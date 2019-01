Preocupa el nivel de vacancia de locales comerciales en Córdoba

Se ubica entre 5% y 10%, pero se profundiza en las galerías céntricas y en el corredor Richieri. Los locatarios conservan los precios para mantener a sus inquilinos. La desocupación obedece- en muchos casos- a que los impuestos y expensas equivalen a 80% del valor del arriendo

El nivel de vacancia de los locales comerciales en Córdoba aún no es alarmante, aunque -de continuar la tendencia a la desocupación- podría ser preocupante en los próximos meses, según comentó a Comercio y Justicia el presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba (Cacic), Agustín Tea Funes.

El nivel general de vacancia se ubica entre cinco y diez por ciento, según el directivo, profundizándose en las zonas céntricas, concretamente en los locales de algunas galerías comerciales. “En este sector actúan dos factores: uno es que en muchos casos el porcentaje de expensas e impuestos llega a ser casi 80% del valor del alquiler, lo cual se torna inviable; otro punto es el cambio de paradigma sobre las galerías, que se están posicionando más como ‘atajos’ desde el centro y muchas veces como un lugar lúgubre destinado a la venta de celulares o servicios”, explicó. No obstante, destacó que la situación no se replica en todas las galerías de Córdoba; hay algunas, como por ejemplo “Planeta”, que al manejar menores costos conserva su nivel de clientela.

Situación similar se presenta en los locales de las peatonales céntricas, donde también se observa un nivel de vacancia un poco menor, justamente porque muchos de los locatarios prefieren mantener el valor de la renta para no perder al inquilino. De acuerdo con la consultora I+D Inmobiliario, fue donde menos vacancia se notó (7,4%), aunque es un número alto para el historial de la zona.

“Es muy lógico pensar que quien esté proyectando un negocio no vaya a invertir en pleno mes de enero; seguramente esperará un poco más de señales y tomará la decisión una vez que arranque el año”, dijo el directivo.

Por su parte, para la misma consultora, la vacancia subió en todos los corredores pero en donde más se destacó- a diferencia del área céntrica mencionada- es en la avenida Richieri, donde alcanzó 10,3%. En las nuevas áreas comerciales,como en barrio Güemes, la vacancia también es elevada. En la calle Belgrano, como referencia, tienen 50 locales a la calle, de los cuales cerca de 10% se encuentra inactivo cerrado o en oferta (venta y/o alquiler)-. La calle Tejeda, por su parte, cuyo enfoque comercial consta de 80 locales, mostró índices de vacancia similares a barrio Güemes.

En la zona aledaña al centro, como en la avenida Humberto Primero, también se replica la vacancia y con una gran diferencia al microcentro, ya que se tratan de locales de grandes superficies. Por el mismo camino se encuentran los otros corredores en barrio General Paz, Alta Córdoba.

Aumentos

Los precios de alquiler tuvieron un aumento, pero por debajo de la inflación proyectada en torno a 45%. La mayor alza se produjo en las peatonales del Centro, donde llegó a 37,5% en promedio. Luego se ubica la avenida Rafael Núñez, con un crecimiento de sus valores de 35% y, un escalón más abajo, las avenidas 24 de Septiembre y la Richieri, ambas, con un crecimiento de sus índices de alquiler de alrededor de 33%. La rentabilidad tuvo una significativa caída del orden de 26,5% promedio, especialmente por la importante devaluación que sufrió la moneda nacional en el segundo trimestre del año.

La mayor superficie disponible en oferta, en metros cuadrados totales, está en la avenida Rafael Núñez, con 4.760 m2. La arteria comercial más cotizada son las peatonales del Centro, con valores promedio de alquiler homogeneizado en $451 el m2 y, en el otro extremo, la Av. Richieri, con el valor más bajo del mercado, $112.

El contexto general

La cantidad de locales comerciales sin actividad también creció durante el último bimestre del año pasado en las principales áreas de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata, según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio.

En la ciudad de Buenos Aires se incrementó el número de comercios inactivos -en venta, alquiler, clausurados o cerrados- con un total de 255 locales sin actividad en las áreas relevadas.

En relación con la anterior medición, correspondiente al período septiembre-octubre de 2018, se detectó una suba de 11,8%, ya que entonces los locales inactivos eran 228.

En términos interanuales -respecto del período noviembre y diciembre de 2017- se registró un alza de 57%, dado que en el sexto bimestre del año pasado los locales sin actividad eran 162.

Por su parte, en la ciudad de La Plata -con base en datos recogidos por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (Femape)- en los meses de noviembre y diciembre de 2018, en comparación con el bimestre previo, también aumentó el número de locales inactivos.

En la capital bonaerense se detectó un total de 60 locales sin actividad comercial en las áreas relevadas, lo que representó una suba de 40% respecto del bimestre anterior, cuando se verificó la existencia de 43 locales inactivos.