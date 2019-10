La recaudación tributaria federal en el tercer trimestre de 2019

Por Salvador Treber

El proceso en marcha requiere asegurar un significativo éxito en la gestión de ingresos para

atender todos los requerimientos y, paralelamente, evitar la persistencia de una gestión deficitaria; lo cual, hasta ahora, no se ha podido cumplimentar adecuadamente

El presente trimestre no incluye fondos derivados por las presentaciones de declaraciones juradas (DJ) anuales correspondientes al año precedente en muy significativa proporción. Por lo tanto, se torna imprescindible profundizar su respectivo análisis pues, además, se trata de los últimos meses de gestión del equipo de gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2015.

Cabe subrayar que dicho lapso correspondiente a todos los períodos anuales 2016/19 han sido fuertemente deficitarios pese a que creció en forma sostenida la recaudación. Los importantes “recortes” introducidos al gasto, incluidos los servicios de salud y educación, debido al abrupto incremento del rubro intereses pagados y la suba de los índices inflacionarios incidieron decisivamente desde el año 2018 inclusive, en adelante. Dado que no se cumplimentó el tan anunciado objetivo de elaborar y hacer aprobar una reforma tributaria que atienda las necesidades y requerimientos, será esta tarea uno de los legados que deberán cumplimentar quienes asuman el próximo 10 de diciembre.

Tal circunstancia torna más relevante aún analizar con profundidad los que en la actualidad están vigentes para corregir todo lo que se considere importante modificar sustancialmente para mejorar la gestión futura. También será indispensable contactarse al efecto con los centros de estudios especializados, tanto universitarios como empresarios que normalmente suelen colaborar en esa tan importante faceta.

Hasta ahora los gobernantes que han finalizado sus respectivos mandatos han preferido “no tocar” el régimen tributario vigente, seguramente por no disponer de técnicos de su absoluta confianza y suficiente experiencia en la materia. Pero en este caso será conveniente no seguir demorando la referida revisión. Una reflexión semejante se puede hacer respecto a los 23 regímenes tributarios provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como por lo menos de los 20 mayores municipios del país. Obviamente, esta tarea requerirá previamente encarar una coordinación que apunte a optimizar armónicamente los instrumentos y objetivos de las tres jurisdicciones.

No debe olvidarse que la denominada presión tributaria total asciende a una cifra equivalente a 35,6% respecto del Producto Bruto Interno. De éste, 26,4% corresponde a la jurisdicción federal; 6,4%, a las provincias y 1,7%, al conjunto de municipios. Sería muy positivo que se procure una mayor coordinación, eliminando, sin vacilar, los instrumentos que sean virtuales cargas (impuestos, tasas o contribuciones) que resten equidad global.

La composición de la recaudación nacional en julio pasado

La recaudación nacional ascendió a $450,9 miles de millones, lo que implica un incremento interanual de 53,4% pues en el año precedente había sumado $293,9 miles de millones; lo cual significa una performance muy poco habitual. Tal como es habitual, el impuesto al Valor Agregado (IVA) fue el tributo que hizo el máximo aporte al Tesoro con $131 miles de millones pese a que no fue el que registró el máximo incremento interanual con respecto a otros tributos con 43,3%; o sea por debajo del promedio general. En segundo término, aparecen los ingresos de Seguridad Social (Aportes Personales y Contribuciones Patronales) que en esta oportunidad, en conjunto, ascendieron a 122,9 miles de millones que superan en 40,2% a los correspondientes a dicho mes de 2018.

Tras ellos está el impuesto a las Ganancias con $99 miles de millones, cifra que excede el del ejercicio precedente en un muy poco frecuente 65,8%.

En el cuarto término en este mes surgen los Impuestos sobre el Comercio Exterior con $44,3 miles de millones, con la particularidad de que los que gravan las exportaciones exhiben un incremento interanual excepcional de 298,7%, que está fuertemente impulsado por los envíos de carne porcina y vacuna a China donde la fiebre porcina ha diezmado al ganado que sumaba 700 millones de cabezas y que, lamentablemente, deberán ser irremisiblemente sacrificadas. Los referidos envíos han generado en Pekín un inmediato y poco usual reconocimiento porque admiten que deben ser consideradas “las mejores del planeta” por su alta calidad.

Desplazado al quinto lugar, se ubica al Impuesto sobre Créditos y Débitos en Ctas. Ctes. Bancarias que coadyuvan con $29,2 miles de millones pesos, los que tuvieron una suba interanual de 56%. Debe además señalarse que la suma de lo aportado por los cinco tributos precitados en julio pasado han cubierto 94,6% del total correspondiente a dicho mes.

