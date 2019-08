Desempleo y pobreza: penosas lacras de la sociedad argentina

El mercado laboral, tanto por niveles de desocupación como de pobreza, marca lamentables récords desde 2005 y esas situaciones se extienden al año en curso

Por Salvador Treber

En el país, en el ejercicio 2018 se sumaron 400 mil nuevos desocupados, con lo que ese número se elevó a un total de 1.915 millones de la población urbana. A ellos deben agregarse otros 1.698 millones de subocupados, que son los que trabajan entre una y 35 horas, deseando hacerlo en jornadas completas. En los meses transcurridos de 2019 esa tendencia no se ha revertido y, por el contrario, ambos colectivos se acrecientan sin tregua en dicha problemática.

Según lo consignado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el número de pobres trepó a 12.677 miles a fines de 2018 en el conjunto de 31 más importantes centros poblados de nuestro territorio; y para el año actual el Indec informó que la pobreza ascendió a 32% y sumó 2,7 millones de personas más. En consecuencia, el precitado colectivo de pobres -que a fines de 2017 constituía 26,6% de la población urbana total- creció hasta que al término del primer trimestre del presente año ya había ascendido a 33,4%.

Con base en datos oficiales, se informó que dicho índice se ha elaborado mediante una nueva metodología que surge de combinar seis parámetros que ponen de manifiesto las principales carencias en cuanto a alimentación, salud, vivienda digna, medio ambiente, empleo y seguridad social. Se aclara sobre el particular que esta nueva sistematización data del tercer trimestre de 2018 y hace virtualmente imposible que los respectivos resultados que se determinan con otros elementos y enfoques no puedan ser comparables.

Su reciente aplicación coadyuvó a que surgieran como nuevos pobres 769 mil personas, quienes fueron identificadas como “pobres estructurales recientes”. Dicho indicador, al cabo del transcurso de un año, ha permitido determinar que ha crecido en 18,5%; incremento éste que corresponde a un proceso incesante ocurrido en que se elevó de 12,4% a 14,1% que los especialistas adjudican a la doble incidencia del fuerte ritmo inflacionario vigente y un contexto de estancamiento económico. Tampoco extraña la baja del trabajo formal y la paralela suba de la precarización laboral que el Indec ha cuantificado por medio del indicador de desempleo, que coadyuvó para que el referido incremento registrara un deslizamiento en todo el país de 7,2% a 9,1%.

Situación por sexo y en los diversos conglomerados

Específicamente, las investigaciones sobre la composición del colectivo de los desocupados permiten advertir que en el femenino de 14 a 24 años se registra la mayor proporción de desocupados pues afecta a 21,4%, lo que sobre el total general representa 10,2%. En cuanto al masculino, la franja más perjudicada es también la que incluye a quienes tienen entre 14 y 29 años, que constituyen 15,4% y en el conjunto se reducen a 8,2%. Del cotejo de estos datos surge con nitidez la evidente preferencia por ocupar varones, salvo en áreas excepcionales como educación primaria y trabajo doméstico.

En cuanto a la situación en los principales conglomerados urbanos, al finalizar el cuarto trimestre del año precedente los índices más elevados de desocupación corresponde a las áreas del Gran Rosario y Mar del Plata, con 12,8%; seguidos por San Nicolás/Constitución, con 11,3%, y los partidos del Gran Buenos Aires, con 11,4%; además de Santa Rosa (La Pampa), con 10,1%, y Bahía Blanca, con 9,4%. Tras ellas, figura la ciudad de Córdoba, con 9,1%; mientras que en la Capital Federal parecería no sufrir tal circunstancia pues su indicador es de sólo 6,9%.

Tales datos sirven para verificar que la referida crisis en materia cambiaria en concurrencia con la extensa recesión se han traducido en una muy preocupante destrucción de empleo que se ha evaluado por medio de la Encuesta Permanente de Hogares. Teniendo en cuenta que la caída de la actividad en los 31 conglomerados urbanos ascendió a 6,2% en 2018, el peor indicador de los últimos 15 años, el ajuste hizo centro en el nivel salarial que perdieron alrededor de 12 puntos. Resulta evidente que afectó de forma muy severa en toda la franja de asalariados, pero agravó sus efectos en los que ya antes no lograban cubrir todos los requerimientos indispensables de un grupo familiar durante todos los días de cada mes.

Los funcionarios que tienen a su cargo los registros de Anses subrayaron que para el Indec el incremento en el número de desocupados sería de unos 100 mil en el colectivo de asalariados debidamente legalizados, pero se abstienen de evaluar a los que están “en negro”. Estos, según los especialistas privados rondarían entre 135 mil y 150 mil; además, muchos de ellos desarrollan actividades bajo la careta de “cuentapropistas” aunque se desempeñan en forma continua y diaria. Esta modalidad es, obviamente, poco efectiva en la pretensión de intentar paliar y revertir la recesión; pero es la lógica conclusión para evaluar la actual realidad que exhibe Argentina desde hace por lo menos tres años.

