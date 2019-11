Un círculo virtuoso que busca derribar la brecha de género en tecnología

La organización nacional Chicas en Tecnología, el Gobierno de la Provincia de Córdoba -mediante Tecno/Fem- y empresas como Mercado Libre se unen para despertar talentos TIC en adolescentes de 13 a 16 años, al tiempo que buscan allanarles el camino y convertir su incipiente aspiración en una senda hacia una realidad profesional satisfactoria.

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

Contra los estereotipos de géneros -como el clásico rosa para nenas-, Chicas en Tecnología se propone derribar uno en particular: que la programación de software o el diseño de tecnología es sólo un métier de “nerds” y “masculinos”. Para eso, desde el año 2015 esa organización federal sin fines de lucro motiva, forma y acerca la tecnología a la generación de mujeres adolescentes, con la idea de contribuir en la construcción de un aspiracional en el que puedan proyectar un buen porvenir.

De tal magnitud fue su convicción que a lo largo del país ha trabado alianzas de peso, en Córdoba con el Gobierno de la Provincia de Córdoba que, mediante la Secretaría de Equidad y Empleo, llevaro e idearon el programa Tecno / Fem, que les ha facilitado los canales y el financiamiento para llevar adelante sus objetivos en Córdoba.

También, con empresas como Mercado Libre en Córdoba, que les abre las puertas a las adolescentes para que puedan visualizar su futuro en caso de que decidan abocarse al desarrollo de la tecnología.

Y en esta instancia, es imposible no hacer referencia a los tips de los especialistas en orientación vocacional acerca de qué factores deben tenerse en cuenta a la hora de elegir una profesión: que sea un área de interés, que represente una fortaleza en torno a las capacidades y que el mercado esté dispuesto a convalidar, es decir, que signifique una oportunidad.

Con esta premisa y bajo el concepto de que “no se elige lo que no se conoce”, este círculo virtuoso entre la organización que busca achicar la brecha de género en tecnología, el Gobierno y empresas está dando sus primeros frutos y cobrando forma en la provincia de Córdoba.

Así se comprobó la semana pasada, cuando 78 chicas del nivel secundario visitaron las oficinas de Mercado Libre, recibieron mentoreo y pudieron visualizar los modos de trabajo en empresas de estas características.

En ese marco, participaron Melina Masnatta, directora Ejecutiva de Chicas en Tecnología; Laura Jure, secretaria de Equidad y Promoción del Empleo del Gobierno de la Provincia de Córdoba; Alejandra Vigo, diputada nacional por Córdoba; Daniel Gándara, VP IT de Mercado Libre y Antonella Schiavoni, responsable de Talentos de esa empresa, entre otros, quienes mantuvieron un almuerzo con algunos medios de Córdoba entre los que se encontraba Comercio y Justicia.

Alianzas y bajada local

“Trabajamos en alianza con organizaciones y programas que nos permitan adaptar los talleres, cursos, acciones según cada contexto, lo que nos ha posibilitado llegar a 82 localidades de 14 provincias”, dijo Masnatta.

Puntualmente en Córdoba se lleva adelante desde el año pasado el programa Tecno / Fem, que promueve la formación y la capacitación tecnológica de mujeres estudiantes de entre 13 y 16 años, quienes eeciben cursos de tres meses en clubes de capacitación gratuitos distribuidos en distintas localidades de la provincia. Las participantes adquieren conocimientos sobre programación, roles y potencialidades que ofrece el campo laboral en el sector tecnológico y herramientas para impulsar sus propios proyectos y emprendimientos digitales.

Pero para que las acciones no sólo sean “despertar talentos”, los planes de Chicas en Tecnología es darles continuidad y, por lo tanto, no mueren sólo en el dictado de cursos sino que ”buscan construir un aspiracional y facilitar ese camino para que no se topen con barreras a futuro”.

Además de promover la visita de las estudiantes a organizaciones de tecnología, los miembros de Chicas en Tecnología participan de instancias -como Semana TIC- en las que sea posible la articulación que tienda a alimentar el ecosistema coincidente con las tendencias del mercado, en las que la necesidad de recursos tecnológicos es tan real como el mejor acceso económico para los puestos en tecnología.

Desde luego, del lado empresarial están más que agradecidos en promover esa inspiración, no sólo por la proyección de achicar la escasez de recursos humanos capacitados en un futuro sino también por considerar la mirada femenina como parte esencial para el desarrollo de sus productos, usados por 50% de la población femenina.

“Sabemos que tenemos que hacer productos world class y para eso necesitamos una mirada más interna, más diversa y más complementaria para dar el salto. Además, hay otras áreas, la programación es una parte pero es mucho más amplia, el concepto, el diseño, la trazabilidad y la experiencia del usuario, tengamos en cuenta que cada vez hay más operadores de otro tipo”, sostuvo Daniel Gándara.

En ese sentido, Chicas en Tecnología las orienta también en diseño, programación y experiencias, a partir del desafío de crear soluciones tecnológicas para resolver un problema en particular, según acotó la directora Ejecutiva. “Procuramos que vean la tecnología desde la usabilidad y desde la creación”, indicó.

Prioridad

Por su parte, Alejandra Vigo insistió en que el Gobierno debe dar prioridad al impulso de la tecnología en los niveles de educación y mediante políticas sociales. También manifestó preocupación por la baja matriculación de mujeres en carreras tecnológicas, para lo que consideró es necesario agregar al sector académico en ese círculo virtuoso para que de manera mancomunada se busque reducir la brecha de género en el sector.

“Entramos en la cuarta revolución industrial y no podemos entrar ya con esa desigualdad de género”, dijo, al tiempo que consideró necesario agregar alguna modificación sobre el tema en la reciente aprobada Ley de Economía del Conocimiento.

Acto seguido, valoró a Mercado Libre, por ser la primera first mover (término extraído del marketing que simboliza la ventaja de ocupar el lugar inicial en el mercado) en impulsar la causa.

En ese sentido, Jure recordó que el reciente programa CLIP, iniciativa motorizada por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, los ministerios de Educación, de Industria, Comercio y Minería y el Córdoba Technology Cluster para crear mil nuevas oportunidades de empleo de calidad, les dará prioridad a las mujeres. “Se trata de capacitaciones de 300 horas por cinco meses en las que las ingresantes deben tener una base mínima de conocimiento para poder ingresar”, aclaró.