Fernando Frías*

Para muchos de los que participan en el sector tecnológico, hablar de Metodologías Ágiles, Scrum y tableros Kanban no es una novedad. Desde la promulgación del Manifiesto Ágil en 2001, que recordemos fue aquel que se originó para promover una alternativa a las metodologías formales, el movimiento ha evolucionado y se ha extendido a lo largo de las facetas operativas y en la gestión de proyectos. Sin embargo, en los últimos años ha empezado a filtrarse en las facetas organizacionales.

Esto implica que muchas organizaciones han comenzado a reconocer el valor que aportan estas metodologías en la gestión, innovación continua y tomas de decisión.

Pero… ¿en qué consisten las metodologías ágiles?

Este modelo se apoya tanto en la conformación de equipos interdisciplinarios como en la colaboración entre sus miembros, y permite realizar modificaciones con rapidez en las diferentes fases de un proyecto, ya sea de software o de otro tipo.

Cada vez es más necesaria la reacción rápida y efectiva con valor para el negocio (con foco en el cliente) en un mercado donde el cliente exige cosas nuevas, simplicidad en los trámites, comodidad, seguridad.

Valores y principios de las metodologías ágiles

Cuando se creó el Manifiesto Ágil, los integrantes de la reunión que le dio origen, establecieron una serie de cuatro postulados que lo definen, y en los que se basan los métodos alternativos. Si bien los principios de las metodologías ágiles son doce, los valores que lo rigen son cuatro:

1) Valoramos más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas.

2) Valoramos más el producto que funciona que la documentación exhaustiva.

3) Valoramos más la colaboración con el cliente que la negociación contractual.

4) Valoramos más la respuesta al cambio que el seguimiento de un plan

Cuando pensamos en implementar “agilidad” en una organización, no es tan simple como incorporar las prácticas ágiles en cada departamento, acá empiezan a jugar factores que lo hacen algo más complejo, como por ejemplo la cultura organizacional, la administración y la gestión de la empresa. Para ello, es importante no creer que por implementar prácticas ágiles tendremos una organización ágil, sino que debemos fomentar y llevar a la práctica los principios de las mismas.

Se deben trabajar los aspectos culturales y estructurales de la organización, tales como la desjerarquización de la estructura y los principios comunes, la valoración del talento y la asertividad.

Otro de los factores importantes es que la dirección de la empresa esté implicada en el cambio, no sólo conociendo los principios sino promoviéndolos y fomentado su aplicación.

También, lograr una compatibilidad plena entre la cultura organizacional y los cambios que se requieren para aplicar y llevar adelante los cambios necesarios.

Hay organizaciones que ya están llevando a cabo esta metodología desde hace años. Entre esos casos de éxito, hay algunos muy renombrados a nivel internacional como la empresa Zappos, una tienda on line de comercialización de zapatos, adquirida por Amazon, y también hay empresas nacionales como Despegar, Mercado Libre o Tarjeta Naranja.

Teletrabajo y metodologías ágiles

La situación actual en la que vive el mundo con la propagación del Virus Covid-19, más conocido como coronavirus, está desafiando a las empresas de todo el mundo para que comiencen a implementar nuevas maneras de trabajar. El teletrabajo o home office se impone como una modalidad clave.

Para llevar a cabo el teletrabajo se necesita coordinación, comunicación, fluidez, responsabilidad y manejo fluido de herramientas digitales. La agilidad es compatible con el trabajo desde la casa, pero para eso es fundamental que la empresa y sus colaboradores vayan en la misma dirección con directivas claras manteniendo la entrega de valor. La distancia es un reto pero no un impedimento para seguir transmitiendo los valores de la empresa.

La coordinación del equipo de trabajo es el eje para lograr el éxito. Tiene que haber una comunicación fluida entre los miembros, para eso es imprescindible la tecnología.

A modo de resumen, las metodologías ágiles plantean una manera distinta de lograr los objetivos en un proyecto de desarrollo de software, tomando los cambios como necesarios, no como un obstáculo; el trato con el cliente es diferente al método tradicional, porque no se establece un contrato estricto, sino uno variable, siendo un partner para el cliente; y por último la colaboración entre los miembros es clave para el logro de los objetivos.

A su vez, lograr combinar esta metodología con el teletrabajo llevará a los equipos y las empresas a enfrentar la situación actual con mayor eficacia, entregando valor.

* Director de la carrera de Informática en IES. Certificado en metodologías ágiles.