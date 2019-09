Los renovados obstáculos del Reino Unido para concretar el brexit

Por Salvador Treber

El plazo original para cumplir todos los requisitos era de dos años, que se cumplieron el 29 de marzo y obligaron a conceder, en dos oportunidades, sendas ampliaciones. La última vence a fines del próximo mes de octubre

El Reino Unido de Gran Bretaña actualmente posee alrededor de 60 millones de habitantes si se suma la población de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte que registran, en conjunto, una superficie de unos 246 mil km2 y una extensión de costas de 12,4 miles km en el sur al Canal de la Mancha, en el este con el Mar del Norte y al oeste con el Océano Atlántico.

Registra una proficua historia en la Edad Contemporánea, pues a principio del siglo XIX en el Reino Unido se inició la Primera Revolución Industrial que le permitió encarar con éxito la conquista de múltiples territorios en los cinco continentes. Así tomó posesión del estratégico Peñón de Gibraltar, las islas de Malta y Chipre en el mar Mediterráneo; al tiempo que ocupó Egipto en el noreste de África, donde hizo construir por el ingeniero francés Ferdinand Lesseps el Canal de Suez.

La meta fundamental era la de ampliar sus dominios al ocupar India, la isla de Ceilán, Birmania, Malasia, Singapur y Hong Kong. Completó sus conquistas con Australia y Nueva Zelanda en Oceanía; además la colonización de Canadá, en América del Norte. También ocupó una serie de estratégicas islas en la zona del mar Caribe, en Sudamérica la más extensa de las tres Guayanas y, desde 1833, nuestras islas Malvinas, con lo que extendió sus dominios hasta las islas Orcadas del Sur.

El Reino Unido tuvo participación protagónica y triunfal en las dos Guerras Mundiales (1914/18 y 1939/45) pero después de esta última debió conceder la independencia en casi todas las posesiones y colonias antes mencionadas. Ello debilitó notoriamente al reino y permitió que el rol más relevante lo asumieran Estados Unidos y la Unión Soviética (que comenzaba a distinguirse por su decisiva participación en la gestión bélica al derrotar a las tropas alemanas y ocupar la ciudad de Berlín). En los círculos políticos internacionales se hizo famosa la generalizada evaluación de que Inglaterra ganó la guerra “pero perdió la paz”.

La Unión Europea se constituyó con 28 países de Europa Occidental y Central, de los cuales 18 integran el área que opera con el Euro como moneda única y otros 10 que decidieron conservar su divisa nacional; figura entre estos últimos países el Reino Unido.

Las características iniciales de las decisiones

En su momento, el gobierno de Downing Street 10 no dio mayores explicaciones de la decisión adoptada ni de las negociaciones iniciadas en abril de 2017 para concretar la desvinculación, pero parece que dichos trámites no fueron tan sencillos como podría suponerse. Con reiteradas negociaciones logró que la conducción de Bruselas acordara dos ampliaciones de plazo, pero la fecha final es, indefectiblemente, a fines de octubre.

Este proceso ha sumado, tanto para la ex-primer ministro Theresa May como para su sucesor Boris Johnson, continuados fracasos pues sus proyectos para concretar el brexit fueron sistemáticamente rechazados en sus tratamientos en la Cámara de los Comunes.

Los analistas señalan que la extensión del plazo y los crecientes obstáculos vienen generando una peligrosa ola de pesimismo sobre el futuro que le espera al país. El violento rechazo a organizar una nueva consulta electoral demuestra que el proyecto ha perdido popularidad y los funcionarios británicos temen con fundamento que el resultado en una nueva instancia de consulta podría no serles favorable.

La crisis institucional y geopolítica, en vez de resolverse, ha provocado una gran conmoción que se refleja en la caída del producto bruto interno, el cual ha registrado una continuada caída y viene impulsando, a quienes pueden hacerlo, a mudar sus respectivas residencias a Europa continental o a Estados Unidos.

También han reverdecido las pretensiones del gobierno local escocés y el de Irlanda del Norte de seguir perteneciendo a la Unión Europea. La solemne declaración de Edimburgo sobre el particular generó gran alarma en las autoridades británicas pero ni aún así se logró llegar a un acuerdo parlamentario al respecto.

La desvinculación del Reino unido, según las condiciones iniciales, no debía extenderse más de 24 meses; por ello la inusitada demora también afectó la actividad económica interna y mermó sustancialmente la capacidad exportadora del país, sumando nuevos y graves problemas.

Por su parte, las autoridades de la Unión Europea han optado por adoptar un tratamiento más exigente que no da lugar a ningún tipo de concesiones como respuesta a los sucesivos pedidos de los diplomáticos británicos. Una palmaria prueba del clima político e institucional que se está viviendo en las islas británicas se advierte a través de una actitud muy preocupante de los europeos continentales que desde hace tiempo viven allí.

