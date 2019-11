Lo indispensable para tornar competitiva a Vaca Muerta

Por Salvador Treber

Se trata del segundo mayor yacimiento no convencional de gas y el cuarto de petróleo en el mundo que todavía no se ha logrado explotar en medida suficiente para convertirlo en generador de ingresos

La economía argentina viene sufriendo un extenso período recesivo. Sin embargo, pese a ello, Neuquén – muy especialmente la zona donde está localizado el yacimiento de Vaca Muerta- presenta una diferente realidad, aunque todavía falta bastante para llegar a un nivel óptimo de extracción.

En la actualidad están en producción sólo 900 pozos y para alcanzar el máximo se requiere sumar otros 7.650. Los especialistas también sostienen que los costos actuales son notoriamente elevados pero un manejo diestro y experimentado podría seguramente generar “el milagro” de rebajar muy sensiblemente los gastos operativos.

Se trata de una franja de 40 mil km2 ubicada en el área de la precordillera, muy próxima al límite con la provincia de Mendoza.

Los funcionarios argentinos establecieron 30 franjas con igual superficie de 3,33 mil km2; que cada adjudicatario debe explotar en forma conjunta y en partes iguales con la empresa nacional YPF.

Hasta el momento se ha concedido alrededor de la mitad de esas franjas a otras tantas empresas privadas, la mayoría extranjeras, que abarcan 48,5% del yacimiento. Allí se han instalado los 900 pozos de los 8.550 que se requieren para cumplir a full dicha explotación.

Obviamente resta realizar la licitación de 15 franjas en las que todavía no se han iniciado los trabajos de extracción de gas y petróleo. Por lo pronto, Argentina reinició, después de una década, la exportación con señalado éxito de gas licuado; especialmente a Chile, con total conformidad del país vecino.

Pese a los frecuentes obstáculos, de los que no son ajenos agentes especiales estadounidenses, es obvio que Argentina exhibe notorias posibilidades para superar escollos y por ello ha despertado gran interés en el ámbito ecuménico.

En esa área, además, existe mano de obra experimentada y en número suficiente para atender todos los requerimientos indispensables. La explotación, aproximadamente a dos mil metros de profundidad, permite emprender la extracción de gas no convencional y la de petróleo a cuatro mil metros. Ello asegura alcanzar, racionalizando ambos procesos, un óptimo y seguro rendimiento.

Por otra parte, se trata del segundo mayor yacimiento de gas del mundo y cuarto en cuanto a petróleo, lo que garantiza un continuado y asegurado éxito por un lapso no inferior a 40 años.

En Neuquén la población es muy receptiva y ha creado un “clima social” muy cordial que, de por sí, constituye un virtual imán para los extranjeros que laboran en el área. Las únicas críticas que circulan se refieren expresamente a lo que consideran una muy elevada carga tributaria y una infraestructura insuficiente en comunicaciones y transportes para cuanto el yacimiento se explote a pleno.

Frente a dichas objeciones, nuestro país exhibe una amplia disponibilidad de variados y cuantiosos recursos naturales; una población capacitada, muy distinguidos técnicos altamente especializados en minería, agricultura e industrias derivadas como los poseen actualmente otros muy pocos países en el planeta que están a la vanguardia. La actividad industrial instalada en los alrededores de Vaca Muerta está equipada con un amplio y variado cluster de proveedores que se constituyó en función del yacimiento y por propia iniciativa con señalado acierto.

Éxitos y falencias

No obstante todo lo resuelto con rapidez, es obvio que hay facetas importantes que se están demorando en cuanto su indispensable actualización. Un ejemplo de ello es el caso de la puesta en condiciones del tren que conecta Neuquén con Bahía Blanca. La falta de adecuado equipamiento no permite transportar suficientemente (y sin incrementos inusitados en su costo) la arena necesaria que facilitaría los trabajos de extracción de ambos combustibles. Éstos actualmente requieren ser transportados por una numerosa columna de camiones que encarecen notoriamente el precio final de los insumos. Otra falencia conductiva es el hecho de que no se haya llamado a licitación de la construcción del gasoducto previsto para resolver adecuadamente el virtual “cuello de botella” que, por tanto, limita las posibilidades de transportar la creciente producción de gas no convencional en tiempo y forma.

Si no se mejora el proceso de producción al tiempo que disminuyan los costos actuales, será imposible incursionar con éxito y competir en el mercado internacional. Se reducirían en medida muy apreciable las expectativas sobre la explotación del yacimiento.

