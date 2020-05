La inseguridad en la pandemia

Dicen que los índices de robos han bajado. Puede ser, pero hay otros indicadores que nos hablan de que se está lejos de pasar por una panacea en materia de seguridad.

No sería la primera vez -por otra parte- que el índice baja en el papel pero no se siente en la calle. Sobre todo, porque el modo de colectar los datos no brinda seguridades respecto de la calidad de la información resultante.

A esto hay que sumar que además de los delitos en modalidades tradicionales, que se dice han bajado, otras formas de comisión de ilícitos se están “perfeccionando” y expandiendo. Hablamos por ejemplo de los vinculados con los ilícitos informáticos o a través del uso del teléfono.

En tal sentido, a las estafas tradicionales (el “cuento del tío”), ahora usando los subsidios y préstamos que está dando el Gobierno, se les han agregado extorsiones, a partir de amenazar a las víctimas de dar a conocer, por ejemplo, “sus visitas a sitios para adultos”, e incluso robos en los que los delincuentes se hacen pasar por médicos o enfermeros, anunciando por las redes campañas de vacunación para luego entrar a los domicilios a robar, aprovechándose de la psicosis que causa la pandemia.

Más allá de ello, el crimen “habitual” sigue existiendo. Pues si las actividades informales, por cuenta propia, son las más afectadas por la cuarentena, no nos olvidemos de que la actividad delictiva es la vertiente fuera de la ley de dicha categoría. Por lo que, quien hace del robo u otros delitos económicos un modo de vida y lleva un mes sin hacerlo, por suponer algo, es lógico que se halle, dentro de su particular falta de moral, constreñido a llevarlo a cabo en el cortísimo plazo para satisfacer sus necesidades a costa de desposeer a otro.

No son pocos los indicadores de que algo está pasando en el tema, más allá de lo que nos digan los papeles. Por ejemplo, hace aproximadamente una semana los vecinos de barrio Talleres Este denunciaron que, pese al aislamiento social obligatorio, continúan los delitos de siempre. Eso sí, los ladrones que asaltaban viviendas llevan el correspondiente barbijo.

Hubo al respecto algunas detenciones por parte de la policía. Pero los vecinos expresaron que los liberaron unas horas después y que volvieron a robar.

Para más datos, con pandemia o sin pandemia, hay lugares “rojos” en la ciudad de Córdoba que se mantienen. En los últimos días, por ejemplo, hemos tenido noticias del asesinato de un niño -en Marqués Anexo-, quien quedó en medio de una balacera. Algo similar sucedió, esta vez sin muertes, en Villa Azalais Oeste, Barrio San Roque etcétera.

Incluso ocurre en lugares céntricos, como es el corredor de boulevard San Juan, desde La Cañada hacia el oeste. Ha sido una constante del fin de semana largo, grupos de vecinos en redes denunciando automóviles que dan vueltas a fin de escoger su presa. Cuando se deciden por una, alguien se baja, la asalta y vuelve a subir al auto. A veces, el asaltante es dejado en cierto lugar y el auto queda unos metros por delante o detrás. Incluso se dice que ha tomado parte de esto un automotor pintado como un taxi.

La situación de pandemia potencia otros riesgos, además del que por naturaleza tiene el delito del caso. Recordemos que quien se halla dedicado a tales menesteres ilegales transita, toca y entra en contacto con diversos lugares públicos o domicilios donde puede existir el virus. Al temor de ser asaltado se le suma el de que, además, ser contagiado.

Como vemos, la situación de la seguridad está lejos de tener un “remanso de paz” por la cuarentena. Y es otro de los aspectos de la pandemia que debe tenerse en especial consideración a fin de poder garantizar, en tiempo ya de por sí con el sello del temor y la incertidumbre, la tranquilidad de los ciudadanos de bien.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas.

(**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.