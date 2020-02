Volkswagen Argentina inició la preventa de una nueva Amarok

Serán 200 unidades de la pick up mediana que se fabrica en Argentina y se exporta a más de 30 países

Volkswagen Argentina inició la preventa de la nueva pick up Amarok V6 con 258 cv, que se fabrica en el país y se exporta a varios países del mundo.

En este marco, la compañía comercializará 200 unidades bajo la modalidad de preventa, las cuales contarán con los tres primeros contratos de mantenimiento bonificados, y una tasa especial de 24,5% a 24 meses, con financiación de hasta un millón de pesos.

Todas las versiones de este modelo estarán disponibles con tracción 4Motion (permanente en las cuatro ruedas), asociada a la caja automática de ocho velocidades, única en el segmento que proporciona un alto nivel de satisfacción al volante.

Por su parte, la función Overboost, que caracteriza a la motorización V6 de Amarok, le otorgará 14 caballos de potencia más, alcanzando 272 cv por un período de diez segundos (entre los 50 y los 140 km/h) y logrando un torque máximo de 580 NM.

“La nueva Amarok con 258 cv muestra la evolución continua del producto y de la tecnología y calidad de nuestra planta de Pacheco donde la producimos para el mercado local y para exportación a más de 30 destinos”, sostuvo Thomas Owsianski, presidente y CEO de Volkswagen Group Argentina.

Considerada por la firma como la pick up más potente del segmento, el nuevo vehículo se ofrecerá en cuatro configuraciones de equipamiento: Comfortline, Highline, Extreme y Black Style, que será la versión especial de lanzamiento y que está basada en la variante Extreme.

A la versión Black Style la distinguen, al frente, insertos en negro brillante en la parrilla y en

los marcos de los faros antiniebla; en los laterales, llantas negras de 20” de diseño Talca, apliques negros en los espejos y estribos ovales de color negro mate; y completan sus distinciones el paragolpes trasero también en color negro mate, la barra deportiva en negro brillante y el protector de caja de carga.

En cuanto al interior, tendrá una moldura en el tablero en negro brillante, con el objetivo de estar en sintonía con el resto del vehículo.

“Amarok sigue marcando hitos en su historia, en este caso sumando más tecnología y potencia, consolidándose así como referente en el segmento de las pick ups en Argentina”, agregó Martín Massimino, gerente General de la División Volkswagen.

La nueva Amarok V6 estará disponible en ocho colores: Plata sirius, Blanco candy, Beige mojave, Azul ravenna (exclusivo de las versiones Highline y Extreme), Azul starlight, Negro profundo perlado (Black Style para la variante Extreme), Gris indium y Honey orange (exclusivo de Comfortline).

Los precios según los modelos son los siguientes: Amarok V6 Comfortline 3.0 TDI 258 CV 4X4 AT: $2.863.045; Amarok V6 Highline 3.0 TDI 258 CV 4X4 AT: $3.484.800; Amarok V6 Extreme 3.0 TDI 258 CV 4X4 AT: $3.640.400; y Amarok V6 Black Style 3.0 TDI 258 CV 4X4 AT: $3.658.800

Estos valores contemplan una cobertura de seis años o 150 mil km (lo que ocurra primero) para todas sus versiones.