Debe tenerse muy presente que tanto el gas como el petróleo son bienes commodities para los cuales rige una cotización similar en todo el mercado internacional; por lo cual para competir con éxito en su comercialización hay que evitar un innecesario encarecimiento. Para actuar en función de ello una condición sine qua non es ajustarse a los menores precios que rigen. Es decir, alrededor de US$3 por millón de BTU (medida técnica inglesa de habitual utilización en dicho ámbito) y hasta US$40 en el caso del barril de petróleo.

El nivel de consumo familiar es proporcionalmente muy menor y la potencial de la industria petroquímica actualmente no está en condiciones de competir con la de Estados Unidos y Canadá.

La ciudad de Bahía Blanca es el principal centro de empresas especializadas, que puede llegar a crecer junto con la eventual expansión de la industria petroquímica. Y se estima que junto a ello se ampliará el actual centro productor del sur de la provincia de Buenos Aires. Dado que el principal insumo lo constituyen los diversos gases etano, propano y butano, se tiene la convicción que entre los ocho polos industriales que existen en nuestro país, Bahía Blanca tiene indiscutiblemente las máximas chances para convertirse en el más relevante de todos ellos.

Argentina actualmente está exportando a otros países sudamericanos alrededor de 35% del total producido y muy especialmente a Brasil; todo lo cual casi en su totalidad se ha embarcado desde Bahía Blanca.

Las primeras empresas exportadoras lo vienen haciendo desde el año 2013, incluso en momentos muy difíciles, pues en los meses invernales hubo varios cortes en la provisión de materia que no fue suficiente para asegurar la provisión de energía eléctrica y, por tanto, apenas pudieron sostener un proceso sin interrupciones. Paralelamente Estados Unidos ya se había convertido en indiscutido líder de dicho ámbito.

Ello explica de por sí las modalidades adoptadas inicialmente que en función de su experiencia sirvieron a modo de buen ejemplo y guía para emprender semejantes actividades en la Patagonia.

Los más recientes avances y las perspectivas de corto plazo

Son evidentes los aciertos que hubo en Vaca Muerta pese a que recién se comenzaba a desarrollar la especialidad explotadora-exportadora.

Al respecto, fue esencial para alcanzar un sólido progreso posterior la espontánea concurrencia de todas las empresas allí radicadas. Una de ellas, Semirremolques Vulcano estaba entre las más grandes y jugó el rol muy destacado.

Por entonces ya registraba 30 años de gestión en el área y está especializada en la producción de equipos de transporte adaptados a los requerimientos del sector agrícola y la provisión de semillas. La firma encaró con señalado éxito una muy importante ampliación de su producción. El mayor acierto fue una muy rápida adaptación a los requerimientos de tan inhóspita zona. Esta iniciativa logró ampliar sus actividades incluyendo en su gestión la fabricación en serie de tolvas.

Los productores y empresas que encararon la tarea en Vaca Muerta no ocultan su interés en reactivar el Mercosur, dado que están actualmente en condiciones de extender, sin dificultad, su gestión a todos sus países miembros. Existen además en la zona productores de equipos para desmontaje, montaje y transporte que permiten trasladar no sólo la producción sino también la torre de perforación y otros muchos equipos de uso a los lugares en los que son requeridos.

Entre los diversos rubros es de especial importancia el proceso de la elaboración de tolvas y semirremolques, los cuales se han comenzado a fabricar hace pocos meses junto con equipos y piezas de repuesto e incluso para transportes que antes se importaban.

Para mejorar la eficiencia, YPF realizó en los últimos años un estudio de su cadena de valor para analizar en qué procesos pueden ser más competitivos. En las conclusiones surgieron que en 14 cadenas de valor la petrolera tiene oportunidades de optimizar su gestión. El Ministerio de Producción y Trabajo tomó ese informe y lo utiliza para promover las industrias donde hay oportunidades de crecimiento.

Como consecuencia de ello ha surgido la concurrencia de empresas locales que extendieron su rol de proveedores a todas las demás empresas que operan en dicha área. En forma casi natural y espontánea se viene incrementando la consolidación de un ecosistema que de otra forma no podría existir.

Los ejecutivos más destacados en dicha área han logrado consolidar e impulsar un régimen solidario, que mediante los diversos segmentos industriales, alcanzan un alto grado de eficacia colectiva que les permite seguir perfeccionándose y acceder hasta los más elevados niveles.

No son pocos los proveedores que espontáneamente se prestaron a colaborar en la construcción de la nueva y competitiva planta de procesamiento de gas (alrededor de mil). Así, ésta se convirtió rápidamente en un gran imán que atrajo a otras empresas, que hicieron posible en tiempo récord finalizar la construcción de todas las instalaciones indispensables.