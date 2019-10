Ventas de inmuebles registran tendencia de crecimiento

El informe de ventas de la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc) correspondiente a agosto refleja la tendencia de incremento en las ventas financiadas y no financiadas de inmuebles.

En lo referido a la ventas de inmuebles durante los últimos tres meses en comparación con los tres meses previos, se observa que ventas no financiadas se incrementó 1,3% en relación a las registradas durante los tres meses previos, con mayores ventas no financiadas de departamentos y casas (+14,4%) y menores ventas no financiadas de cocheras (-3,5%) y de lotes (-15,7%).

Las ventas financiadas (departamentos y casas, cocheras y lotes) durante los últimos tres meses también registraron un incremento de 35,5% a las registradas durante los tres meses previos, con mayores ventas financiadas de departamentos y casas (+70,1%) y menores ventas.

“Esta tendencia en el incremento de las ventas se debe a que en el actual contexto de inestabilidad financiera los ahorristas deciden realizar la inversión, que históricamente es más segura, en inmuebles y los lotes”, aseguró la cámara.

Por otro lado, estos resultados demuestran que no es necesario liberar dólares para la compra de inmuebles nuevos, ya que según la consulta realizada por Ceduc la mayoría de las ventas se realizan con pesos. “De esta manera, se genera un aporte inmediato a la economía real porque los pesos quedan en el mercado dinamizando compras de insumos, pagos de certificados de mano de obra, e impuestos, saliendo del mercado especulativo del dólar, y dinamizando la economía local”.

Así mismo, el informe marca una mejoría respecto a agosto de 2018, en lo que respecta a las ventas financiadas (departamentos y casas, cocheras y lotes)ya que durante el mismo mes de este años fueron 57,3% a las registradas en agosto de 2018, con mayores ventas financiadas de departamentos y casas (+90,3%) y menores ventas financiadas de cocheras (-100%) y de lotes (-18,3%). No sucede lo mismo con las ventas no financiadas que registraron una caída de 29,3% con respecto a agosto de 2018, con menores ventas no financiadas de departamentos y casas (-38,9%) y de cocheras (-97,5%) y mayores ventas no financiadas de lotes (+13,2%).