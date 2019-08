VW ejecutó la mitad de su inversión para renovar la planta de General Pacheco y lanzar el Tarek

La automotriz concluirá sus obras y presentará una nueva SUV sujeta al proyecto Tarek a fines del año próximo. El primero de septiembre próximo presentará formalmente a su nuevo CEO, Thomas Owsianski, quien elogió la planta de cajas de Córdoba porque “ayuda a sobrellevar la crisis” del mercado de autos

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

Volkswagen Argentina ejecutó la mitad de los U$S650 millones de inversión anunciada un año atrás con destino a la renovación y ampliación de su planta industrial ubicada en la localidad de Pacheco, Buenos Aires, y al proyecto “Tarek”de fabricación de un nuevo modelo SUV.

Así lo confirmó a Comercio y Justicia Thomas Owsianski, que a partir del primero de septiembre próximo será el nuevo presidente y CEO de la automotriz en el país, quien junto a Celso Placeres, director de la planta de Pacheco; Leonardo Ezcurra, responsable del proyecto Tarek y Angie Stelzer, directora de Asuntos Corporativos y Responsable de Comunicación de la empresa, recibieron a un grupo de periodistas cordobeses para mostrar los avances de las obras y de las decisiones de la empresa en el país.

De esta manera, la terminal no dejó lugar a dudas de que su intención es continuar en el país pese al contexto económico y político, y sobre la base de una experiencia de más de 40 años en suelo argentino. Aunque esperan continuar siendo líderes en ventas por decimosexto año, reconocen que el mercado de la venta de vehículos actualmente no está pasando por el mejor momento. De hecho, aunque los números finales no están definidos, se prevé un mercado no muy superior a los 400.000 unidades por año.

Al respecto, Owsianski ponderó la planta de fabricación de cajas de cambio de Córdoba sobre la que aseguró: “Nos ayuda a sobrellevar la crisis en un mercado de vehículos que es muy pequeño”.

Adelantó que el nuevo proyecto “Tarek” estará terminado a finales del año 2020, momento en que se lanzará al mercado el automóvil –para el que aún no hay nombre decidido- y se estrenarán las nuevas y renovadas instalaciones de la planta con características ecológicas “únicas”.

“Falta un año, pero lo vamos a lanzar en un mercado mejor que hoy, porque esperamos que sea más grande”, afirmó.

Destacó la intención y el respaldo del grupo para emprender esta inversión en el país –al que describió como “lindo pero inestable”- Aclaró que la inversión “fue posible” gracias a acuerdos que se lograron entre la empresa, el Gobierno y el sindicato.

“No se trata solo del futuro de la planta de Volkswagen sino del futuro de la empresa en Argentina”, aseguró y agregó: “Es un proceso clave para sostener la sustentabilidad y la marca en el futuro”.

Sobre el proyecto

Tarek es un proyecto que pretende un producto de excelencia para exportación. La unidad estará montada en una nueva plataforma denominada MQB, cuya flexbilidad permitirá emprender otros modelos. La actualización de la planta incluye una nueva área de pintura, que será la primera en el país con base en agua.

Las acciones se enmarcan en un proceso de transformación digital de la compañía, que tiene como objetivos alcanzar las áreas de producción y de ventas.

Owsianski destacó la autonomía que ha conquistado la empresa en el país y valoró la posibilidad de que hoy se puedan tomar “decisiones más eficientes” en Argentina, con una clara orientación al cliente, al producto y a los procesos.

“Queremos ser más humanos, estamos más abiertos a las personas, y pretendemos hacer una mixtura entre la cultura alemana y la pasión de América del Sur”, dijo, en un español “aportuguesado”.

Algunos datos

En la actualidad, la planta de Pacheco se encuentra en plena producción de las camionetas Amarok, en sus distintas versiones (V6, SC), destinadas en su mayoría para exportación (70%), cuyos principales destinos son Brasil, Australia, Chile y África del Sur, entre otros.

“Se producen 24 autos por hora, y por día fabricamos 300 unidades por cuestiones de productividad, no obstante, dada la demanda no estamos fabricando todos los días”, detalló Placeres. Entre profesionales, administrativos y operarios trabajan en la planta 4.000 personas.