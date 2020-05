Brasil, a la deriva

Por Gonzalo Fiore Viani

El país supera 264 mil contagios del coronavirus y se acerca rápidamente a 20 mil casos fatales. Pero Bolsonaro dice que prefiere sostener la economía, cuando el real suma debilidad frente al dólar y se confirma el rumbo a una recesión histórica

Después de varios encontronazos con el presidente Jair Bolsonaro, el pasado viernes renunció el ministro de Salud de Brasil, Nelson Teich. Es el segundo que dimite de la cartera en menos de un mes y durante la crisis sanitaria desatada por el coronavirus en ese país. Teich había protagonizado un curioso incidente público cuando en días previos a la renuncia, en medio de una conferencia de prensa se enteró de que el presidente había declarado rubros esenciales y decretado su reapertura los gimnasios y peluquerías (“salones”, en Brasil), entre otros sectores que el Ministerio de Salud había recomendado no abrir por ahora. Cansado de que el Poder Ejecutivo no implemente sus recomendaciones respecto de la política sanitaria, Teich decidió seguir a su predecesor, Luiz Henrique Mandetta, y al ex ministro de Justicia Sergio Moro, como el tercer funcionario de primera línea que renuncia en un mes. Otro signo más de la grave situación que vive el gigante sudamericano, donde el presidente parece encontrarse cada día más solo y con menos apoyos fuera de su círculo inmediato.

Otra de las discrepancias entre el presidente y el ya ex ministro es la referida a la administración de la hidrocloroquina a pacientes leves. Aunque Bolsonaro recomienda el uso de ese fármaco para tratar la Covid-19, los expertos en salud lo desaconsejan, permiten su uso sólo en casos de condición crítica o terminales. A su vez, el principal punto de enfrentamiento es la eficacia de la cuarentena. El mandatario ya se ha referido en muchas ocasiones respecto a la necesidad de abrir de manera inmediata la economía. Al mismo tiempo, Teich era un partidario del aislamiento social preventivo y obligatorio al igual que Mandetta y el grueso de los gobernadores estatales de Brasil. Entre ellos, el ex aliado de Bolsonaro y actual gobernador de San Pablo, João Doria, quien se viene mostrando extremadamente preocupado a causa de las políticas sanitarias provenientes del Planalto (sede del gobierno, en Brasilia). Fue la primera experiencia de Teich en la función pública, ya que su especialidad es la oncología, en el ámbito privado.

La pandemia hasta ahora lleva casi 17.000 fallecidos en Brasil, lo que lo convierte en el tercer país del mundo en mayor cantidad de víctimas fatales. Aunque las cifras aumentan vertiginosamente día a día, el número de contagiados ya asciende a más de 246.000; supera así a España, Italia, Francia y Alemania en cantidad de casos confirmados. Según la tendencia y las proyecciones matemáticas, en los próximos días Brasil superará a Rusia y se convertirá en el segundo país del mundo con más infectados, sólo detrás de los Estados Unidos, que supera el millón y medio. Según los expertos, el pico se producirá sólo en las próximas semanas, por lo que aún se espera un margen importante en los aumentos. Mientras esto sucede, el presidente sigue asistiendo a manifestaciones, a pesar de las restricciones. A diferencia de otros mandatarios -como Boris Johnson-, que fueron cambiando su postura al ver las consecuencias sanitarias de la pandemia, Bolsonaro continúa refiriéndose al coronavirus como una “gripecita” y asegurando que “algunos morirán, lo siento, pero así es la vida”.

El nuevo ministro de Salud (interno) es el general Eduardo Pazuello, quien hace un mes había asumido como viceministro. Se trata de un militar con nula experiencia en el cargo. El presidente brasileño afirma que prefiere priorizar la economía a la salud, aunque el real se encuentre en su mínimo histórico respecto del dólar y se espera la mayor caída del Producto Bruto Interno brasileño de las últimas décadas. Si bien la desocupación en enero se encontraba en su índice más bajo de los últimos cuatro años, según la mayoría de los pronósticos volverá a ascender a los niveles más altos de las últimas décadas. Además de las pérdidas de vidas humanas, la economía del gigante sudamericano se encuentra en caída libre. Mientras se va desarrollando la peor crisis sanitaria de su historia, sin un final a la vista, el gobierno brasileño se encuentra a la deriva, con una conducción errática y con un militar sin experiencia en el rubro como ministro de Salud. Todo indica que mientras en la práctica el jefe de esa cartera siga siendo el presidente, los ministros seguirán sucediéndose.