La libertad de elección es mas que la de expresión

Por Matías Altamira *

El mundo tecnológico en el que vivimos ha enarbolado la libertad de expresión como derecho máximo del ser humano, pero ahora cede su trono a la libertad de elegir a los próximos gobernantes.

En cualquier circunstancia en la que una persona se ve afectada por los comentarios, fotografías y videos difundidos por otra, que son como mínimo peyorativos, las empresas globales de comunicación como Google, Facebook, Twitter y demás redes sociales responden a los requerimientos de eliminación de contenidos que no debieron salir a la luz, argumentando que quién los hizo públicos tiene el derecho a la libertad de expresión hasta que un juez resuelva lo contrario.

En la única oportunidad donde la libertad de expresión debe abandonar su trono es cuando los ciudadanos están prontos a elegir sus próximos gobernantes.

Esta prerrogativa se fundamenta en que no habría ejercicio de la libertad si no hay ejercicio de la democracia.

Es por ello que los partidos políticos, a través de sus cuentas en las distintas plataformas, deberían fijar patrones o estándares de conducta ejemplares, sólo brindando información de gestión del proceso electoral sin contenido proselitista durante el período de veda.

Esta decisión política puede estar acompañada por acciones tecnológicas que bloqueen técnicamente cualquier comentario o difusión de contenido partidario durante los días prestablecidos de bloqueo, en búsqueda de privilegiar un análisis serio y detenido de los actuales candidatos y potenciales gobernantes, por parte de la ciudadanía en general.

A su vez, la transmisión de una opinión individual realizada por un ciudadano en las redes sociales, por más que llegue a muchos, también implica un atentado a la libertad de elección, porque sería un proselitismo encubierto o parcialmente encubierto.

Aquí, tecnológicamente, las redes sociales podrían bloquear todo comentario que incluya datos de los candidatos por esas horas de veda electoral, tal como lo hacen con las malas palabras y otros textos previamente censurados.

La reforma de mayo de 2019 al Código Electoral Nacional incorporó específicamente la prohibición en el ámbito de Internet, al establecer que “la emisión y publicación de avisos publicitarios para promoción con fines electorales en medios gráficos, vía pública, internet, telefonía móvil y fija, y publicidad estática en espectáculos públicos, sólo podrá tener lugar durante el período de campaña establecido en esta ley”.

La campaña electoral empieza 50 días antes de la fecha de las elecciones generales y termina 48 horas antes del inicio del comicio. La técnica legislativa utilizada no es la ideal, porque sólo se refiere a avisos publicitarios y detalla los medios de comunicación prohibidos, que seguramente la tecnología se encargará en muy poco tiempo de volverlos una antigüedad.

De cualquier manera por estos tiempos tiene prioridad exclusiva la libertad de elección, todos los otros derechos deben ceder su natural posicionamiento, en aras de reforzar cada día más nuestra democracia.