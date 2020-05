El ciberpatrullaje no está en cuarentena

El Gobierno nacional semanas atrás reconoció que quiere conocer el sentir social de los argentinos a través de las redes sociales, pero en vez de generar un canal de diálogo receptivo y efectivo, será entrometiéndose en la vida privada de las personas.

Qué bueno sería que cada ciudadano tenga un canal abierto de comunicación con sus gobernantes nacionales, provinciales y municipales o comunales, en el que de manera correcta, educada y respetuosa le pueda expresar su preocupación por distintas temáticas que le afectan, así como felicitar y estimular acciones que beneficien a su comunidad. Este espacio ideal sería un claro ejemplo de Gobierno Abierto, ya que no solo se muestran los números y empleados, sino que se interactúa con la ciudadanía a la que se gobierna de manera activa y eficaz.

Lamentablemente como esta opción exige democratizar los procesos de toma de decisión, se optó por el otro mecanismo unilateral, silencioso y con altas probabilidades de ser perjudicial para los derechos fundamentales de cada ciudadano.

La ministro de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, busca implementar un protocolo de ciberpatrullaje, autorizando el monitoreo en redes sociales durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio para las fuerzas nacionales como Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, hasta que se presente un proyecto de ley en el Congreso que delimite sus atribuciones. Omitiendo mencionar que el Congreso Nacional no funciona.

El monitoreo se realizará sobre las fuentes abiertas y comentarios públicos en redes sociales, respetando los principios de proporcionalidad y legalidad en la persecución e investigación de los delitos, sin afectar el derecho a la libertad de expresión y la protección de los Datos Personales, al no almacenar ni utilizar información sensible de la ciudadanía como sus creencias religiosas, políticas y morales, raza u orientación sexual, entre otras.

De estas declaraciones surgen varias inquietudes. La primera es que solo se comparta opiniones en grupos cerrados, ya que cualquier comentario público será monitoreado. La proporcionalidad es difícil de lograr, si se diseñó un software que busque todo tipo de información en la web con determinadas palabras, por ej. “Alberto Fernández”; “Cuarentena”; “Aislamiento”, etc. ¿cómo hace el software para ser proporcional? ¿Cuándo dice basta?. Para lograr legalidad, debería existir una Ley, pero el Congreso está tratando de tener reuniones virtuales. Los Datos Personales excluidos serán solo los sensibles de acuerdo a la ley 25.326, que no es la misma sensibilidad que define cualquier ciudadano, por ejemplo, cómo está compuesta su familia; cuántos autos tiene; cuántas viajes hizo; quiénes son sus amistades; y muy mucha información que pretenden monitorear desde el gobierno nacional, no encuadran dentro creencia religiosa o política, asociación sindical, datos de salud, por lo que no serán sensible.

El ciberpatrullaje si es un tema sensible, aunque no esté tipificado en la Ley.

* Abogado, especialista en Derecho Informático.