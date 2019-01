Pólizas en Córdoba aumentarán 30% en promedio

Según el grado de sanidad financiera, el incremento en las compañías responsables podrá variar entre 20% y 40%. Las subas no se ajustan sólo a la inflación sino también a la siniestralidad, que no cesa. Por la crisis, hay un leve traspaso hacia coberturas menores

El presidente de la Asociación de Productores de Seguros de Córdoba (Apas Córdoba), Daniel Layús, coincidió en que el promedio de aumento de pólizas de las compañías “ responsables” será de 30% este año, y agregó que ello depende de la sanidad financiera de las firmas, por la que algunas deberán aumentar 20% y otras 40%. No obstante, aclaró que es “muy difícil” proyectar en Argentina, teniendo en cuenta los picos de inflación y la inestabilidad.

La semana pasada, el sector concluyó la paritaria de 2018 con un aumento total de 41,5%, tras la revisión que se realizó en enero y la incorporación de 15 puntos más al acuerdo alcanzado a mitad del año pasado.

“Según datos oficiales, en el tercer trimestre concluido en septiembre pasado, los seguros habían subido 26%”, detalló por su parte, Marcelo Lohrmann, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros.

En ese sentido, Layús indicó que los incrementos de las pólizas corresponderán al “equilibrio financiero” de cada compañía, y a cuánto puedan aumentar su productividad. En ese sentido, indicó que algunas podrán incrementar 20% y otras podrán llegar a 40%.

Muchas no podrán trasladar los costos a las pólizas, según dijo Lohrmann, para lo cual las empresas “deberán enfocarse en mejorar la productividad con mejores administraciones, procesos más simples, mayor tecnificación y digitalización”.

Las causas

“La mayor parte de los costos para las compañías es la responsabilidad civil, que representa entre 60 y 70% del costo de la póliza. Además, las sentencias judiciales ajustan por inflación. Es decir, todos los costos del sector siguen la inflación y con una paritaria de 41,5% no hay forma de no aumentar los precios”, justificó el ejecutivo nacional.

Asimismo destacó que el año pasado la devaluación del peso impactó significativamente en la reposición de autopartes que, al ser en su mayoría importadas, pasaron a costar el doble. Aumentan porque suben los vehículos cero kilómetro, lo que genera una cascada hacia abajo en los autos usados, apuntó Layús, quien aclaró que los seguros no sólo aumentan por inflación, sino por el componente técnico con relación a la siniestralidad, es decir, el costo del seguro que responde a la responsabilidad civil y a la suma asegurada del valor del vehículo

Agregó que la siniestralidad, es decir, la cantidad de accidentes de tránsito, no baja y recordó que según, cifras históricas, “cada 15 días mueren cerca de cien personas en Argentina por accidentes de tránsito”

Sobre la responsabilidad, graficó que “el asegurado tiene que entender que cuando paga el seguro paga la transferencia de riesgo a la compañía”, señaló el directivo, quien añadió que en el mercado aún falta conciencia con relación a ese concepto. En ese sentido, puso en duda a las compañías que cobran tarifas muy por debajo del mercado, entendiendo que representan un gran riesgo para el asegurado.

“Si una responsabilidad civil está en $1.200 y una empresa ofrece en $500, hay algo que no está bien, y eso termina recayendo en el asegurado. Es decir, si la compañía quiebra, el siniestro lo termina pagando con sus bienes el asegurado”, explicó.

En ese aspecto, Layús sugirió a los consumidores que, antes de contratar un seguro, busquen un mejor asesoramiento en cuanto a coberturas y que no se dejen influenciar por “campañas engañosas” de descuentos.