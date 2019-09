SAP, una solución de primera clase que asegura “estar cada vez más en la cabeza de las pymes”

El sistema de gestión administrativa SAP Business One es de implementación rápida, en la nube y les permite a las pequeñas y medianas empresas comenzar a operar con sus productos, indicadores y tableros de mando, necesarios para tomar decisiones en tiempo real. En épocas de crisis, la inversión en automatización e inteligencia de procesos reduce riesgos

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

SAP quiere desmitificar su lugar de “solución inaccesible” para las pymes y recuerda que sus desarrollos cloud para el segmento requieren inversiones inferiores a U$S300 mensuales, para tres usuarios.

Al respecto, Comercio y Justicia dialogó con Luciano Najenson, especialista de Soluciones SAP Business One & SAP Business by Design, quien estuvo en Córdoba en el marco de SAP Innovation Tour 2019, un evento anual exclusivo para directivos de pequeñas y medianas empresas locales. El directivo aseguró que invertir en tecnología de calidad es una buena decisión para disminuir riesgos en contextos de crisis.

– En una primera instancia, ¿las pymes piensan en SAP?

– Es un trabajo en el que venimos haciendo hincapié desde hace mucho tiempo. Cuesta pero somos una empresa para pymes. Es verdad que en el primer pensamiento de las pymes no estamos en su cabeza, pero cada vez estamos más en la cabeza de las pymes. Incluimos en nuestra cartera un producto SAP Business One, que es un producto netamente pensado para pymes y este año estamos lanzando la versión cloud, a la que pueden acceder por una suscripciòn mensual. Ya nos empiezan a ver como la primera opción, estamos en la cabeza de ser lo que ellos quieren.

-¿Cómo tienta a una pyme para que compre SAP y no otro ERP?

– Son suscripciones mensuales con implementaciones muy cortas, con lo cual se puede ver el valor en pocas semanas, ya lo hemos probado en más de 300 mil clientes pymes del mundo. Es un producto que viene listo, tiene los impuestos argentinos y la factura de crédito. Incluye la nube, la actualización, el back up, el cliente lo puede empezar a usar con sus artículos, y acceder a indicadores y tablero de mando. Tiene todo listo para poder usarlo y con una contratación mensual de menos de US$300 para tres usuarios, menos de lo que cuesta un empleado por mes.

-En este contexto económico, ¿considera que una pyme puede pensar en invertir en una aplicación SAP?

– Claramente es el momento de pensar en cómo nos vamos a manejar de aquí al futuro; estamos acostumbrados a que haya crisis, y en esta coyuntura especial debemos aprender qué vamos a hacer para que la próxima nos pegue menos. ¿Cómo? Automatizando y generando procesos, es la forma de que los riesgos bajen, es donde podemos enfrentar la sensación de incertidumbre y responder a la pregunta ¿qué hago en este contexto? Me gusta hacer el paralelismo con un auto de carrera: cuando hay rectas van todos iguales, pero el problema son las curvas. Los autos buenos doblan más rápido, y en las compañías eso se hace con información. SAP es un producto de clase mundial, totalmente integrado de punta a punta, permite tomar buenas decisiones y no estar esperando a que pase la tormenta para después analizar la inversión.

¿Cómo está posicionada SAP en Córdoba?

-Para toda compañía que tiene una estrategia federal, Córdoba es la punta de lanza para el país. Tenemos muchos clientes aquí y muchos de los canales tienen oficinas en la capital y en las ciudades cercanas, como Villa María, San Francisco.

¿Qué tipo de empresas contratan a SAP en Córdoba?

– Las metalmecánicas, industriales, de servicios. Atendemos a todas las líneas de negocios de los clientes.

– ¿Qué tipo de soluciones demandan estas empresas?

– Si bien SAP ha ampliado su abanico de soluciones, históricamente el ERP, como parte de la gestión, es central. Noventa y cinco por ciento de las empresas trabaja con nosotros.Tener el ERP es el primer paso hacia un proceso claro y ordenado; desde allí se crece y se pueden automatizar todos los otros procesos que son manuales. Argentina es un país de pymes, pensadas por empresas familiares principalmente, por un hacedor visionario que dejó en manos de las segunda y tercera generaciones la automatización de los procesos. Esa empresa familiar empieza a necesitar profesionalización para ocuparse de la expansión y es necesario tener claros procesos de negocios para poder pensar en crecimiento.

-¿ Cuáles son las ventajas de la plataforma SAP Cloud?

– Tenemos en claro que el ERP en todo proceso de negocio tiende a estandarizarse, y buscamos que sea inteligente, es decir, que no empiece a ser un proceso que luego se torne inmanejable. Lo que hicimos con la plataforma SAP Cloud Plataform, basado en la tecnología Hana, es estandarizarla y otorgarle un valor agregado, una propia impronta. El cliente tiene disponible en la nube esta tecnología, con usos emergentes como Machine Learning , blockchain, reconocimiento de imágenes, entre otros, en las que cualquier desarrollador o compañía puede saber cómo usarla o conectarla al back office del ERP y tener una experiencia completa. Posibilitamos que todos los sistemas, sean SAP o no, móviles o de escritorio, funcionen en línea como complemento.

-¿Es decir que permite la integración con cualquier sistema?

Claro, se les puede dar una experiencia completa de punta a punta.

-¿Cuáles los números de SAP en Argentina?

Unas 1.800 empresas locales han comprado SAP, número que no incluye a los clientes globales que usan SAP en el país. La suite Business One cuenta con 300 empresas que compraron licencia en el país, pero en total, son 500 las que la usan, es decir, están sumadas las que no compraron licencias aquí.