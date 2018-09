Workmonitor: detectan alto interés de los trabajadores argentinos en el voluntariado corporativo

La mayoría de los empleados (76%) participaría en tareas voluntarias si su empleador le concediera tiempo libre remunerado. Actualmente, sólo 34% realiza este tipo de actividades en el país

Aunque 66% de los trabajadores argentinos considera importante hacer una contribución a la sociedad realizando trabajo voluntario no remunerado y 76% asegura que formaría parte de un voluntariado no remunerado, si su empleador le concediera tiempo libre remunerado para ello, lo cierto es que sólo 34% de los encuestados realiza actividades de este tipo en Argentina. Así se desprende del Workmonitor de Randstad difundido ayer, que muestra expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, durante el tercer trimestre.

“Comparativamente, los resultados de Argentina están en línea con la media global de los 34 países en los que se realiza el estudio, ya que los encuestados a nivel mundial que consideran importante hacer trabajo de voluntariado asciende al 65%, mientras que el 73% indica estar dispuesto a hacerlo en la medida en que su empleador le conceda tiempo libre remunerado. Con el 34% de trabajadores que a nivel mundial refiere realizar activamente tareas de voluntariado, la proporción resulta idéntica a los resultados para Argentina, mientras que en China lo hace el 66% y en India el 60%. En el extremo de menor incidencia del voluntariado corporativo están Japón, con el 17%, y República Checa, con el 15%”, detalla el informe. Sobre estos hallazgos, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina y Uruguay, afirmó: “De la mano de una creciente expectativa por parte de los trabajadores sobre la responsabilidad y compromiso social y la sostenibilidad de las empresas, será necesario que éstas dispongan de mayores opciones de programas de voluntariado apoyando iniciativas de impacto social. Los programas de voluntariado corporativo son una herramienta clave para atraer talento y hacer más atractiva la marca empleadora, habida cuenta del creciente interés de los jóvenes por trabajos con propósito”. Según surge del relevamiento del Randstad Workmonitor del tercer trimestre, los trabajadores argentinos no son alentados por su empleador a realizar actividad de voluntariado fuera del horario de trabajo ni tienen incentivos para hacerlo. Mientras que sólo 22% de los encuestados refiere que su empleador lo anima a realizar voluntariado no remunerado fuera del horario de trabajo, cuando se trata de recibir tiempo libre remunerado para hacer trabajo voluntario en una organización benéfica, 20% de los trabajadores argentinos dice que puede elegir su propia causa y 15% indica que sólo se le concede este tiempo libre remunerado, si el voluntariado se realiza en una causa elegida por su empleador.