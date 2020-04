Tecnológicas ya desarrollan sistemas para liberar camas en los hospitales

La pyme cordobesa Avedian duplicó recientemente su presencia en Colombia y certificó exigentes normas de calidad, fruto de un trabajo con el Estado provincial. Ahora se enfoca en la pandemia y en cómo ofrecer soluciones al sector público y al privado para hacer más eficiente la salud y la economía

Javier De Pascuale jdepascuale@comercioyjusticia.info

No son pocas las empresas que han enfocado todos sus recursos humanos y todo su desarrollo para facilitar soluciones a la crisis sanitaria que generó la pandemia del coronavirus. En Córdoba ya existe un directorio de “empresas Covid-19” que funciona como plataforma de productos y servicios tanto para instituciones estatales como para establecimientos de salud. También para cualquier otra industria o comercio que requiera cambios estructurales para hacer frente a la nueva dinámica productiva y de movimientos que impuso la circulación del virus.

Avedian es una de ellas. Una pyme tecnológica, una compañía de data science, analytics y big data enfocada exclusivamente en brindar soluciones al sector salud. Un nodo de inteligencia local que luego de diez años de investigación y desarrollo, creó una de las tres plataformas tecnológicas del mundo que procesa información hospitalaria de modo inteligente para facilitar la respuesta rápida en la intervención sanitaria, al tiempo que ahorra costos. La plataforma sirve tanto a instituciones del sector privado como del sector público.

Lo hace con una tecnología que asigna a cada paciente un Grupo Relacionado de Diagnóstico (GRD) elaborado en base a un algoritmo que integra información médica y administrativa, al tiempo que aporta información, permite análisis de casuística, costos hospitalarios y financiamiento hospitalario basado en case-mix (una mezcla de casos agrupa a pacientes estadísticamente relacionados).

“En el contexto actual estamos con todos los esfuerzos puestos en el Covid-19. La pandemia pone al país frente a desafíos económicos y sanitarios con un sistema de salud caracterizado por debilidades estructurales históricas. Y pone sobre la mesa la importancia de la eficiencia en la salud, que es uno de los motores de desarrollo del país y generalmente se da por sentado”, afirma Facundo Tabares, director de Administración y Finanzas de la firma.

“Lo que nosotros hacemos -agrega- permite gestionar con eficiencia los recursos y obtener mejores resultados, no sólo en la parte económica, sino en la parte clínica. Uno de los tantos beneficios de nuestra tecnología es la posibilidad de liberar las camas más rápido, ante la falta que ya se espera que va a haber”.

El ejecutivo adelantó que se prepara un plan de acción para enfrentar la actual crisis sanitaria, junto a actores del sector público y privado. “Desde Avedian trabajamos para que Argentina pueda modernizar su sistema de información sanitaria, integrando datos de los diferentes subsectores para obtener estadísticas unificadas y comparables. Para ello estamos en contacto con diferentes actores públicos y privados”, confirma.

Actualmente Avedian exporta 95% de sus servicios a Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana. En Argentina, la empresa tiene como cliente destacado al Hospital Garrahan. Y mediante su participación en un fondo cordobés, lograron profundizar presencia en su principal mercado: Colombia.

En concreto, la empresa puso en marcha el año pasado un proyecto de negocios que obtuvo financiamiento del Programa FExIC, otorgado por la Agencia ProCórdoba. Se trata de un fondo de ayuda a pymes que buscan internacionalizarse o consolidar su presencia con productos o servicios en el exterior y que con ello generan trabajo genuino en Córdoba.

En poco tiempo, la firma duplicó su cartera de clientes en Colombia y logró la certificación de exigentes normas de calidad.

“No fue fácil”, relata Tabares. “Empezamos hace aproximadamente 5 años con las primeras conversaciones, pruebas pilotos y varios viajes de por medio. Entendíamos que a pesar de tener un producto superador en todo sentido, estábamos compitiendo con una multinacional como 3M. El primer contrato los firmamos a finales del año 2017. Para comienzos del 2018 ya teníamos 12 contratos firmados con instituciones más grandes de la región”, afirmó.

La clave del éxito, se destacó, está en los productos. “Actualmente tanto clínicas como seguros de salud, desperdician el 80% de la información que generan. La solución que ofrece Avedian se conecta en los sistemas existentes, absorbe esa información y mediante el uso de big data e inteligencia artificial ayuda a gestionarla de manera eficiente, mejorando resultados clínicos y económicos y al mismo tiempo sirviendo como instrumento de contratación y pago”, explicaron los responsable de la empresa.

Y los logros en 2020 llegaron por el trabajo con la agencia de promoción de las exportaciones locales. “A principios de 2019 presentamos nuestra propuesta que, en resumen, consistía en lograr un estudio de mercado de regiones de Colombia que aún no habíamos explorado, la instalación de una oficina comercial en Bogotá y la realización de eventos en zonas estratégicas del país que se desprendieron de ese estudio. También nos propusimos certificar normas ISO 9001 y 27001 de seguridad de la información, y la realización de material audiovisual”, se precisó.

¿El resultado? “Superó con creces las expectativas, ya que con la ayuda del programa Fexic logramos duplicar nuestra cartera de clientes en Colombia. Por otra parte, conseguimos las certificaciones de normas de calidad. Particularmente haber certificado la 27001 para nosotros es un orgullo y un paso gigante, ya que trabajamos con información sensible y valiosa. Somos una de las 50 empresas en Argentina a las que IRAM le ha otorgado esta certificación”, destacó, orgulloso, Tabares. Avedian se describe como una de las tres principales compañías mundiales que brinda una solución de estas características con ventajas respecto a la competencia. “Llegar a esto, nos llevó un período de 8 años de investigación y desarrollo. En los países desarrollados esta tecnología se viene aplicando hace 30 años. En los países de la región, se está implementando hace no más de 5 o 6 años. Ahí vimos nuestra posibilidad y nos adaptamos a los sistemas de información comunes de la región”, contó Tabares.