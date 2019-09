Walmart Argentina invirtió $150 millones en su nuevo formato “Punto Mayorista”

Es una señal de que la cadena sigue apostando al país. Busca captar al consumidor del canal tradicional. Pretende morigerar la caída general del consumo con variedad de productos, precios bajos, así como marcas propias y blancas

Walmart Argentina invirtió 150 millones de pesos en la puesta en marcha de un nuevo formato de venta, Punto Mayorista, con el que pretende capturar a los clientes del canal tradicional (almacenes y autoservicios) cuyo consumo viene duplicando al canal supermercadista.

En un acto que contó con la presencia de la gerente General de Walmart en Argentina, Dolores Fernández Lobbe; el presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba, Víctor Marconetti; el secretario General de la Municipalidad de Córdoba, Daniel Arzani, y el secretario de Comercio de la Provincia, Víctor Lutri; entre otros directivos y asociados de la cadena, ayer quedó formalmente inaugurada la sucursal, ubicada en la colectora sur, en la calle Horacio Juárez 4443.

La tienda es el resultado de una remodelación completa de la sucursal supermercadista que funcionaba anteriormente. Se logró adaptar el piso de venta en un espacio exclusivo donde converge la oportunidad de adquirir productos por unidad o con descuento por volumen, a precio mayorista, en un solo lugar. La ejecución demoró tres meses y redujo de 12 mil m2 de salón de venta a 5.500 m2, quedando el resto de la superficie disponible para tareas de distribución y logística.

“Es una apuesta muy grande como empresa, una señal de que la compañía sigue apostando en Argentina y con innovación, en Córdoba tenemos además Changomás y este nuevo formato, con el que queremos acercar propuestas a las familias y a los pequeños comerciantes para que puedan elegir lo que quieran en Walmart”, dijo a Comercio y Justicia Fernández Lobbe.

Se trata de la segunda tienda de este tipo en el país; la primera funciona en Quilmes (Buenos Aires). Es asímismo un nuevo formato, generado en Argentina, para la compañía que opera en 28 países, lo que demuestra la confianza de la empresa en el desarrollo de innovación.

“Arrancamos en Córdoba porque es una plaza muy competitiva, si logramos que el modelo de negocio funcione, lo podemos replicar; ofrecemos a los clientes la posibilidad de comprar por unidades o por volumen, le ofrecemos oficinas comerciales para atender a los pequeños comerciantes que deseen comprar por más volumen y una relación distinta con el cliente, con surtido y precios”, aseguró la directiva.

Punto Mayorista contará con una propuesta híbrida basada en una oferta de productos amplia , con opciones de surtido en textil, juguetería y electro. Además, tendrá terminales de self checkout y auto scanning para que los clientes puedan ahorrar tiempo al momento de abonar su compra.

Consultada sobre precios, en relación a que Córdoba es una plaza muy competitiva en materia de oferta mayorista, la directiva aseguró que la estrategia de la compañía es “ir con los precios más bajos del mercado”.

“Comparamos todos los días los precios de la plaza, iremos con los más bajos, no en todos los productos, pero sí pretendemos que el total del carrito, sea el más barato. En los productos claves vamos a tener mejores precios que los mayoristas, y además, vamos a tener marcas y propuestas que van a conducir a que el total de la compra sea más barata”, aseguró.

Atraer y mitigar

De acuerdo con las tendencias del mercado de retail, el canal moderno concentra 35% del consumo, mientras que los canales tradicionales se llevan 65%, es por eso que la cadena se transforma para capturar al cliente de los autoservicios y de los almacenes, como así también a un consumidor final que busca mejores opciones de precios.

La búsqueda de ese nuevo cliente es una estrategia clave para aumentar las ventas en un contexto de caída general de consumo, así como también lo es la eficientización de los costos, que si bien es una tendencia que se impone en el mundo en la industria del retail, en el marco de contexto de crisis de este país es “más relevante”

“La agenda de eficiencia está en toda la industria porque el retail sufre la transformación en todos los países, de la mano de que es más omnicanal y digital, pero en el contexto de Argentina es más relevante, para obtener sustentabilidad a mediano plazo y enfrentar la caída del consumo hay que ser más eficientes en los costos”, precisó.

En nombre de esa eficiencia, la compañía viene invirtiendo en tecnología para la celeridad del trabajo de los asociados, en la digitalización de las ventas, también en formatos de góndolas diferente (más alta y espaciosas), en modos de reposición de productos por bulto y no por unidad ( en formato mayorista que mejora los tiempos de reposición), entre otras decisiones, como la incorporación de luminaria Led con la que se reduce casi 50% de los costos de energía.

Esta estrategia, de la mano de surtido de marcas y precios bajos, ha permitido morigerar la caída general del consumo, de la que Walmart no escapó, según indicó la directiva.

Señaló que el mix de consumo de cliente ha cambiado en este contexto, concentrando la compra en los bienes básicos, y desalentando por otro lado, el consumo general o llamado non-food. Esa tendencia viene acompañada de un aumento llamativo en el consumo de marcas propias, que en el caso de la cadena son más de 20, siendo tres de ellas de productos de la canasta básica.

“El consumo de estas marcas, como Acuenta y Great Value han aumentado considerablemente este año, logrado mitigar la caída, y evitando perder a esos clientes, que en lugar de ir a buscar una marca b a otro lado, la pueden seguir encontrando en Walmart”, enfatizó Fernández Lobbe.

Expectativas

“Ojalá este formato nos de al final una mayor venta por m2, sabemos que este tipo de formato tiene un nivel de rentabilidad porcentual menor que otros, pero lo que proyectamos a nivel pesos es que sea mayor”, concluyó la directiva.