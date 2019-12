Vilahouse duplicó la cantidad de entregas y operará en Buenos Aires y Uruguay

La firma desarrolla casas prefabricadas desde 2015; finaliza 55 casas por mes. Sumó otro punto de atención en Córdoba y abrirá un local en Río Cuarto

Vilahouse, firma que desarrolla casas prefabricadas desde el año 2015 en Córdoba, comenzó a operar en la provincia de Buenos Aires y sumó oficinas comerciales en Uruguay.

Con el fin de agilizar la entrega de casas en todo el país, la firma montó una fábrica en Buenos Aires y un local comercial, al tiempo que diversificó sus puntos de atención sumando un local en la svenida Donato Álvarez de la ciudad de Córdoba, otro en territorio uruguayo y un tercero, que abrirá próximamente en la ciudad de Río Cuarto.

La firma que hace unos años entregaba 30 casas por mes desde un galpón y una oficina comercial en Córdoba, hoy duplicó su nivel de entrega con hasta 55 unidades por mes, al tiempo que la proyección es alcanzar las cien unidades por mes.

“El año pasado me fije ambiciosos objetivos que, en su mayoría, fueron cumplidos, nada hubiese sido posible sin el apoyo de todo el equipo que conformamos en Vilahouse”, dijo Florencio Ferrara, CEO y fundadora, quien adelantó su intención de exportar viviendas a Estados Unidos el año próximo.

La estrategia

Con todo, la empresa ha desarrollado su plan de crecimiento, que durante el año 2019 previó la incorporación de más de 40 empleados, con el objetivo para este año de continuar sumando personal para el área de venta.

La expansión local, nacional e internacional se concreta en base a alianzas estratégicas con operadores locales que han instalado las oficinas comerciales para trabajar con los productos y el el know how de Vilahouse, según explicó Ferrara. Las plazas fueron seleccionadas por la demanda que hay en esas ciudades y las oportunidades que brinda el mercado por la escasa competencia.

“Como desde el comienzo las ventajas competitivas de nuestros productos están en el precio y en nuestro servicio post-venta, el crecimiento es resultado de la búsqueda constante de nuevos servicios para nuestros clientes, sin perder nuestro foco de cumplir el sueño de la casa propia”, dijo.

“Es difícil encontrar en la Argentina de hoy empresas que hayan crecido al ritmo de Vilahouse y eso me enorgullece y da mucha esperanza para el futuro” indicó.

Epígrafe. Florencio Ferrara. “Desde el comienzo las ventajas competitivas de nuestros productos están en el precio y en nuestro servicio post-venta”.