La recaudación correspondiente a agosto

Este mes registró, además de un récord en cuanto a la cuantía de la recaudación mensual pues la misma ascendió a $458,5 miles de millones, un incremento interanual de 56,3% que por lo tanto, después de 14 meses logra superar al respectivo índice inflacionario. A su vez, el monto acumulado de los ocho meses transcurridos del presente año ascendió a $3.188,2 miles de millones que implica un aumento también interanual de 48%. Como es habitual, el IVA se mantiene como el máximo proveedor de ingresos tributarios pues en este mes su aporte ascendió a $141,4 miles de millones y una variación interanual de 44,1%; mientras el acumulado fue de $970,1 miles de millones (+39,7%). Tras éste, en segundo término, aparece el impuesto a las Ganancias, que sumó $102,7 miles de millones con una suba de 49,5% con respecto a agosto/2018 y su respectivo acumulado llegó a $741,8 miles de millones (+54,7%).

En tercer término aparecen los Aportes Personales y las Contribuciones Patronales que recaudaron $95,4 miles de millones (+39,5) y un acumulado de $762,5 miles de millones; superando muy levemente al del impuesto a las Ganancias. Esto sucede siempre desde abril a agosto mientras que posteriormente se trocan dichas posiciones pues en el caso de este último son ingresos por el ejercicio finalizado al 31/12/2018 y después sólo anticipos del año en curso.

En cuarto término en esta oportunidad se ubican los impuestos al Comercio Exterior que aportaron $56,1 miles de millones que dependen muy especialmente de los Derechos de Exportación, los cuales en el mes analizado un inusitado incremento del 519,4% mientras las importaciones lo hicieron en 51,4%. Sus respectivos acumulados ascendieron $210,5 miles de millones (+273,3%) y $94,5 miles de millones (+39,7%).

En quinto término aparece el Impuesto sobre Créditos y Débitos con $31,9 miles de millones y $212,4 miles millones en el lapso enero-agosto con un crecimiento interanual de 47,9%.

Ingresos tributarios de septiembre y cierre del tercer trimestre

Al par que se cerró el tercer trimestre, el total recaudado no ha registrado incremento real alguno pues sólo superó al ingreso el mismo mes en el año anterior en un insuficiente 42,7% pues apenas llegó a $422 miles de millones; mientras el correspondiente acumulado de los nueve transcurridos ascendieron a $3.610,2 miles de millones que implica una suba de +47,3% respecto al año precedente.

En cuanto al triple destino final de los ingresos en el lapso enero-setiembre, la Administración Nacional fue destinataria de $1.460,1 (+52,9%), las Contribuciones de Seguridad Social receptaron $827,5 miles de millones (+30,7%) y el conjunto provincias $1.184,3 miles de millones (+51,2%).

En cuanto a los instrumentos más productivos el IVA, con $139,2 miles de millones y $1.109,3 millones en el acumulado en forma muy holgada, ocupa un habitual cual indiscutido liderazgo en ambos enfoques. Tras el mismo, en segundo término aparecen los Aportes Personales y las Contribuciones Patronales que en aportaron $86,8 miles de millones y $849,3 miles de millones en el sumatorio de los nueve meses. El tercer generador de ingresos es el impuesto a las Ganancias con $83,7 miles de millones y un acumulado hizo lo propio en $825,5 miles de millones.

En cuarto término, pero bastante rezagados, se ubican los Derechos de Exportación e Importación que, en conjunto, aportaron $49,4 miles de millones mientras mediante el respectivo acumulado llegó un nada habitual total de $354,5 miles de millones. Completando el quinteto tributario más productivo, se ubica el Impuesto sobre Créditos Débitos Bancarios que exhibió un ingreso de $31,5 miles de millones y un acumulado de $243,9 miles de millones.

Por lo tanto, mediante la suma de dichos tributos en septiembre se logró una recaudación equivalente a 92,6% del total general mientras que de los ingresos correspondientes a los nueve meses transcurridos cubrió 93,7% el total. Un vez más cabe insistir en la muy poco racional permanencia de una veintena de instrumentos tributarios que en conjunto apenas aportan el equivalente a un insignificante 6,3% que pese ello han requerido la afectación integral de no menos de un cuarto del personal especializado. Si estos se eliminaran, podrían intensificarse en forma integral las tareas de control e inspección de los contribuyentes, haciendo más eficiente y efectiva la gestión de recaudación.