SanCor avanza en acuerdos de venta de activos por 92 millones de dólares

La cooperativa finaliza detalles de un preacuerdo de venta con la multinacional Adecoagro.

Al mismo tiempo, gestiona la entrega de todo el negocio de postres y yogures al grupo local Vicentín

El consejo directivo de SanCor eval√ļa la letra chica de dos acuerdos interempresariales para concretar la venta de buena parte de sus activos con lo que avanzar√° en una reestructuraci√≥n industrial que modificar√° fuertemente su esquema de negocios.

Mientras finaliza un preacuerdo de venta de dos de sus mejores plantas en el país (Morteros y Chivilcoy) a la multinacional Adecoagro, avanza las gestiones para transferirle al grupo agroindustrial Vicentín 10% de las acciones que tenía en su línea de frescos en el negocio de postres y yogures.

Atender√° con ambos movimientos su cartera de acreencias, que ronda $11.500 millones, un tercio de esa deuda es con la AFIP.

La primera operación ronda US$45 millones, en tanto que la segunda superaría US$47 millones. Fuentes bien informadas del mercado lácteo precisaron a la prensa especializada que ésta es la cifra que pagaría Alimentos Refrigerados (ARSA) para quedarse con la totalidad de la producción de postres, flanes y yogures de SanCor, nicho en el que Vicentín ya había adquirido 90% en junio de 2016 por un monto -en su momento- de 100 millones de dólares.

Trascendió además que la operación con Vicentín también sumaría la marca Mendicrim, y así SanCor se desprendería totalmente de fábricas instaladas en Córdoba y Lincoln, donde elaboran marcas como Flan Casero, Sancorito, Yogs, Sublime, Gelatinas, Primeros Sabores, Vida, entre otras.

Para SanCor, el negocio de los postres nunca superó 20% del negocio total y con esta decisión dejaría totalmente en manos del grupo Vicentín la comercialización, venta, distribución y almacenamiento de la línea de frescos que producía Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, por la cual cobraba una mensualidad por su sello.

La producci√≥n industrial de estas l√≠neas de postres y yogures se realizaba en dos plantas industriales, una instalada en la ciudad de C√≥rdoba, y la otra en la localidad de Arenaza, en el partido bonaerense de Lincoln. Oportunamente, tras la compra mayoritaria de las acciones de ARSA realizada por Vicent√≠n a mediados de 2016 logr√≥ imponerse este grupo empresario a las aspiraciones que ten√≠an otros jugadores del mercado de alimentos como son Coca-Cola, Aceitera General Deheza de la familia Urqu√≠a y hasta Newsan de Rub√©n Cher√Īajovsky.

Vicent√≠n es una empresa nacida en los a√Īos 20 en el negocio del acopio y de ramos generales en la localidad santafesina de Avellaneda. Sus primeras compras fueron una planta desmontadora de algod√≥n y la construcci√≥n de una f√°brica de aceite de la molienda de semillas de algod√≥n, lino y man√≠. Cien a√Īos despu√©s, Vicent√≠n cuenta con plantas en Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, donde se dedica a la industrializaci√≥n de cereales y oleaginosas. Tambi√©n est√° dedicada al algod√≥n en Chaco, norte de Santa Fe y sur de Brasil. A trav√©s de la majestuosa Renova, ubicada al norte del Gran Rosario, se ocupa ahora de la producci√≥n de biodi√©sel y subproductos de la soja. Tambi√©n en San Juan produce jugos de uva, agroqu√≠micos en Avellaneda, hace engorde a corral en Nicanor Molinas, y hasta produce vinos Vicent√≠n Family en Mendoza desde hace siete a√Īos.

SanCor celebr√≥ en las √ļltimas horas 80 a√Īos de existencia, en un momento de viraje de planes. Hab√≠a anunciado en abril un acuerdo con Adecoagro, para formar una nueva sociedad en la que se quedar√≠a con gran parte de los activos de SanCor, pero eso mut√≥ ahora por el inter√©s de adquirir s√≥lo dos plantas de la firma regional. La venta de las plantas de Morteros y Chivilcoy le dar√≠a a Sancor el capital necesario para asumir compromisos urgentes con los acreedores y activar econ√≥micamente el resto de las plantas. Sin la presi√≥n de Fonterra, que centr√≥ su inter√©s en su situaci√≥n empresaria en Nueva Zelanda, Adecoagro detuvo su iniciativa y se dedic√≥ ahora a integrar toda su cadena de producci√≥n.

Todo por las deudas

SanCor enfrenta acreencias por $11.500 millones, parte en dólares.

Con los nuevos convenios, est√° en condiciones de acordar con la Afip e incorporar capital de trabajo.

Si cierra los acuerdos, se har√° con m√°s de $3.600 millones de fondos frescos.

Y reflotará su producción.

La industria lechera amenaza con cesación de pagos: alarma en el sector

Se realizó el lunes de esta semana una nueva reunión de la mesa de competitividad láctea, y hubo un momento donde la alarma se encendió en el sector.

Mientras los productores fueron preparados para pedir una suba en el precio de la leche, el presidente del CIL (la Cámara de la Industria Lechera) Miguel Paulón advirtió que la realidad del sector que representa no es el mejor y que hay serios riesgos de que algunas industrias ingresen en cesación de pagos, lo que cayó como un balde de agua fría sobre los presentes.

De inmediato los productores le pidieron una aclaración al respecto, y reconoció que la expresión tal vez fue un exabrupto de su parte ante la situación complicada que se está viviendo. En su aclaratoria bajó los decibeles y aclaró que la situación devaluatoria es complicada para las empresas con deudas en dólares, pero que no hay riesgo de default concreto en el sector.

Pero si todos creían que las sorpresas se terminaban ahí, un importante representante de la producción pidió la palabra y manifestó su disconformidad con lo que se estaba hablando y con un discurso encendido manifestó que si no se habla de precios la mesa no sirve para nada, ante lo que se retiró del lugar.

Pero las discusiones siguieron, la representante del gobierno cordob√©s en la mesa quiso dejar en claro que los n√ļmeros de cierres de tambos que se hablan en los medios no coinciden con los que maneja la provincia. Seg√ļn sus estad√≠sticas, desde el 2014 hasta ac√° se cerraron en C√≥rdoba 300 tambos.

Mientras se cruzaron cifras, se hicieron alegatos fuertes y hubo miradas duras entre actores, en algunos temas se avanzó. Las buenas practicás comerciales van por buen camino. El remito electrónico está listo para ponerse en marcha y el Banco Nación lanzará un crédito para tamberos bajo la modaliad UVA, sin atarse a la evolución del dólar.

‚ÄúEl clima no fue bueno, se nota que la situaci√≥n est√° tensando las relaciones entre las partes que componen la mesa, con interpretaciones cruzadas luego de cada reuni√≥n, dependiendo de qui√©n escucha lo que quiere escuchar, y transmite lo que quiere transmitir‚ÄĚ, evalu√≥ al t√©rmino de la reuni√≥n uno de los integrantes del gobierno de Santa Fe, presente en el c√≥nclave.