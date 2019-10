Inventor sin invento

Por Sergio Castelli* y María Constanza Leiva**

Ayer se cumplieron 35 años desde aquel gran día, el 15 de octubre de 1984, cuando el Nobel de Medicina resonaba en nuestro país, ya que el argentino César Milstein, junto con el alemán Georges Köhler, quienes habían publicado un descubrimiento revolucionario: los anticuerpos monoclonales habían recibido el mundial reconocimiento.

Oriundo de Bahía Blanca, quien en sus primeros años tuvo la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos en Cambridge con una beca, luego volvió para desempeñarse como jefe de Biología Molecular en el Instituto Malbrán, sitio de vanguardia en la época, donde los grupos de trabajo estaban de lo más activos, realizando investigaciones y publicaciones en investigaciones científicas de prestigio, el que tuvo que abandonar ya que por los movimientos políticos del país no soportaba el ambiente de coerción que se vivía en el instituto. Luego de la renuncia, tomo contacto con Fred Sanger, quien lo motivo a abocarse al estudio de los anticuerpos.

El descubrimiento que produjo una revolución consiste en la producción de anticuerpos o proteínas capaces de atacar sustancias invasoras en el paciente para dirigirse específicamente a un tipo de células, anticuerpos que se producen en el laboratorio. Estos anticuerpos consistían en una increíble herramienta de muy variada aplicación, desde métodos de diagnóstico hasta la producción de vacunas, según explicaciones del propio Milstein.

Ahora bien, lo llamativo de esta historia es la falta de patentamiento de la superpoderosa invención que Milstein y su socio alemán habían realizado. Según algunas versiones que recorren los medios desde aquel momento, esto se debía al deseo de Milstein de que su descubrimiento fuera propiedad de la humanidad… lo que resulta no sólo poco creíble sino también ausente de toda lógica, ya que la legislación de patentes de nuestro país, en concordancia con la legislación del resto del mundo, prevé que la exclusividad otorgada al inventor con la concesión de una patente dura sólo 20 años, quedando luego de vencido el plazo como de libre disponibilidad.

La realidad es que sí se intentó la patente de invención del descubrimiento, pero la respuesta del organismo londinense National Research Development Corporation en 1976 argumentó –negativamente- lo siguiente: “Si bien Milstein y Köhler sugieren que los cultivos por ellos desarrollados podrían ser valiosos para usos médicos o industriales, tal aseveración debería tomarse como un tema con potencial a largo plazo y no de aplicación inmediata que puede desarrollarse comercialmente. El campo de la ingeniería genética es un área difícil desde el punto de vista de su patentamiento, por tanto sugerimos no tomar ninguna acción al respecto”.

Pese a la negativa del organismo, Milstein había enviado muestras de su trabajo a los investigadores que se lo habían solicitado para que ellos pudieran seguir estudiando la cuestión, las que siempre acompañaba con una breve carta firmada de puño y letra con tres condiciones: reconocer y citar el origen del hallazgo, no patentarlo, no cederlo a terceros.

Pese a ello, años después, el científico polaco Hilary Koprowski patentó la invención como propia, con lo que pudo obtener compensación económica durante años por dicha patente.

El triste final de la historia fue que el descuido de Milstein en proteger la propiedad intelectual de su invento determinó que otro pudiera sacarle provecho, un provecho indebido. “Estábamos muy verdes en el tema de las patentes y alguien se aprovechó. Lo que inscribieron fue básicamente nuestro procedimiento”, dijo en alguna oportunidad. El peso de haber perdido el reconocimiento económico derivado de su descubrimiento fue apenas compensado por el reconocimiento moral, pero si no hubiese sido reconocido con el Nobel de Medicina, habría perdido absolutamente todos los derechos por su invención.

* Agente de la propiedad industrial ** Abogada