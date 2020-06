Las pymes sean unidas porque ésa es la ley primera

Por Ignacio Ruiz (*)

“Los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de ajuera”, es una de las frases más conocidas y repetidas del Martín Fierro de José Hernández. Muchísimos autores de renombre, como Borges, Lugones o Rojas han hecho ya sus análisis sobre esta importante obra de la literatura nacional.

Un libro que ha sido traducido a más de 70 idiomas cuenta la historia de un gaucho de carácter solitario de la pampa húmeda, que para algunos estudiosos del mismo representa a alguien inadaptado, rebelde de las leyes de la sociedad y sujeto de aplicación de la “ley contra la vagancia”; mientras que para otros es el representante de una clase y de un pueblo cuyos derechos y tierras habían sido arrebatadas a la luz de una nueva organización nacional.

Casi 150 años después de la primera aparición de este texto, la unión, la fraternidad, aún no calan hondo en nuestra sociedad; y las pymes lamentablemente no son la excepción. El gremialismo empresarial de este importante sector productivo de no sólo nuestro país sino del mundo entero, aún no es ejercido por los empresarios en forma generalizada. Posiblemente porque el empresario pyme necesita de resultados rápidos, por su falta de tiempo y su rol de arquero-defensor-goleador en el partido de la administración de su compañía.

A diferencia de empresas grandes o multinacionales, que tienen recursos y áreas exclusivas que se dedican a actividades de relacionamiento, las pequeñas y medianas empresas, muchas veces no lo tienen ni previsto por medio del dueño o un apoderado. Es importante que esto sea revisado en el futuro, ya que es así como las diferentes voces podrán ser escuchadas a la hora de proponer, negociar o acordar políticas públicas con los gobiernos.

Esto no es ejercer presión sobre las decisiones políticas sino más bien la forma en que el Gobierno conozca los efectos inmediatos de las decisiones que toma y entienda las necesidades de un sector.

Las pymes sean unidas

El antecedente más antiguo en nuestro país de gremialismo empresarial es el de la “Sociedad Comercial Británica” en 1810. Los ingleses comerciantes se unen por el pago de derechos en el puerto de Buenos Aires. En ese momento no se permite la incorporación de criollos, y su presidente era el cónsul inglés en esa ciudad. A partir de los acuerdos comerciales de 1825 con Gran Bretaña, se produjo una reorganización de la asociación, ampliándose el universo de los participantes con la apertura de la Buenos Aires Comercial Room. A partir de allí, el universo del gremialismo empresarial fue evolucionando hasta nuestros días, en los que tenemos muchísimos ejemplos de uniones empresariales por medio de cámaras, federaciones, confederaciones, entre otras.

No es muy común entre los empresarios pymes el gremialismo empresarial. Tampoco es muy fácil encontrar una definición universal de este concepto, sobre todo por su relación con sindicalismo o corporativismo. Según la RAE, una de las definiciones de gremio es el conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social. En este caso de empresarios, y más particulares para aquellos que lideran o son responsables de pequeñas y medianas empresas.

Porque ésa es la ley primera

La unión hace a la fuerza. La participación y el intercambio en el gremialismo empresarial es muy importante. Más aún para las pymes, ya que ayuda a unir fuerzas y ser protagonistas de lo sucede. “Las pymes no somos escuchadas” es un reclamo general; sin embargo, tampoco hacemos gremialismo como si lo hacen grandes empresas o multinacionales, al igual que otras fuerzas vivas y productivas de nuestro país. Para ser parte de la planificación de políticas públicas (fiscales, productivas, infraestructura, crediticia, etcétera) que desarrollan los gobiernos (municipales, provinciales y nacional, es decir en todos los niveles) es imprescindible que la voz de las pymes esté presente.

Según los datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, este tipo de negocios, pertenezcan al sector formal o informal de la economía, representan más de 90 por ciento del total de empresas, generan entre 60 y 70 por ciento del empleo y son responsables de 50 por ciento del Producto Bruto Interno a escala mundial. Es decir, su peso en las economías nacionales es importantísimo; sin embargo, su atomización es tan alta, que es difícil lograr una concentración óptima para llevar adelante acciones conjuntas. De ahí la importancia que las empresas de este tamaño participen, se involucren, logren espacios propios de representación, para de esa manera influir (colectivamente) en el entorno.

Tengan unión verdadera

Las grandes empresas, al igual que las multinacionales, son un factor decisivo dentro de sus organizaciones gremiales, generalmente porque están provistas de muchos recursos-relaciones, además de concertar entre ellas. Además, en general, poseen áreas o direcciones dedicadas exclusivamente al relacionamiento o al lobby, un término que en general se toma como despectivo, o que tiene un carácter ilícito, y que en muchos países es regulado.

En general, los empresarios de las pequeñas y medianas empresas no tienen el tiempo, la formación, la práctica, los recursos o bien la vocación para llevar a cabo este tipo de actividades. Sin embargo, no será fácil conseguirlos, si nunca se da un primer paso. En Córdoba existen diferentes espacios a los cuales sumarse según el rubro al que pertenezca la compañía. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom), en sus diferentes grados y maneras de afiliación, entre muchas otras, son algunas en las que se puede comenzar trabajando. Cada empresa tiene una realidad, un perfil, una industria a la que pertenece, al igual que sus directivos, y dependerá de esta la mejor elección. Pero, en cualquier caso, las pymes siempre deben estar unidas, para de esa manera, lograr una mejor inteligencia colectiva, en donde sea tenida en cuenta la realidad de este tipo de empresas.

En cualquier tiempo que sea

Camino a la “nueva normalidad”, la unión de las pequeñas y medianas empresas será imperante. No conocemos aún los efectos totales, al igual que su magnitud, que tendrá sobre el sistema económico la crisis sanitaria del Covid-19. Será necesario entonces, una vez que logremos superar esta emergencia, la planificación, al igual que la negociación y acuerdo de nuevas políticas públicas para este sector.

Éste es un momento único, en el que será necesario que los empresarios destinen parte de su tiempo a una actividad estratégica como el gremialismo empresarial. De otra manera, serán otros los que llevarán la voz -o bien habrá silencio, respecto del sector- quienes no necesariamente responden a los intereses particularísimos de las pymes.

Porque si entre ellos pelean los devoran los de ajuera

La única manera en que el Gobierno, en todos sus niveles, sean conscientes de las necesidades reales de las empresas que no son grandes o multinacionales, es a través del establecimiento de canales de comunicación y diálogo permanente con ellos. Existen entidades que tienen en sus objetivos este desarrollo, pero es importante fortalecerlas, participar, involucrarse, debatir, y consensuar. Para eso, es importante que el empresario pyme se involucre en ellas, logre espacios de conducción y de desarrollo para este tipo de empresas. Ya que como dice el refrán “Si no estás en la mesa, estás en el menú”.

(*) Director de Ruiz y Compañía SRL. Presidente Fundación Lautaro. Docente e investigador Universidad Siglo 21.