Hasta hace poco tiempo era una acostumbrada modalidad pasar los días de vacaciones en sus países de origen, pero actualmente no se mueven de sus domicilios por temor de que por una breve ausencia no se les permita retornar a las islas.

La situación actual del conflicto

Las manifestaciones suelen tener como el escenario más frecuente la Parliament Square, ubicada muy cerca del edificio del Parlamento; ni el frecuente frío o viento son obstáculos para concretarlas diariamente. Con carteles que expresan su criterio de no acordar si no se aceptan sus condiciones al respecto que, obviamente no son nada factibles.

En Bruselas se siguen con mucha atención las referidas acciones; en especial cuando se votó el artículo 50º para extender el plazo inicial de desvinculación, cuando se consumó un acto de protesta impulsado por no haberles concedido ninguna de sus pretensiones. Por ello sostienen que la Unión Europea no actúa democráticamente mientras en todos los países que permanecen unidos y sostienen al unísono lo contrario hay plena coincidencia.

El presidente de la asociación de jubilados británicos, en un tono de gran irritación, afirmó: “Esto es una democracia y sólo queremos que nuestro país quede exento de controles externos”.

Cuando se votó la ampliación del plazo para completar todas las condiciones establecidas para que el Reino Unido deje definitivamente de integrar la Unión Europea se advirtió que no habría nuevas prórrogas. Bruselas, paralelamente, sostuvo: “El mejor acuerdo entienden sería quedarse en la Unión y que son los más jóvenes de la población, con ninguna experiencia en temas de política internacional, los que irresponsablemente impulsan su autoexclusión”.

La conducción de la unión, en el diario intercambio de objetivos que cada vez parecen más distantes, rechaza tales planteos y ha sostenido que en Gran Bretaña “viven en un limbo”, que hacen caóticas las negociaciones y que ponen en juego el indispensable “buen clima político” para resolver racionalmente en un período de discusión como el actual.

Cabe agregar que los servicios esenciales se vienen deteriorando dramáticamente por la falta financiamiento en educación y en el sistema de salud. Todos coinciden en que se está sufriendo un proceso de acelerado de “desfondamiento”.

Mientras tanto los autodenominados “euroescépticos” que impulsan el inmediato retiro de Gran Bretaña, lamentablemente, lo hacen cada vez con más duros argumentos sin advertir que la opinión pública está cambiando aceleradamente su posición. Los periodistas locales describen las múltiples disputas “alrededor de la mesa familiar” que está cada vez más dividida por los que postulan en favor o en contra de retirarse o permanecer en la Unión Europea.

Por el momento sólo señalan, con cierto tono de alarma, que “se está perdiendo el tiempo” y no pocos postulan que todos los que integran el gabinete británico deben renunciar y dar lugar a nuevos funcionarios no comprometidos partidariamente.

Los problemas irresueltos y las perspectivas

Surge así en toda su gravedad la situación y varias asociaciones populares coinciden en que se están dirigiendo con las desavenencias hacia un peligroso extremo que “conduce a la desesperación”. Los analistas consideran que se debe evitar la continuidad de un clima de incertidumbre y no deben interrumpirse las actuales negociaciones.

La tensión e inseguridad es tal que en toda la población están evitando viajar y prefieren estar en estado alerta al par que el vocero oficial de la Cámara de los Comunes reconoce que existe alto riesgo de que se paralicen las actividades económicas, cesando de rendir dividendos por el notorio estado de creciente incertidumbre que se ha circunscripto las perspectivas del brexit. Un muy conocido y respetado operador inmobiliario también ha advertido que “el brexit representa una crisis de identidad en el Reino pues hemos perdido nuestra libertad y todo está polarizado”. Por tanto, considera que la situación es más comprometida que la crisis bancaria ocurrida en el 2008.

Se ha hecho muy notoria la caída de las ventas en materia de alimentos (-15.9% interanual) debido a que las familias están consumiendo menos y lo precios siguen creciendo, especialmente en productos importados de Europa Continental. En cuanto a la demanda de enseres e instrumentos de todo tipo, no se han sustituido adecuadamente y queda sin proveerse el área de los más calificados requerimientos. Es que no lo son de fácil disposición y ya se advierte un acelerado cuan preocupante proceso de desocupación. En esta situación es evidente que están abandonando el país los trabajadores extranjeros, en especial letones, rumanos y polacos, estonios y rumanos que arribaron hace por lo menos unos cuatro años atrás. Los empresarios aportan datos muy inquietantes pues señalan que les estaban pagando 8 libras por hora trabajada, pero ello no parece detener el precitado éxodo

El clima es de gran inseguridad y temen una agudización del proceso. Existe un creciente reclamo popular para que se verifique cuanto antes un segundo referéndum pues el brexit se ha complicado, generando un peligrosa ola de xenofobia y racismo que agrava hasta superar el límite de lo previsible el “clima social” interno que se torna muy peligroso.