Por Gonzalo Fiore Viani



Éste es un lugar común para caracterizar a esa nación. Sin embargo, es cierto. El proceso que Donald Trump abrió con Kim Jong Un quedó trunco y hasta los contagios del coronavirus no pueden ser chequeados

En medio de los rumores de la muerte del presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, las noticias del llamado país más hermético del mundo llegan en cuentagotas. La especie circuló a partir de un medio menor de Hong Kong y otros de Japón, que se hicieron eco de que el líder norcoreano había sido operado, quedó en estado vegetativo, y finalmente murió. Por ahora, no hay ninguna información oficial al respecto y -más allá de los comentarios en redes sociales- tampoco hay noticias serias sobre su suerte por estas horas. Mientras tanto, en algunos medios occidentales ya se está hablando de su probable sucesora, su hermana, Kim Yo-jong, una dirigente con fama de dura, lo cual no posibilitaría precisamente una apertura del régimen. Kim venía ensayando conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump que daban a pensar que Corea del Norte podría comenzar un proceso aperturista hacia Occidente. Sin embargo, entre la crisis del coronavirus y sus grandes problemas de salud, esto parece haber quedado trunco, por lo menos temporalmente.

Es un lugar común decir que Corea del Norte es el país más hermético del mundo; sin embargo, ello es cierto. Es muy complicado acceder a noticias que no sean de fuentes oficiales del Estado, al mismo tiempo que la barrera idiomática complejiza en demasía poder buscar en medios de la zona para conseguir información confiable. Cuando en 2011 falleció el padre de Kim, el anterior presidente Kim Jong il, las informaciones también fueron contradictorias, en medio de rumores e idas y vueltas. Debido a lo que significan los liderazgos unipersonales en Corea del Norte, la salud del presidente es mantenida en el mayor de los secretos. Mientras que una probable muerte podría sacudir el régimen y sumirlo en un mar de intrigas e internas para la sucesión del poder. Corea del Norte es una especie de monarquía estalinista, donde los mandatos presidenciales se heredan desde que Kim il-Sung, abuelo de Kim Jong Un, accedió al poder mediante una revolución en 1948 y se mantuvo hasta su muerte en 1994.

Desde 1948, el nombre oficial del Estado es República Popular Democrática de Corea y sostiene un sistema de gobierno muy similar a lo que fue el viejo estalinismo soviético. Con leves señales de apertura durante los últimos años de Kim Jong Un, el país es uno de los pocos en el mundo que aún se mantiene en esa línea. Fuertemente dependiente de China, por momentos es incluso un aliado incómodo para el gigante asiático. Especialmente debido a las pruebas nucleares del gobierno, que preocupan tanto a Occidente como a los mismos chinos porque llevan cierta inestabilidad política a la región. Un cambio en el liderazgo del Estado podría transformar radicalmente el escenario geopolítico. Aunque también cabe la posibilidad de que todo siga prácticamente igual, como cuando Kim Jong Un heredó el poder de su padre en 2011.

Los presidentes norcoreanos tienen una especie de estatus semidivino de cara a su pueblo. La profusa propaganda oficial se encarga de resaltar todo el tiempo estas supuestas características. Los días de sus respectivos natalicios se festejan como fechas nacionales. El principal escollo que podría enfrentar la supuesta sucesora de Jong Un, Kim yo-Jong, es que Corea del Norte es un país profundamente patriarcal, y el hecho de ser mujer no le augura grandes posibilidades de acceder al poder. Quizás podría romper con la tradición y sería la primera vez que algo así sucede. No está claro si realmente el estado de salud del presidente del país más hermético del mundo. No se sabe si ha muerto, si se encuentra grave, o simplemente son fake news. No obstante, el hecho de que todavía no haya aparecido para aclarar estas dudas, da a entender que algo está pasando en el país más hermético del mundo.