En el noroeste de la ciudad de Córdoba cerraron 30 comercios y más de 200 perdieron hasta 60% de ventas

La coyuntura es preocupante para el sector comercial que se extiende en Recta Martinoli entre las calles Poincaré y Nicolle. Desde 2017 se realizan distintas obras de infraestructura de agua, cloacas y desagües, que ocasionan cortes de calzada y el consecuente desvío de transeúntes y automovilistas, sus potenciales compradores

La zona comercial que se ubica a lo largo de la avenida Recta Martinoli entre las calles Raymond Poincaré (altura del puente Los Carolinos) y Carlos Nicolle (altura del supermercado Carrefour) se encuentra altamente perjudicada como consecuencia de las obras de infraestructura de aguas y cloacas que se ejecutan desde 2017.

Al menos 30 comercios de distintos rubros cerraron sus puertas y el total de 230 -que se ubican a lo largo de las 15 cuadras perjudicadas de la arteria- perdieron ventas en el orden del 40 y 60%, según confirmó a Comercio y Justicia Carmen Vatt, representante y vocera de la agrupación de comerciantes de la zona.

“Yo estoy a punto de cerrar, soy una de las más damnificadas”, dijo la delegada, quien es propietaria de un negocio de venta de ropa deportiva, ubicada en la esquina de Recta Martinoli y Pablo Buitrago.

Sus declaraciones muestran la realidad de muchos de esos comerciantes que son duramente afectados por esta situación particular, en tanto las obras prevén cortes de calzada por los que los transeúntes se desvían y o toman otras arterias de ingreso como es el caso de la calle Ricardo Rojas y la avenida Ejército Argentino hacia el Intercountry. Esta situación agrava aún más la realidad del tejido comercial de la zona, que tiene que paliar a su vez, la crisis del consumo y los altos costos impositivos.

“Para comprar carne, verdura o pan la gente de los barrios viene caminando, pero los otros rubros la padecen”, señaló la vocera de los comerciantes.

Con todo, lo que puntualmente piden a las empresas de servicios es que aceleren las obras, “las que según los carteles indicadores demandarán 150 días hábiles de obra, de los cuales con 70 días de cortes”, según precisó la vocera, o bien, “que extiendan los horarios de ejecución que en la actualidad rigen de 8.30 a 16”.

“No estamos en contra de las obras, pero es el quinto corte desde el año 2017 y no podemos sostener más nuestra situación, pronto seremos más de 30 los que habremos cerrado”, anticipó, en nombre de sus colegas.

La crónica

Las obras que se están ejecutando en el lugar desde 2017 corresponden a la instalación de un caño troncal de aguas para ampliar las redes de distribución, a lo que se sumó la instalación de cloacas (finalizada) y desagües

Entre otras demoras, según relató la comerciante, una de ellas fue ocasionada por la ruptura de relaciones de Aguas Cordobesas con la empresas constructora, por la que la conexiones de los tramos principales – que se mandaron a fabricar en el exterior- no fueron entregados en tiempo y forma.

“Se encuentra el nudo madre que es donde se van a unir las conexiones, allí se hacen pozos que quedan abiertos, se corta la calzada y se hace el desvío”, explicó.

“El primer corte duró ocho meses porque a medida que iban abriendo abajo de la tierra se encontraban con estructura no previstas como cloacas viejas, caños de gas y desagües, por lo que tuvieron que pasar la cañería por debajo”, precisó.

Otros de los motivos esgrimidos por la comerciante testigo, es que una vez que contaron con las piezas, muchas de ellas no eran acordes al tamaño y las debieron mandar a fabricar de nuevo. A ello se suman las otras obras, como la de asfalto y desagües, con las que se generaban apertura de más pozos que permanecían abiertos, y muchas veces, vallados y “sin gente trabajando”, según graficó.

Así continuaron los inconvenientes, por caso, hasta la apertura del segundo tramo, con el que tuvieron el problema de la ruptura de los caños contiguos, por lo que no solo debieron instalar la nueva estructura, sino ,cambiar pieza por pieza la dañada, según relató.

Las obras de Aguas Cordobesas

Por su parte, consultada por este diario, la empresa Aguas Cordobesas aclaró que no se trata de una sola obra, sino de intervenciones diferentes que se llevan desde el año 2017, pero que confluyen en el mismo sector.

“Sabemos que es una zona neurálgica de la ciudad, pero necesitamos acompañar el crecimiento de la ciudad con obras cuyas fechas de ejecución debemos respetar”, dijo la responsable de las Relaciones Institucionales de la empresa, Cristina Barrientos.

Con relación a la obra que se construye actualmente desde el seis de febrero, por la que se prevén 70 días de corte, indicó que el objetivo es ejecutarla con “la mayor rapidez posible”, para lo cual la empresa constructora trabaja de lunes a viernes de 7.30 a 19, los sábados de 8 a 16 y también prevé trabajar los feriados lunes 24 y martes 25 de 8 a 16.

Especificaciones

La obra 137 se trata de una red troncal cuyo objetivo es conducir el agua desde la Planta Suquía hasta el empalme con la obra 138 y 139 para mejorar el caudal y la presión en la zona norte de la ciudad. Además contempla un empalme al caño troncal DN 1500 mm para dar mayor flexibilidad al sistema.

En la primera etapa se instalaron 1.850 metros de cañería de DN 800 mm, desde Planta Suquía y hasta el puente de Los Carolinos.

“En este momento trabajamos en la construcción de una cámara de hormigón armado de 240 m3 en Av. Recta Martinoli 8.450 y otra cámara de 60 m3 sobre la mano norte, la Empresa constructora es ITEM Construcciones. La primera cámara alojará el empalme del conducto de 800 mm de diámetro, proveniente de la Planta Potabilizadora Suquía, al caño troncal de 1.500 mm que se encuentra en Av. Recta Martinoli. Por otro lado, la segunda cámara es necesaria para empalmar con las cañerías ya instaladas, correspondientes a las obras Nº 138 y Nº 139”, agregó la empresa en un comunicado.

Por otra parte, también se realizará el cruce del puente Los Carolinos hacia la Recta Martinoli en forma área, paralela al puente.

Por su parte, la obra 138 permitió reforzar las redes troncales para lo que se instalaron 1.625 metros desde Huayna esquina Recta Martinoli hasta Poincaré esquina Oswald. La obra está finalizada y resta hacer el empalme con la obra 137 en la cámara que se está ejecutando, según precisó el comunicado.

En el caso de la obra 139, la finalidad reforzar las redes troncales y mejorar la presión y caudal en zona Los Boulevares. Para ello se instalaron 1.050 metros de cañería de DN700 mm en Recta Martinoli y 1.300 metros en Ampere. Se realizó el cruce de Martinoli y Nicolle en paralelo con la obra de cloacas. Falta realizar el empalme a la obra 137 que se está llevando a cabo, según aclaró el comunicado.

“Todo este conjunto de obras se financian a través del Cargo Tarifario al Servicio de Agua Potable y una vez finalizadas beneficiarán a más de 531.000 habitantes de la zona norte de la ciudad, que en los últimos años ha crecido mucho”, reforzó por su parte, Barrientos.