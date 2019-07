Relación precio-calidad y economía de escala, la ruta de Familia Falasco para consolidarse en el mercado del vino

Produce 93 millones de litros de vino por año, tiene cinco viñedos propios y en los próximos diez años quiere convertirse en una de las mayores exportadoras del país. Córdoba concentra 26%

de sus ventas

Por Laura Pantoja – lpantoja@comercioyjusticia.info

“Los momentos de crisis son momentos de oportunidades para quienes la saben aprovechar y logran hacer los deberes. Nosotros estamos luchando día a día al igual que todos pero tenemos dos armas letales: relación precio calidad (RPC) en todos los vinos y economía de escala”, dijo Franco Falasco, brand manager y ambassador de Falasco Premium Wines, una de las bodegas familiares mejor posicionadas del país, para explicar las claves que le permiten sostenerse y crecer en la contingencia.

En diálogo con Comercio y Justicia, el representante de la cuarta generación de la familia, relató los orígenes de la empresa -que cumple 80 años en el país- sus productos, sus estrategias comerciales, el lugar que ocupa Córdoba y hasta narró el perfil del consumidor, al que lo caracterizó como “indefinible”.

¿Cuál es el origen y la estructura de la empresa?

– La historia vitivinícola comenzó en el año 1939 con mis bisabuelos inmigrantes italianos, este año es especial, ya que cumplimos 80 años dentro de la industria vitivinícola argentina.Nos radicamos en Chacabuco (provincia de Buenos Aires), donde solamente fraccionábamos vinos a granel; posteriormente nos mudamos a Mendoza y hoy tenemos dos bodegas y tres proyectos en curso. Tenemos una de las estructuras más sólidas y poderosas del país en términos de venta mercado doméstico, red comercial de nuestros vinos, facturación, proceso de uva y tecnología aplicada, lo que nos posiciona dentro de las cuatro bodegas más importantes de Argentina como empresa familiar , sin tener en cuenta a las multinacionales o corporaciones.

¿Dónde están presentes?

– Poseemos oficinas comerciales propias en las provincias más importantes como Mendoza, Córdoba, Paraná, Misiones, Buenos Aires, Mar del Plata y en el resto estamos representados por distribuidores de muchos años de relación comercial. Desde un operario a un gerente general en nuestra empresa trabajan 420 empleados.

-Cuentan con viñedos propios, ¿Cuál es la producción actual?

– Nuestra producción anual en términos de números litros es de 93 millones de litros vino/año, poseemos cinco viñedos propios, uno en Valle de Uco y cuatro en Zona Este de Mendoza, manejamos alrededor de 5.000 hectáreas de productores terceros.

– ¿Qué lugar ocupa Córdoba?

-Ocho por ciento de la producción total es destinada a mercado doméstico y 20% a exportaciones, vendemos a más de 45 países del mundo siendo los de mayor relevancia Estados Unidos, Canadá, Brasil y la región de Asia. Córdoba es un mercado muy importante para nosotros ya que el consumo de vinos crece poco a poco, y sobre todo en el segmento alta gama, pese a que el poder adquisitivo y el consumo se encuentran en baja. Córdoba ocupa 26% de nuestras ventas aproximadas.

– Proyectan año a año seguir creciendo ¿Cuáles han sido sus últimos pasos?

– Crecemos aproximadamente año tras año 26% en mercado local y mucho más en exportaciones. Hemos reformado nuestras fincas y sumamos mayor cantidad de hectáreas plantadas, podemos crecer en el nivel de despachos mes a mes y año tras año gracias a nuestra economía de escala progresiva y sustentable. En el año 2018 sumamos Los Haroldos Gran Corte como vino Premium de la marca y en el año 2017 lanzamos el nuevo proyecto de la cuarta generación, Falasco Premium Wines, donde nacemos con Hermandad Wines, con cuatro vinos, que integran una totalidad de seis, y un proyecto de 14 vinos de diferentes estilos, valores y calidades.

– Todo debe sostenerse con una inversión en tecnología…

– Desde el año 2013 venimos invirtiendo fuertemente en tecnología de punta como métodos de limpieza, prensas, depósitos para estiba y guarda de vinos a temperatura controlada, mayor cantidad de barricas, equipos de frío, logramos incorporar la línea de envasado más grande de Sudamérica con 28.000 botellas por hora, entre otras.

¿Cuál es la estrategia de una empresa como la de ustedes para combatir la constante, pero lenta, caída del mercado del vino?

– El mercado de vino se encuentra deprimido debido a la situación delicada del país, el poder adquisitivo es bajo, el dinero no alcanza y consumir vino es un lujo y no primera necesidad. La venta no es demandada sino que la reinventamos día a día con excelentes vinos de gran RPC, para nosotros el mercado doméstico crece, pero debido a mayor participación del mercado y quitando posibilidades a la competencia, esa es la mayor virtud de la fuerza comercial.

¿Cómo es el perfil del consumidor de vino y cómo logran ustedes captarlo?

El consumidor de vino hoy es indefinible, ya que cada uno tiene su propio estilo y perfil único. El mercado que ha crecido es el de los varietales tranquilos y línea media, la alta gama se mantiene, pero hemos logrado tener una penetración muy fuerte debido al precio, packaging y calidad, de por ejemplo nuestra línea Hermandad Wines de $800. Los momentos de crisis son momentos de oportunidades para quienes la saben aprovechar y logran hacer los deberes. Nosotros estamos luchando día a día al igual que todos pero tenemos dos armas letales: RPC en todos los vinos y economía de escala.

¿Cómo es su relación con la competencia?

-La competencia es voraz, la respetamos pero hacemos nuestro juego y nos va muy bien, en la Alta Gama es más complicado porque es donde todos tenemos herramientas para lograr un vino de paladares exigentes, aunque hay muchas sorpresas en las góndolas.

¿Cuáles son sus proyectos de crecimiento?

Ya vendemos a más 45 países del mundo y estamos ubicados en el puesto 28º como bodega exportadora, en los próximos 10 años nuestro objetivo es ubicarnos dentro de las cinco bodegas de mayor exportación de vino al mundo.