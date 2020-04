Home > Coronavirus , Negocios > Quorum Hotel lanzó nuevo servicio de restaurante take away & delivery

Quorum Córdoba Hotel lanzó “Quorum Go”, un nuevo servicio que, bajo el formato “take away” (para las personas con autorización para circular) y delivery, produce comidas envasadas al vacío, más conocidos como alimentos de “quinta gama”, listos para consumir o freezar.

“Con Quorum Go es posible disfrutar cada día de menús especiales sin la necesidad de salir de casa y contando con múltiples medios de pago”, comentaron fueentes de la empresa.

Las opciones disponibles se caracterizan por su amplia variedad de sabores caseros y por ser naturales, nutritivos y saludables, desarrollados por el staff de la cocina de Quorum Hotel, liderado por el Chef Andrés Chaijale, preparadas para ser consumidas en el momento o freezarlas.

“De este modo, no sólo se favorece el cuidado de la salud, en razón de que no es necesario salir de la vivienda para hacer las compras, sino que también se ahorra tiempo, ya que no se precisa cocinar ni limpiar”, afirmaron los voceros. Los alimentos denominados de “quinta gama”, por sus características, tienen entre sus beneficios la posibilidad de mantenerse frescos y garantizar su textura y cualidades organolépticas originales, por más tiempo (12 días en heladera y entre tres y seis meses en el freezer), practicidad, la posibilidad de planificar las comidas a largo plazo y combinarlas entre sí, entre otras.

La propuesta se presenta en dos alternativas: la primera contempla siete comidas, con un costo de $290 por pack para una persona ($2.030) y de $400 para dos personas ($2.800). Y la segunda cuenta con 14 comidas, con un costo de $250 por pack para una persona ($3.500) y de $350 para dos personas ($4.900).

Cada plato incluye el menú principal, aunque también se le pueden sumar un postre, a $100 por unidad, una bebida sin alcohol, a $50 por unidad y/o un vino de acuerdo a la carta de precios.

La solicitud del servicio se realiza a través de Whatsapp, a los números 3515904071 y 3516648454 y las opciones de menúes se encuentran disponibles y actualizadas en la página web del hotel www.quorumhotel.com.ar y en sus redes sociales www.instagram.com/quorumhotel y www.facebook.com/instagram. Se aceptan todos los medios de pagos digitales y el pedido se recibe en el domicilio. Las entregas, que se llevan a cabo dentro de la ciudad de Córdoba, con costo de envío bonificado para la zona norte de la ciudad, se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 18 horas.

Además, la empresa ofrece la posibilidad de atender pedidos para empresas e industrias e instituciones, contempladas dentro de las actividades esenciales y/o expresamente eximidas por las autoridades.

“Quorum Córdoba Hotel es plenamente consciente de la naturaleza excepcional de la actual situación derivada del Covid 19 y de la imperiosa necesidad de extremar las medidas de higiene, tanto personales de sus colaboradores, como en los lugares de trabajo. Por ello, los alimentos son elaborados tomando los recaudos requeridos para reforzar nuestros estándares de máxima seguridad e higiene”, aseguraron desde la compañía.