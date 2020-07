Premian la innovación y la creatividad frente a la crisis

La iniciativa oficial contó con el apoyo de tres universidades que ahora becan a gerentes y emprendedores que lograron crear salidas innovadores a las restricciones causadas por la pandemia. Cuáles son las tendencias elegidas para el marketing de la “nueva normalidad” y premiadas

Reconvirtieron aspectos de su negocio a las limitaciones de la pandemia, buscaron cómo conservar el personal y las sucursales, modificaron los locales para responder a las nuevas exigencias de higiene, sanitización y distanciamiento. Incorporaron delivery, take away y WhatsApp, buscaron nuevos socios para llegar a nuevos públicos. Son algunas de las claves que mostraron los comercios de Córdoba que fueron reconocidos en las últimas horas por el Gobierno de la provincia, por su creatividad e innovación para enfrentar la crisis.

Se trata de una iniciativa que puso en marcha el Ministerio de Industria, Comercio y Minería para premiar con becas de formación totalmente gratuitas a aquellos emprendedores que pudieran mostrar algunas experiencias de resiliencia ante la gravísima crisis actual y que pudieran servir de incentivo o de ejemplo para el resto de la cadena.

Realizada por redes sociales y con importante nivel de respuesta, finalmente se seleccionaron 21 comerciantes, emprendedores y pymes que recibirán becas para capacitarse en tres Universidades cordobesas en materia de marketing, administración, finanzas y ventas.

El listado incluye a Soy Natural, GM Colchones, CyC Vitrofusión, Dick Constantino S.A., Pequeños Eventos Group, UGO, Okapuka, Compañía de Eventos, Berna BabyKids, Con las Manos en el Alma, Fruto Deco, Up Sport, Luka Desing Store, Mundo 8, Instrumenta, Lairo Home, Tomás & Anouk, Bergallo y Pastrone, Veronesi Tech, Casa Arab, Camelia, Papelera Santa Elena.

Compartieron su camino de adaptación y el cambio de sus modelos de negocio para acompañar a la situación coyuntural. Lo que en algunos casos significó capacitarse para manejar nuevas herramientas, inversión en desarrollos tecnológicos, desarrollo de alianzas estratégicas con partners, creación de nuevos canales de e-commerce o reinventar sus estructuras comerciales de modo que acompañen también al ciudadano que se queda en su casa.

Es que la nueva normalidad que impuso la pandemia del coronavirus impactó de lleno en la cadena de comercialización de distintos tipos de productos y quienes no lograron reconvertirse a vender por plataformas online, no están viendo la luz al final del túnel. El nuevo escenario apuró muchos de los planes de desarrollo digital que venían trabajando diferentes compañías u obligó directamente a trabajarlos a aquellos que no terminaban de digerir lo que ya era una tendencia muy anterior a la pandemia. Incluso provocó la emergencia de nuevos rubros de negocios, como la caída de otros por supuesto.

Los cambios en la producción, la distribución, la venta y el consumo de productos y servicios que trajo la nueva versión del coronavirus fueron notables. En muy diferentes rubros, todas las actividades debieron adaptarse a un nuevo modo de realizar la actividad. La transición hacia un nuevo escenario en la producción o el consumo continúa y mientras los expertos en la cuestión sanitaria elaboran distintos escenarios sobre hasta cuándo se extenderá la pandemia y cuánto de nuestro modo de vida, trabajo y producción anterior a ella podrá continuar o no, en concreto las empresas deben adaptarse y seguir funcionando. Además, esos cambios pueden durar mucho tiempo.

“Hay momentos especiales de la humanidad como éste, donde se para el mundo y donde pareciera que la humanidad tiene la oportunidad de recobrar valores, de mostrar en cada uno de ustedes un rostro humano”, expresó el pasado viernes el ministro Eduardo Accastello, en un encuentro virtual con los emprendedores reconocidos. “En estos tiempos donde hablamos de Revolución 4.0, de Industria 4.0 y de e-commerce, nosotros hablamos del Ser Humano 1.0, que es lo más importante. Es el tiempo en que le damos valor a que el planeta recupere su salud, y que cada una de las personas que lo necesiten también recuperen su salud”, expresó el funcionario y continuó: “Es el momento de reflexionar lo que nos pasa, y por eso quisimos junto a la ministra de la Mujer y a las Universidades, reconocer no sólo el talento sino también el compromiso, la convicción y los sueños”.

De la iniciativa participaron la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Siglo 21 y la Universidad Tecnológica Nacional.