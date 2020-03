Un innovador desarrollo tecnológico cordobés permite recibir atención médica a distancia

Así lo adelantaron los creadores de Hospital Virtual, que posibilita ser atendido desde cualquier dispositivo móvil o computadora con conexión a Internet, mediante videollamada o mensaje directo

El brote de coronavirus y su impacto reciente en Argentina dispararon las consultas de Hospital Virtual, un nuevo desarrollo tecnológico cordobés que permite recibir atención médica desde cualquier dispositivo móvil o computadora con conexión a Internet sin necesidad de trasladarse al consultorio del profesional.

“Se trata de una solución que intenta acercar los profesionales de la salud a los pacientes en forma remota y está pensada para que cada vez más personas puedan recibir atención médica de calidad en cualquier lugar”, explicó a Comercio y Justicia Fernando Sastre, director General de Hospital Virtual.

La modalidad es simple. Los pacientes deben ingresar a la página web www.hospitalvirtual.com, registrarse allí, elegir la especialidad que requieran y el médico con quién desean realizar la consulta y, en un turnero, seleccionar día y hora para concretar la video consulta o el contacto a través de mensajes directos con el profesional.

Una vez que llega el momento del turno, el usuario ingresa a una sala de espera virtual que emula la de un consultorio físico, donde se puede ver quiénes son los pacientes que están aguardando, el médico que está atendiendo y el tiempo que falta para la consulta.

“La idea de crear una plataforma on line que conecte con profesionales de todas las especialidades médicas para atender urgencias menores surge no sólo de una tendencia en todo el mundo, donde ya funcionan este tipo de aplicaciones con gran éxito, sino también de una necesidad latente en el país, puntualmente en poblaciones que no tienen acceso a estos especialistas”, explicó Sastre, quien destacó que conoce en profundidad el tema ya que, entre otros aspectos de su curriculum, fue uno de los responsables de proyecto de desarrollo de educación a distancia de la Universidad Siglo 21.

“A raíz de mi experiencia, quisimos hacer algo similar en salud y llevarla a lugares remotos. Venimos trabajando en este emprendimiento hace tiempo y el año pasado comenzamos a trabajar con algunos municipios del interior de la provincia de Córdoba para que puedan montar el hospital virtual desde sus dispensarios”, comentó el directivo, quien emprende esta iniciativa junto a sus socios Natalia Seiler y Eduardo López.

“En el mundo, la telemedicina funciona y bien. Los países desarrollados la usan mucho y la tendencia es creciente. En el país hay otras aplicaciones similares, no son muchas ni tampoco ofrecen lo mismo que nosotros, por ejemplo, nuestra intención de trabajar con los dispensarios y en atención primaria. De todos modos, hay que aclarar que esto no reemplaza la acción presencial del médico, sino que la complementa”, subrayó Sastre.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer el servicio en todo el país, y en este aspecto se encuentran en tratativas con otras provincias e incluso tienen consultas de países de Latinoamérica.

“Las posibilidades de crecimiento son ilimitadas y es mucho lo que se puede hacer. Por ejemplo, estamos desarrollando otras prestaciones, como el acceso a tratamientos on line para adicciones y/o para enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras”, adelantó Sastre.

En cuanto al costo, “todo depende del médico, quien ue configura sus tarifas como cualquier profesional. Igualmente, estimamos que con el paso del tiempo, esta plataforma será reconocida por las obras sociales. De todos modos, lo que paga el paciente en muchos casos es muy conveniente ya que se ahorra en traslado, estacionamiento y tiempo”, concluyó.

Coronavirus

Consultado sobre la incidencia en el proyecto del brote de coronavirus en el país, Sastre dijo: “En los últimos días ha aumentado drásticamente el requerimiento tanto de médicos como de pacientes para usar la plataforma, así como también tenemos muchas consultas de instituciones médicas y no tenemos problema de ofrecer nuestro servicio sin cargo a los hospitales públicos”.

Actualmente, la plataforma suma una treintena de médicos de varias especialidades aunque, según aseguró su director, este número se incrementará de manera drástica en los próximos días.

Vale destacar que dada la coyuntura sanitaria, esta plataforma resulta ideal al momento de ofrecer una solución para proteger tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud y evitar que estos asistan a los nosocomios y consultorios donde hay acumulación de gente y por ende mayores posibilidades de contagio del Covid-19.

“Esta situación pone sobre la mesa la necesidad tanto del teletrabajo y la educación on line, como de la telemedicina”, destacó Sastre.

Entre otros anuncios, el emprendedor adelantó que recientemente concretaron una alianza con una compañía extranjera para ofrecer un test on line de coronavirus, que consiste en un robot que permite evaluar los síntomas y dar un resultado en poco tiempo y de manera remota.