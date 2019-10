Algunos datos de la Oralidad

c) La necesidad de advertir a los letrados, cómo será la modalidad al momento de efectuar los alegatos en la audiencia complementaria y, si podrán o no, leerlos. Porque, si bien el art. 5 de la ley 10.555 dispone que los mismos deben ser orales y que no podrán incorporarse memorias o apuntes sobre ellos, la ley nada dice respecto a la posibilidad que sean leídos, lo que hoy no es autorizado por algunos jueces.