Piccini duplica su negocio de nicho: lanchas premium a gusto del cliente

El actual gerente general de Indusplast, Mauro Piccini, montó su propio negocio junto a dos socios. En Carlos Paz, una planta 700 m2 podrá fabricar seis lanchas en forma simultánea. Colores, texturas, detalles, símbolos, a la orden del cliente. Un producto de culto para la alta gama

Mauro Piccini, el actual gerente general de Indusplast –la principal fábrica de piletas del interior del país- hizo realidad el sueño de su padre y junto a dos socios diseñadores industriales montó una nueva unidad de negocio abocada a la fabricación de lanchas premium.

El proyecto comenzó hace cinco años, pero recién hace uno comenzó con la producción y, durante 2019, renueva su planta de fabricación con la que se duplicará la capacidad instalada y podrá cumplir con el objetivo de aumentar la productividad.

“Junto a la fábrica de piletas en Carlos Paz preparamos una estructura de 700 m2 , con tres máquinas y más espacios para fabricación y ensamblado, lo que nos permite realizar seis lanchas al mismo tiempo”, aclaró Piccini, presidente de esta nueva fábrica denominada Piccini Boats.

Productos de culto

La apuesta de Piccini es la elaboración de productos de alto valor agregado, por el momento fabricarán un solo modelo de 23 pies, con equipamiento diseñado de manera exclusiva para cada cliente. “Los colores, el ploteo, el tipo de tela, el hilo, el bordado, la textura, los planos, todo está pensado para que el cliente lo elija, se trata de un producto de culto. El desarrollo es creado por nosotros, de un nivel técnico industrial elevado, cuenta con detalles de calidad como por ejemplo no tiene materiales en madera, todo es fibra de vidrio”, dijo, y recordó que entre sus principales distinciones, es la incorporación de un detalle, propio de los cruceros y yates, como la planchada y la escalera mediterránea.

“La planchada y la escalera de popa son distintivas de la temporada, son innovadoras porque introdujimos en eslora grande, detalles de alta gama que generalmente se usan en cruceros o yates de arriba de 30 pies”, explicó.

Durante el primer año el emprendimiento fabricó 12 unidades, y en febrero de este año ya comenzaron con la venta de dos. El objetivo de este año es duplicar la producción del año pasado y llegar a vender 24 lanchas, según indicó Piccini.

El público de este tipo de embarcaciones no se ve afectado por la crisis, es un sector que apuesta a escalar en el tamaño de su embarcación y que proviene no sólo de Córdoba sino de otras provincias.

“Estamos más a nivel regional, por ejemplo, hemos vendido lanchas en Villa La Angostura, destinada al lago Nahuel Huapi, donde la navegación es más compleja, al igual que en Misiones, apuntamos a un público que busca productos más grandes”, asintió el dueño y creador de esta planta.

Son productos que van desde los US$40.000 hasta US$65.000, teniendo en cuenta que los motores que se importan a pedido del cliente, van de US$14.000 a US$30.000 y los cascos, de US$ 26.000 a US$ 36.000.

Mercado

Piccini no pretende destronar a nadie del mercado cordobés: por el contrario, por el calibre de sus embarcaciones competirá con los players de Buenos Aires.

La selección de sus productos ha sido atinada, según él, ya que el mercado de lanchas que registró una caída el año pasado de más de 50% es el comprador de unidades de media a baja gama, es decir, desde 20 pies para abajo. Se trata de lanchas pesqueras o trackers, según aclaró. Para el resto, tal como anticipó, la crisis no afectó, por lo contrario, es un segmento que busca escalar los niveles de embarcación. “La náutica es un negocio de nicho, los protagonistas van cambiando sus embarcaciones por otras cuyas diferencias de precios oscilan US$15.000”, apuntó.