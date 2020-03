Irresponsables sociales

Por Luis Carranza Torres (*) y Carlos Krauth (**)

El DNU 297/20 establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 31 de este mes, para todas las personas que se encuentren en el país.

El Comité de Acción Sanitaria provincial, presidido por propio gobernador, decidió cierres obligatorios de alojamientos, hoteles y complejos turísticos, así como de shoppings y grandes superficies. Por su parte, el presidente de la Nación tuvo una reunión por videoconferencia con los comandantes de las recientemente creadas Zonas Conjuntas de Emergencia, bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

En el primer día de la cuarentena hubo varios detenidos por incumplirla o no aislarse tras volver del exterior .El primero de ellos, a menos de dos horas de entrada a regir.

Al momento de escribir esta nota, el total nacional sumada 3.200 detenciones.

Es difícil entender tanta irresponsabilidad por parte de estas personas. Sin embargo, la reacción de estos “rebeldes” es más de lo mismo de lo que vemos cotidianamente cuando podemos hacer nuestra vida “normal”. Las reglas existen sólo para los demás o son impuestas para jorobarnos la vida. Si no hay riesgo concreto de que nos sancionen, no las cumplimos total “no pasa nada”.

Es que hay un descreimiento y carencia de legitimidad en nuestras autoridades que alarma, pero también es cierto que éstas han ayudado a ello, sea incumpliendo las reglas que quieren imponer a los ciudadanos de a pie, sea desautorizando o incluso abochornando a las fuerzas de seguridad, o creando organismos inútiles o dictando leyes inoperativas.

Como decía Napoleón, “La altura del soberano depende de la altura de su pueblo”. Y no al revés como, diciéndolo o no, varios a lo largo de nuestra historia, reciente y no tanto, han pretendido. A esta altura, los análisis de a qué se deben tantos actos de irresponsabilidad deben quedar en un segundo plano, y para más adelante. Ahora es necesario reforzar la necesidad de que debemos acatar la cuarentena.

Es nuestro deseo de que salgamos más fortalecidos como sociedad. Que nuestras instituciones recobren su credibilidad y que los ciudadanos aprendamos que hay situaciones en las que debemos ceder nuestra comodidad en pos de un interés general.

Para eso, cada uno debe tomar en serio el rol que ocupa.

Acatar las reglas que se dictan en beneficio de todos es también estar a derecho. Y la única forma de resguardar una sociedad sustentable a futuro.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas.

(**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.