La intensificación de la desocupación y pobreza

Esa extensa crisis que nos afecta ha recalado muy especialmente en el selecto colectivo de los que se desempeñaban en trabajos de calidad y los impulsó a operar por cuenta propia pues sus remuneraciones han caído considerablemente tanto en número como en importe. En cuanto a la tasa de subocupación, en el mismo lapso de ascendió de 10,2% a 12%; lo cual también ha gravitado negativamente. En consecuencia, la tasa de empleo descendió de 43% a 42,2%. La reducción en el número de asalariados no es integralmente sustituida por monotributistas pues ha habido una caída neta en el número total de trabajadores activos.

A su vez, el vocero oficial del Ministerio de Producción y Trabajo admitió que en el año 2018 hubo 191,3 miles de trabajadores ocupados respecto el año anterior; 130,8 miles provenientes de empresas privadas donde revistaban debidamente registrados que procedieron despedir para reducir su plantel de personal debido a la caída de las ventas. Los restantes 60,5 mil correspondieron a economías introducidas en la Administración Publica Nacional. Las provincias y municipios optaron por mantener sus respectivos planteles sin cambios significativos. Seguramente las reiteradas consultas electorales fueron decisivas al respeto.

En el orden nacional en que especialmente se deben afrontar los problemas cambiarios, para ser coherentes con el mantenimiento del régimen de cambio flotante se reconoció que se habían agravado considerablemente los problemas desde principios de noviembre pasado, aunque debe advertirse que no se han proporcionado datos concretos y fehacientes. No obstante se aseguró que existen recientes signos de recuperación dado que s ha logrado generar nuevos puestos. La referida caída fue de 2,3% por la reversión advertida después del primer trimestre que crea múltiples dudas y aparece como poco consistente.

Se insiste respecto de que en el área del Gran Bueno Aires la demanda habría reaccionado y que han detectado una significativa cuan generalizada incorporación de personal. El vocero de FIEL sostuvo que las referidas nuevas altas son muy relevantes en las ciudades más importantes del Interior, donde posiblemente se ha logrado restablecer el nivel vida normal, citando como ejemplos los casos de las ciudades de Tucumán, Mendoza y Bahía Blanca pero admiten que es preocupante que ello no suceda en el Gran Buenos Aires y Córdoba.

Los objetivos prioritarios en el corto plazo

La relativa disminución en la incidencia de la tan temida recesión así como el elevado y creciente índice inflacionario han influido, por lo menos parcialmente, para disminuir el poder adquisitivo del salario real; aunque los despidos y suspensiones fueron seguramente menos masivos. Resulta muy destacable, además, que el empleo informal haya subido de 33,9% a 35,3% respecto del personal total ocupado durante los meses transcurridos de 2019.

A fin del año 2018, según el Indec, se sumaron 2.690 miles de nuevos pobres y la cifra de los que quedaron relegados a permanecer debajo de la línea de indigencia ascendió a 2.712,5 miles (5,7%). Cabe aclarar que los niños pobres de cero a 14 años de edad pasaron de 39,7% de fines de 2017 a 46,5% un año después; dando así una idea más precisa del profundo deterioro social habido que lejos de mejorar, se extiende en el tiempo. Ello significa que ascienden a 5,1 millones los niños que sufren esa terrible lacra sin perspectiva alguna para dicho colectivo de superar esa penosa situación en un plazo razonable.

La información brindada por los especialistas es impactante, pero la situación en algunas provincias como Corrientes, en la que los pobres alcanzan 49,3% de su población, debería ser objeto de especial atención y auxilio por parte del Gobierno nacional; pero hasta este momento no se ha hecho nada con el objeto de lograr siquiera un leve alivio. Ello es penoso y desesperante pues ni siquiera en un año electoral los funcionarios públicos del área se preocupan por paliar la miseria.

El año pasado ha sido, desde 2002 en adelante, el peor de todos en materia económico-social. A ello concurrieron varios factores como la muy fuerte devaluación, una gran disparada de la inflación y correlativa pérdida en el poder adquisitivo del salario. Ello explica el mencionado avance de la pobreza y se torna inexplicable que los máximos funcionarios insistan en que “ése es el camino correcto”, al par que instan a la población para que “sigan aguantando”.

Las perspectivas para los próximos meses del corriente año y el año próximo, en un escenario fuertemente inflacionario, supone que continuará creciendo la pobreza y el desempleo. En tal circunstancia lograr que no se siga incrementando deberá ser el primer objetivo en el ámbito social del nuevo equipo de gobierno que asuma el 10 de diciembre próximo.