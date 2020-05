El abogado y el teletrabajo

El abogado en el ejercicio de la profesión en cuarentena, lejos de sus clientes y de las barandillas de los tribunales y muy cerca de diversos desafíos profesionales y personales, fue planteado en el Primer Conversatorio sobre Trabajo de Abogados en el Congreso Provincial de Derecho Informático.

La Dra. Karen Fray, miembro del Colegio de Abogados de la ciudad de Bahía Blanca, explicó que el teletrabajo no se inventó ahora y destacó que es una forma de organización del trabajo y no una forma de desorganización, siempre que se cuente con un marco legal normativo, que en Argentina no existe, como sí sucede en otros países de Latinoamérica; por lo que la alternativa es implementar políticas en la empresa que definan exactamente cuáles son los derechos y obligaciones de las partes involucradas.

En Argentina, hasta ahora el teletrabajo rondaba 2% o 3%, mientras que en los países europeos donde ronda 18%, el principal conflicto está en la seguridad de la información porque implica la descentralización de la información empresarial e incorpora cuestiones de privacidad y salud mental del teletrabajador por su necesaria desconexión.

Lo que sucede en esta cuarentena es que se está prestando el servicio profesional de manera desordenada por la urgencia, en el hogar, donde la computadora familiar es compartida con los hijos para sus actividades escolares, lo que afecta la seguridad de la información que la empresa comparte con ese teletrabajador. En conclusión, lo que los profesionales están realizando a fuerza de la cuarentena no es teletrabajo sino lo que se puede con lo que se tiene.

Fray concluyó que el principal escollo que encuentra el teletrabajo al momento de su implementación es la cuestión cultural porque, si bien podemos tener normas que lo regulen y las herramientas necesarias, es indispensable que se empiece a introducir el teletrabajo como cuestión formativa mediante la capacitación en tecnologías, para posibilitar su implementación.

No todo se puede teletrabajar, no todo corresponde migrar al teletrabajo, como dejó en evidencia esta pandemia; el teletrabajo no es la panacea de nadie.

Luego fue el turno de la Lic. en Psicología Mariela Pérez Lalli, investigadora de Infolab, de Mar del Plata, quien explicó que la relación de cada uno con el trabajo es distinta y compleja, por ejemplo para algunos sólo significa una retribución económica que permite hacer otras cuestiones; o puede ser un mandato familiar; o una satisfacción personal y de realización, por lo que el teletrabajo impactará de diversas maneras. Para Pérez Lalli, otro punto es “estar en casa”, ya que para algunos es un lugar de refugio y descanso y para otros un lugar conflictivo, a evitar. Respecto a los vínculos con los demás, tanto pares, superiores, clientes, pueden ser amortiguadores o pueden incrementar las afecciones en la salud mental, dependiendo de la manera de organización que se implemente. En cuanto a los riesgos psicosociales del teletrabajo, está el tema del control y de la autonomía en el trabajo, por lo que es relevante la singularidad de cada persona. Si soy una persona proactiva, con capacidad de organización y planificación, puedo aprovechar muy bien el teletrabajo siempre que sea por objetivos. Pero si tengo dificultades para organizarme y diferenciar espacios, puede ser una fuente de descontrol, estrés y desborde.

Fue un conversatorio muy interesante, en el que se concluyó que el centro de toda decisión debe ser cada trabajador, su forma de ser y realidad personal, para que el teletrabajo sea un mecanismo de promoción laboral y satisfacción interior, y no lo contrario.

* Abogado, especialista en derecho informático