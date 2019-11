Una treintena de empresas participó del programa de mentoreo de Uvitec

MESH es una iniciativa que promueve el intercambio de buenas prácticas de gestión con el fin de mejorar la competitividad y generar una red colaborativa de empresas

Una treintena de empresas participó del cierre del programa de mentoreo MESH creado por Uvitec en alianza con la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba, y el apoyo económico de la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC), el miércoles pasado en la ciudad de Córdoba.

“El espíritu de MESH es lograr una red colaborativa de empresas donde podamos innovar desde la colaboración, el aprendizaje mutuo, la transferencia y el cruce de industrias. Fue un desafío porque en Córdoba no se había hecho esto nunca. Desde Uvitec trabajamos para que desde la experiencia y el capital que tenemos cada uno de nosotros podamos aportar a todo el tejido productivo de Córdoba y seguir desarrollando la innovación”, expresó Sebastián Santiago, presidente de Uvitec y socio-fundador de Helacor.

Por su parte Carlos Espina, CEO de Holcim Argentina y mentor del programa, agregó que “MESH es un programa para compartir talentos. El conocimiento es la única cosa con valor que cuando la compartes no hay nadie que se quede más pobre. El mentoring es eso: win-win (ganar-ganar) en todos los sentidos. Creo que saber leer problemas comunes en mundos y realidades empresariales diferentes, eso lo hace doblemente enriquecedor.”

En tanto Marcelo Bechara, presidente de Grupo Evoltis y participante del encuentro aportó: “Compartir aprendizajes colectivos eleva la inteligencia en equipos. La humildad de decir yo no lo sé todo, genera este ida y vuelta, este intercambio de roles: de mentor a mentee y viceversa. Ahí está la magia de este programa: poder darle entidad a las conversaciones y que éstas sean transformadoras. La convergencia y la sinergia son fundamentales”.

Vale destacar que en esta primera edición se formaron 30 parejas provenientes de distintas empresas, entre las cuales figuran Coca Cola Andina Argentina, Helacor, Promedon, Naranja, Sturam, Holcim, Dicsys, Santex, TecnoCampo, Alladio, Siglo 21, Innovis, 25 Watts, RODE, Grupo del Plata, Infas, Grupo Evoltis, Kilimo; Grupo RFG, URG, Ithreex, Faesa, Marketing y Felicidad SRL.

Alguno de los ejes sobre los que trabajaron las duplas fueron: innovación, metodologías ágiles, gestión de proyectos, nuevos negocios, marketing digital, transformación digital, industria 4.0, gestión de empresas familiares, big data, entre otros.

Patricio Maller, gerente de Innovación de Dicsys y participante del programa, también compartió rescató que “la innovación se logra a partir de problemas concretos. Poder compartir acerca de estos problemas fue una experiencia sumamente enriquecedora para mi y para la empresa. Lo más valioso va pasando como efecto residual, toda esta generación de conocimiento que se va dando. MESH construye esta red, este ecosistema donde se nos facilitan comunicaciones que antes no teníamos”.

Según Javier Amuchástegui, director de Tecnocampo, “todos asociamos innovación a una genialidad, a una creatividad y no. Innovar es pensar la empresa de aquí a unos años. No invertir en innovación para ahorrar costos es como parar el reloj para ahorrar tiempo”.

Finalmente, Mercedes González del Pino, directora Ejecutiva de Uvitec, adelantó que el año próximo se llevará a cabo una nueva edición y el objetivo será duplicar las empresas participantes para ampliar esta red.