Las veredas y el derecho de las personas

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Días pasados amanecimos con la noticia de que una señora había sufrido serias lesiones al caerse en una de las calles de barrio Nueva Córdoba, al haber tropezado con una vereda en mal estado.

La víctima se habría fracturado el fémur. Su familia denunció que tras la caída la mujer debió esperar dos horas que llegara la ambulancia, lo que le provocó la pérdida de mucha sangre y un paro cardíaco, por lo que debió ser internada en la sala de terapia intensiva en una clínica de esta ciudad.

Una vez difundida la noticia, como suele pasar, empezaron a llover quejas de los vecinos denunciando situaciones similares, aunque no de tal gravedad, de las que se hicieron eco los distintos medios de comunicación.

Sin embargo, que estas situaciones no tomen estado público en un determinado momento no significa que no se produzcan a diario reclamos por hechos similares.

Como respuesta a ello, la Municipalidad informó que de mayo a julio pasados se habían labrado 500 actas contra frentistas de barrios cercanos al centro por tener las veredas en mal estado o por encontrarse el paso obstaculizado por distintas circunstancias. Vale recordar que en la legislación municipal (Código de Convivencia) son los frentistas los obligados a mantener el buen estado las veredas y la libre circulación en las mismas, previendo una sanción de 25 Unidades Económicas Municipales (unos 9.688 pesos) para aquellos que incumplan con esta obligación.

Incluso hubo reacciones en el Concejo Deliberante, donde surgieron (o resurgieron) propuestas para modificar las normas que rigen la materia en procura de que las veredas sean más seguras.

Lo sucedido nos llevó a hacernos una serie de reflexiones que queremos compartir con nuestros lectores. La primera es preguntarnos sobre por qué tanta desaprensión por parte de los vecinos respecto de mantener en buen estado las veredas o mantenerlas libres para que la gente pueda transitar sin que su paso se transforme en una carrera de obstáculos. Máxime cuando en el caso de los que no tienen alguna dificultad física representa una falta de respeto por el otro. En lo que respecta a personas como ciegos, ancianos o personas con problemas de movilidad, es una flagrante discriminación, aun sin intención explicita de serlo.

La segunda reflexión es sobre el papel de la Municipalidad. Es cierto que a pesar de lo que muchos creen no es la primera responsable. Hemos visto que es el frentista quien debe cuidar sus veredas. Sin embargo, el Estado municipal tiene el deber de controlar que el ciudadano obligado cumpla con su deber.

Esto nos llevó a hacernos las siguientes preguntas. Se enviaron 500 intimaciones. ¿Qué resultado se obtuvo? ¿Se hicieron las obras o se removieron los obstáculos

para hacer transitables las veredas? Entendemos que la responsabilidad del Estado no se agota solo en

enviar la intimación. Ni siquiera en aplicar la sanción, sino en asegurar que se cumpla la norma que permite caminar por las veredas sin temor a sufrir algún accidente.

Creemos que un poco de conciencia por parte de los ciudadanos es lo primero. Pero como ello en muchos casos falla, caemos en la necesidad de un efectivo control municipal que no se tiene que agotar en el aspecto coactivo (el cual es un instrumento), sino que debe asegurar que la razón que origina la norma se cumpla. Esto es algo tan sencillo como transitar libremente por las veredas de la Ciudad de Córdoba.

Como somos en lo pequeño terminamos siéndolo en lo grande. Por eso creemos que estas reflexiones se aplican a muchas más realidades que vivimos cotidianamente.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas

(**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales