Servicios de internación domiciliaria, con alto potencial de crecimiento

En Argentina hay más de 120 mil pacientes que reciben atención diaria. La longevidad, el crecimiento natural de la demanda, las nuevas prestaciones que se incluyen dentro del concepto, los costos más bajos -en algunos casos- y la tendencia mundial a evitar las infecciones intrahospitalarias allanan un terreno fértil para las empresas prestadoras. La cámara empresarial nuclea a 86 firmas, que representan 60% del mercado.

La internación domiciliaria es una prestación obligatoria que figura en el PMO (Programa Médico Obligatorio) , aunque la mayoría de las personas que no la han necesitado no lo saben porque no figura en las cartillas de las obras sociales.

De hecho, es un servicio que existe hace 30 años pero que en aquel entonces era accesorio a los servicios que brindaban los sanatorios, sobre todo cuando tenían que aumentar la rotación de sus camas, debiendo para ello tener que extender el servicio domiciliario al paciente.

Desde el 2001 se lo ha incluido en el PMO, convirtiéndose así en una prestación obligatoria por parte de las prepagas y obras sociales, que aunque no lo mencionan en sus cartillas, disponen de una serie de empresas que se especializan en el servicio y que deben cumplir los mismos requisitos que las clínicas u hospitales.

De hecho, existe una Cámara que las nuclea a nivel nacional, Cámara Argentina de Empresas de Internación Domiciliaria (Cadeid) , que cuenta con 86 firmas y representa el 60% del mercado total.

“Las empresas tenemos la habilitación del Ministerio de Salud y formamos parte de los prestadores de la Superintendencia de los servicios de Salud a nivel nacional, cumplimos los mismos requisitos que tienen las clínicas o laboratorios, es decir, los servicios que debe brindar una clínica o laboratorio dentro de su ámbito, una empresa de internacion domiciliaria la puede desarrollar en el domicilio del paciente”, precisaron a Comercio y Justicia, Adriana Figueras, su presidente, y Pablo Adzich, representante en Córdoba de la sede centro -recientemente inaugurada en la ciudad de Córdoba- integrada por Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

De gran proyección

En la actualidad, la organización estima que 120 mil pacientes en todo el país reciben diariamente el servicio de internación, número que aumentará de manera progresiva por varios factores.

“La actividad aumentará por el propio crecimiento vegetativo de la población, cada vez hay gente más grande que va a demandar el servicio, y además, toma nuevos matices por la inclusión de otros servicios como la internación domiciliaria paliativa que incluyó Pami recientemente”, explicó Adzich.

Otro punto punto es la tendencia a nivel mundial por la que crece la internación domiciliaria, que tiene que ver con evitar el riesgo infectológico al que incurre un paciente internado en un sanatorio u hospital, según agregó Figueras.

“Cualquier paciente con una enfermedad se inmunodeprime y es por eso que se contagia”, indicó por su parte Adzich.

Se trata además de un espacio dador de trabajo a mediano y largo plazo, por cuanto hasta el momento “ la automatización y robotización” no pueden reemplazar a los “cuidadores”, uno de los eslabones fundamentales de este servicio que se encarga del servicio de atención básica a las personas que tienen un afección médica crónica.

El sector emplea a cien mil profesionales de la salud a nivel país, a los que se suman 40 mil cuidadores.

Por prescripción

No obstante,hay algo que hay que dejar en claro, la internación domiciliaria no es una opción del paciente, sino, debe cumplirse por prescripción médica.

“El médico es el que debe discernir, la internación domiciliaria es complementaria, es una continuación de la atención sanatorial, no compite con ella”, acentuó Figueras.

No obstante, los directivos remarcan que es necesario que la población la incorpore como un espacio más de la salud, que se trata de un nivel asistencial a disposición y que los financiadores deben tener que prever en la medida en que se obtenga la indicación médica correcta.

En cuanto a los costos para el sistema de la salud, la comparación entre los de internación domiciliaria y los de internación hospitalaria, también son causales hoy de un gran crecimiento a futuro.

Para el caso de los pacientes crónicos, la asistencia domiciliaria es menos costosa, porque el componente hotelería vinculado al costo de día de cada cama corre por cuenta y orden del paciente que se aloja en su casa.

“Tenemos que diferencia los tipos de atención, para el que tiene una UTI, que necesita de diez profesionales entre enfermeras, kinesiólogos, nutricionista, psicólogo y seguimiento médico, la variable no es el costo porque seguramente es muy similar al costo de un servicio institucional”, explicó Figueras.

“En estos últimos años, la liberación de los valores de las tarifas de los servicios públicos encarecieron tanto las tarifas de los sanatorios que se vieron en la obligación de aumentar el día cama, hecho que la internación domiciliaria no necesitó”, agregó la presidente.

Los beneficios para el sistema de la salud

“No se trata de analizar costos, sino más bien, preguntarse que es lo mejor para el paciente y en general para el sistema de salud”, indicó Adzich.

“El bienestar del paciente y la calidad asistencial es lo que se debiera considerar, como así también, el hecho de que los sanatorios y los hospitales, a partir de que haya más cabida a la atención domiciliaria, contarán con más disponibilidad para los pacientes que realmente lo necesitan”, explicó.

“En el interior de Córdoba, donde cerraron más de 20 clínicas, hemos conocido casos de gente que se ha quebrado la cadera y ha debido estar seis meses esperando internación porque no había lugar. Es necesario considerar el valor que tiene una cama libre hoy, para una emergencia médica”, acentuó

“Como dice un colega nuestro, la internación domiciliaria es un hospital de 45 millones de camas”, subrayó Figueras.

Sobre los financiadores

Las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir el servicio bajo prescripción médica. “No obstante, en los últimos años se ha confundido mucho la prestación con la asistencia social del paciente, muchas veces piden a las obras sociales que se hagan cargo de la tarea que deberían llevar adelante los hijos o las familias, en eso la obra social no tiene la obligación, la diferencia entre cobertura y no cobertura es siempre a criterio médico”, aclaró Figueras.

Hay otros casos en los que el financiador asegura que el paciente está en condiciones de darse de alta, pero cuando deja de recibir la atención semanal correspondiente, se deteriora y se vuelve a pedir el servicio para estabilizarlo.

“Al hablar de los financiadores, se debe considerar que en los últimos años tienen una función sociosanitaria, es decir, no solo de salud, sino que tienen la responsabilidad del cuidado sanitario de la población”, aseguró por su parte la presidenta de la Cámara a nivel nacional.

La internación domiciliaria (ID) no es una internación geriátrica ya que abarca a personas de todas las edades y patologías que necesiten ser atendidas intensivamente pero puedan hacerlo en un domicilio privado.

La ID utiliza recursos médicos, pero además requiere del compromiso familiar para integrar a la prestación en pos de mejorar la calidad de vida del paciente. Por ello hay que tener en cuenta no solo su estado de salud sino también su situación socio ambiental y el entorno familiar para poder definir el adecuado servicio a brindar.

El sector en números

Pacientes a nivel país: 120.000

Empresas socias de Cadeid: 86

Empresas de Córdoba: 11

Empleo a nivel nacional: 140.000

Normalización

CADEID es una entidad sin fines de lucro, fundada en 1999 por iniciativa de un grupo de empresas pioneras de la actividad, con el objetivo de promover la internación y asistencia domiciliaria en un mercado que aún no conocía sus alcances ni desarrollo futuro. El compromiso es trabajar para la normalización de la actividad, exponiendo las dificultades del sector ante las autoridades competentes y respondiendo las inquietudes de sus socios. Se trabaja conjuntamente con los financiadores del sistema de salud en escucha de sus necesidades y exigencias, para mejorar los servicios de las empresas socias