Argentina y la doctrina Monroe: un cambio en la tradición diplomática nacional

La inclusión, por el Estado argentino, del partido político Hezbollah, que gobierna El Líbano, en el listado de fuerzas terroristas, supone un gesto de graves consecuencias para el país

Por Gonzalo Fiore Viani

Especial para Comercio y Justicia

A 25 años del atentado a la AMIA, el Gobierno argentino vuelve a colocar al país en la línea de fuego al calificar a Hezbollah como “grupo terrorista”, una cuestión extremadamente polémica en la cual ni siquiera concuerdan todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Se trata de un alineamiento total con la política exterior de Estados Unidos que contradice así una importante parte de la tradición diplomática nacional. Esto, nuevamente involucra al país en un conflicto en el que no sostiene ningún tipo de interés y con el cual no tiene nada que ver. La última vez que sucedió tal cosa se produjeron dos importantes atentados terroristas: contra la AMIA y contra la Embajada de Israel.

Por otra parte, aún no está resuelta la muerte del hijo del entonces presidente Carlos Menem, la cual muchos aseguran se trató de un tercer atentado.

El alineamiento acrítico de Argentina con Estados Unidos nunca dio grandes resultados en materia de política exterior ni interior. Ha tenido tan malas consecuencias que disuadirían a cualquier gobierno de intentar avanzar por ese camino.

Hezbollah es una organización islámica de corte chií, fundada en 1985, que actualmente gobierna Líbano. Se trata de un grupo político que cuenta a su vez con un brazo armado paramilitar. Surgido luego de la invasión israelí de Líbano en 1982, el autodenominado “Partido de Dios”, Hezbollah se formó gracias a la asistencia de la guardia revolucionaria iraní y de las fuerzas armadas sirias.

De formación revolucionaria, fue mutando hasta convertirse definitivamente en un partido político que terminó gobernando regiones de Libano después de triunfar varias veces en elecciones democráticas, luego de presentarse por primera vez en 1990.

Países como Australia, Reino Unido y Estados Unidos consideran al grupo como terrorista. Mientras que Rusia no lo considera así, y la República Popular China se mantiene neutral -sostiene incluso algunos contactos políticos con el partido-.

Por supuesto, Hezbollah no es la panacea de la democracia. Suele utilizar adjetivos homofóbicos contra la comunidad LGBTIQ+, así como también epítetos antisemitas contra los habitantes del estado de Israel. Sin embargo, es importante entender que tiene cierta representatividad entre la población del mundo árabe.

La mayoría de los Estados árabes, con la excepción de Arabia Saudita, no lo considera terrorista y lo reconoce como un actor estabilizador en la región. A su vez, es un enemigo declarado del autodenominado Estado Islámico (EI), debido a su ideología extremista.

Incluso distintos sectores tanto políticos como mediáticos han intentado vincular a Hezbollah y a otros sectores de la militancia islámica con el terrorismo y el gobierno venezolano. Al mismo tiempo que se intentan demostrar supuestas conexiones, hasta ahora incomprobables, entre éstos y el narcotráfico.

No es casualidad que la adjudicación del adjetivo terrorista del Gobierno argentino sobre la organización libanesa se produzca en el mismo momento en que uno de los hombres más duros de la administración de Donald Trump, el halcón Mike Pompeo, visitó el país en el marco de la cumbre del Mercosur.

Un corrimiento a la derecha de la región tiene su correlato en el alineamiento total con la política exterior de Estados Unidos. La presidencia del bloque regional pasa a las manos del Brasil presidido por Jair Bolsonaro, cuyo hijo Eduardo ya ha sido nominado por su padre futuro embajador brasileño en Washington.

Quizás Trump responda nombrando a su propio hijo en Brasilia. Todo un signo de los tiempos, en los que son los gobiernos de la misma América Latina los que han decidido retomar los viejos lineamientos de la doctrina Monroe.