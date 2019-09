Un nuevo Social Media Day llega a Córdoba con nuevas oportunidades para la industria digital

El 18 de octubre se realizará en Córdoba la séptima edición del Social Media Day. Se trata de un nuevo capítulo en la capital provincial de uno de los eventos más importantes sobre tendencias e innovación en comunicación digital y redes sociales. Habrá charlas relativas al fenómeno de los social media, nuevas oportunidades en la industria digital, estrategia y creatividad en contenidos, cambio de paradigmas en campañas electorales, negocios digitales, publicidad y redes sociales.

Profesionales de grandes empresas, entre ellos representantes de Google y Facebook, contarán sus experiencias y expondrán casos de éxito. Se desarrollará además importante panel de medios que reunirá a periodistas especializados para debatir sobre el desafío de la instantaneidad y la incorporación de las redes sociales en la agenda de noticias.

Disertantes

• Carolina Aron, de Google, brindará la charla: “El poder de la comunicación audiovisual en un mundo cada vez más Mobile y Skippeable”. Según afirmó, disertará sobre cómo aprovechar el poder de la comunicación audiovisual y usar la estrategia correcta con creatividad, y los diferentes formatos de YouTube.

• Isabel de Elia, de Facebook, aportará lo propio sobre “Facebook e Instagram para emprendedores”. Descubrirá las distintas herramientas que tiene Facebook para hacer que un negocio crezca. Permitirá aprender sobre páginas, la vidriera virtual de los emprendimientos en la red social y sobre los conceptos básicos de Instagram. Presentará las herramientas disponibles para ayudar a conectar con clientes, manejar la presencia digital y potenciar la imagen de la empresa.

• Lalo Zanoni, periodista de tecnología e innovación, expondrá “Las máquinas no pueden soñar”. Se trata del presente y futuro de la inteligencia artificial, los millones de datos que las cámaras y algoritmos están recopilando de la población.

• Adrian Bono, de The Bubble y The Essential, tocará el tema “Desinformación y Fake News”. Periodista, fundador y CEO de los medios online en inglés The Bubble y The Essential, también se desempeña regularmente como periodista en Infobae. Anteriormente trabajó como editor del sitio web del diario Buenos Aires Herald y fue colaborador en Ámbito Financiero. Su opinión sobre política, el futuro del periodismo y la amenaza de las fake news ha aparecido en medios internacionales como la BBC, Al Jazeera, Telemundo y CNN. Nació en Palma de Mallorca y vive en Buenos Aires desde 2005, donde estudió periodismo en TEA y Relaciones Internacionales en la Universidad de Palermo.

• Leónidas Rojas, de Comscore, expondrá sobre “El estado de social media en la Argentina”. Contará sobre las más recientes tendencias sobre el estado de social media en el país, estrategias de branded content y uso de influenciadores. Compartirá una visión regional del estado de social media y cómo Argentina puede sacar provecho del uso de distintas estrategias en estos medios.

• Juliana Yardin, de Artear Argentina, hablará sobre “Artear en el ecosistema de YouTube”. “Cómo pensamos y producimos contenido para la plataforma. El trece, sus estrategias y buenas prácticas para cautivar a más de 6 millones de suscriptores”, son algunos de los puntos.

• Mariano Ardito, de Viewpoints, abrirá el debate en torno a “Ecosistemas digitales en campañas políticas”. Especialista en marketing on-line con experiencia en el rubro publicitario, hablará sobre tácticas digitales en campañas electorales: redes sociales, web, publicidad digital, construcción discursiva y spots políticos.

El evento será coordinado por la productora Digital Interactivo y cuenta con el apoyo de la Universidad Blas Pascal (UBP) y la Municipalidad de Córdoba.

Entradas

Quienes deseen participar podrán adquirir de manera anticipada sus entradas en www.smday.com.ar/ cordoba a precio promocional. Estudiantes de la UBP pueden acceder a un descuento de 50% y alumnos de otras universidades cuentan con 30% off en su entrada, enviando certificados de alumno regular a contacto@smday.com.ar. También se ofrecen paquetes de descuentos corporativos a empresas, agencias y pymes.

Las entradas también se podrán adquirir en la puerta de ingreso a las 8.30 el día del evento en la UBP, ubicada en Teniente General Donato Álvarez 380, ciudad de Córdoba. Las charlas se desarrollarán de 9.00 a 13.30, en tanto que de 14.30 a 17 tendrán lugar los talleres.