Pickit, una solución para el e-commerce que promete entrega en 24 horas

Consiste en una plataforma tecnológica que integra a la tienda online con una red de comercios independientes, entre los que el cliente puede elegir libremente dónde y cuándo retirar su envío. Cuenta con un mapa orgánico con las opciones más cercanas al domicilio. Suma Next Day, que asegura la entrega al día siguiente. En Córdoba tiene 50 puntos de retiro y proyecta 150 en toda la provincia

La exigencia del consumidor online es cada vez más alta y, frente al amplio mercado disponible, las compañías buscan conquistarlo tratando de cubrir gran parte de sus expectativas. Una de las más conocidas es la exigencia en cuanto al tiempo y la comodidad de la entrega, hecho que ha generado el nacimiento de Pickit, una compañía que brinda el servicio de “última milla” para el e-commerce, que promete la entrega en 24 horas.

La empresa creó una plataforma tecnológica que sirve de puente entre la tienda online y el punto de retiro físico del envío, para el cual cuenta con una red de comercios independientes que otorga a los clientes la posibilidad de elegir dónde y cuándo retirar sus envíos.

“El servicio de última milla para el e-commerce es el momento final hasta que el cliente tiene en su poder el paquete, la parte más olvidada y en la cual el usuario encontraba muchas frustraciones en los sistemas convencionales que no logran precisar los tiempos de entrega. Con nuestra propuesta, el cliente puede optar por el retiro en punto Pickit, es decir, en comercios independientes disponibles a distancias no mayores de diez cuadras, cómodos en relación con la circulación diaria del usuario y hasta más económicos que el envío a domicilio”, explicó a Comercio y Justicia Sebastián Velo Bares, gerente de Marketing.

“Transformamos la experiencia de retiro de los consumidores, ofreciéndoles una amplia variedad de comercios independientes en esta ciudad, como por ejemplo librerías, redes de pinturerías o comercios de otros rubros como de indumentaria, que representan una alternativa a las sucursales de correo o al clásico envío a domicilio. Así, el comprador ahora puede elegir dónde y cuándo retirar su compra de una manera mucho más práctica y cómoda”, añadió Velo Bares.

Según él, el diferencial de Pickit es que al estar integrado a la operación de un comercio independiente (librerías, confiterías, gimnasios, etcétera), la experiencia de retiro se produce en un entorno donde no se producen “grandes demoras”, como sucede en las sucursales de los correos convencionales, e incluso se puede realizar algún tipo de actividad o compras relativas al tipo de comercio.

Para la empresa, esto genera una propuesta de valor extra para los comercios que integran la red, es decir, genera tráfico de público hacia sus locales.

Next Day

El servicio, que comenzó a funcionar hace dos años, presenta Next Day, un desarrollo junto a Ocasa, con el cual compromete la entrega en 24 horas desde el momento en que los sitios online ponen a disposición los paquetes. “Esto significa que los compradores online de Rosario o Córdoba que elijan nuestro servicio, tienen la posibilidad de retirar su envío por el Punto Pickit elegido al día siguiente que realizaron la compra, lo que representa una gran innovación dentro de los métodos de envíos disponibles a la fecha.

Actualmente estamos ofreciendo este servicio a través de varios sitios, entre los que se encuentran MercadoLibre, Dafiti, Fotter, Cardon, Sofía de Grecia, Philips, Bolivia, Topper, Mizuno, Delaostia, Dr. Martens y Viamo, y estaremos además sumando nuevas marcas antes del próximo Cyber Monday”, apuntó.

La empresa presentó el nuevo servicio ayer en Córdoba, donde tiene 50 puntos de retiro. La proyección es alcanzar 150 puntos entre la ciudad de Córdoba y el interior de la provincia, considerando Río Cuarto, Río Tercero, Alta Gracia, Cruz del Eje, Villa María, La Falda y Villa Carlos Paz.

En el país totaliza 500 puntos puntos Pickit en cafeterías, pinturerías, comercios y gimnasios, incluyendo presencia en cadenas de supermercados, cafeterías y de venta de artículos de oficina. Para fin de año la empresa espera contar con mil puntos.

Proyección

La empresa proyecta su ampliación a otros mercados de e-commerce de Latinoamérica como Uruguay, Colombia, México, Brasil y Perú. Su red de puntos incluye presencia en cadenas como Staples, Walmart, Havanna y The Coffee Store.

Además del servicio de envíos, Pickit afirmó que cuenta con un servicio de devoluciones que utiliza la misma red de puntos pero con el proceso invertido desde el usuario comprador hacia la tienda online.

La plataforma

Su plataforma tecnológica se conecta a las tiendas online para que el método de envío Pickit se encuentre visible durante el proceso de pago/checkout.

Cuando el usuario comprador elige retirar su compra por un “Punto Pickit”, se le despliega un mapa dinámico con todas las opciones más cercanas a su ubicación.

De este modo, puede escoger aquel que le resulte más conveniente según sus necesidades y horarios.