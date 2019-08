Caminar hacia la vida adulta en igualdad de oportunidades

Por Alejandra Perinetti (*)

La realidad actual de los adolescentes y jóvenes en Argentina no es alentadora. Aunque el país atraviesa momentos difíciles, la situación de la juventud es ampliamente peor. Cuarenta por ciento de quienes tienen entre 15 y 29 años vive en la pobreza, un porcentaje considerablemente mayor que en los adultos. Este dato expone la enorme desigualdad que los afecta y la desprotección en que están para enfrentar la transición al mundo adulto ya que sus posibilidades de desarrollarse plenamente son limitadas.

En el caso de los jóvenes sin cuidados familiares, quienes se encuentran en distintos dispositivos de cuidado alternativo, los desafíos que tienen por delante son aún mayores: con 18 años de edad deben asumir responsabilidades sin el acompañamiento y apoyo de un grupo familiar que actúe como sostén. Se trata de una doble vulneración de derechos -por ser jóvenes y por no tener cuidados familiares-, lo que impacta negativamente en las trayectorias de vida y en las posibilidades de inclusión social. Si consideramos la perspectiva de género, la desigualdad de las mujeres es aún mayor porque desde temprana edad están asociadas al cuidado de niños y el hogar, limitándolas al mundo de lo privado y lo doméstico.

Es imprescindible apoyar los procesos de autonomía de adolescentes y jóvenes, que puedan expresar sus intereses y construir sus proyectos a futuro. Acompañar para la autonomía es acortar las brechas; es acercar oportunidades de desarrollo y educación, de formación para el trabajo; es fomentar la participación y la responsabilidad y garantizar la educación sexual integral y el acceso al sistema de salud en general, entre otras.

El mayor desafío en este proceso continúa siendo el acceso al primer empleo. Para los jóvenes privados del cuidado familiar, es aún más desventajoso -no sólo porque la primera oportunidad de trabajo muchas veces está asociada al capital social, conformado por las relaciones y oportunidades que rodean al joven y a su familia- sino porque, además, deben superar los prejuicios en torno a su pertenencia, su crianza, las historias con relación a su familia de origen y la estigmatización que ello muchas veces conlleva. Según datos oficiales, la tasa de desocupación de las personas entre 16 y 24 años es del 25%, esto es 3,7 veces más que los adultos. Asimismo, los jóvenes desocupados son 40% del total de desocupados.

Otra variable de exclusión está dada porque las competencias y el nivel de especialización requerido para acceder a un empleo siendo la educación secundaria insuficiente; esto también afecta a los jóvenes. La discrepancia entre exigencias y retribución es enorme. Muchas veces el primer empleo es informal y no registrado y esto marca la trayectoria laboral.

YouthCan! es una iniciativa orientada a acompañar la empleabilidad juvenil que Aldeas Infantiles SOS desarrolla en 32 países. La posibilidad de acceder a un empleo se vincula con una construcción que se inicia en la primera infancia y que sienta las bases para el desarrollo y el acceso a oportunidades mejores en el futuro. Por eso, este tipo de iniciativas es vital, porque son estrategias de largo plazo, destinadas a apoyar a cada niño, adolescente o joven. No se trata solo de fortalecer los perfiles laborales mediante capacitaciones específicas sino del apoyo en el proceso de autonomía progresiva desde la niñez. Además, contempla la generación de redes con empresas, Estado, organizaciones y la comunidad en conjunto.

Es fundamental conformar una trama de actores comprometidos con la construcción de un mañana mejor, que tenga como principal fin promover el acceso de más jóvenes a un empleo de calidad para la realización de proyectos personales que luego retornen positivamente y generen valor para toda la sociedad.

*Por directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS Argentina